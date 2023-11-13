Окупанти шукають на Луганщині пропагандистів для роботи в "районних газетах", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Луганщини у росіян не вистачає пропагандистів для роботи в районних центрах, тому шукають охочих на посади головних редакторів "районних газет".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог створив на ТОТ Луганської області низку "районних газет" й видає цю макулатуру безкоштовно місцевим мешканцям. Проте в "редакціях" працюють завезені гастролери, які куруються з рф", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі росіяни намагаються змінити ситуацію й знайти місцевих колаборантів, тому почали пошук на вакансію головних редакторів до "редакції". Окупанти обіцяють високу зарплату та "навчити людину з нуля".

"Центр національного спротиву зауважує, що робота на ворога матиме наслідки, а пропаганда - це є стовп цієї війни й всі пропагандисти несуть відповідальність за агресію проти України", - наголосили у ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завозять у захоплені церкви на ТОТ пропагандистську літературу, - Центр нацспротиву