Україна є головним пріоритетом ЄС, втоми від зобов’язань не буде, - Боррель

Європейський Союз працює над майбутніми безпековими зобов’язаннями.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вітаючи Дмитра Кулебу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, 27 міністрів закордонних справ ЄС спрямували спільне послання підтримки Україні. Україна є головним пріоритетом ЄС - не буде втоми від зобов'язань. Я працюю відповідно до завдань Європейської ради над нашими майбутніми безпековими зобов'язаннями", - зазначив він.

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