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Окупанти шукають на Луганщині пропагандистів для роботи в "районних газетах", - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини у росіян не вистачає пропагандистів для роботи в районних центрах, тому шукають охочих на посади головних редакторів "районних газет".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог створив на ТОТ Луганської області низку "районних газет" й видає цю макулатуру безкоштовно місцевим мешканцям. Проте в "редакціях" працюють завезені гастролери, які куруються з рф", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі росіяни намагаються змінити ситуацію й знайти місцевих колаборантів, тому почали пошук на вакансію головних редакторів до "редакції". Окупанти обіцяють високу зарплату та "навчити людину з нуля".

"Центр національного спротиву зауважує, що робота на ворога матиме наслідки, а пропаганда - це є стовп цієї війни й всі пропагандисти несуть відповідальність за агресію проти України", - наголосили у ЦНС.

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Автор: 

пропаганда (2830) Центр національного спротиву (834) Луганська область (4899)


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А до режисури єдиного марафону, московіти за допомогою зверталися, чи до Стефанчука щодо опозажопників у ВРУ?? Бойко, шуфрич, лавринович чи львочкині, аж на БІГОМ погодяться! Вониж літали впродовж ТРЬох РОКІв до *****, на ІНСТРУКТАЖІ !!
Мертвечук з бакановим, можуть засвідчити, як прийдуть на посади УКРАЇНСЬКІ генПрокурори та ДБР!
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13.11.2023 16:39 Відповісти
 
 