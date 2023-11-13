Наслідки масованого обстрілу центральної частини Херсону: 2 загиблих, 4 поранених. ФОТОрепортаж
Російська армія масовано обстріляла центральну частину Херсону. Постраждали шестеро людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, від поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець.
До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного - поранення в районі живота. Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.
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показати весь коментар13.11.2023 16:36 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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