Україна є головним пріоритетом ЄС, втоми від зобов’язань не буде, - Боррель
Європейський Союз працює над майбутніми безпековими зобов’язаннями.
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, вітаючи Дмитра Кулебу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, 27 міністрів закордонних справ ЄС спрямували спільне послання підтримки Україні. Україна є головним пріоритетом ЄС - не буде втоми від зобов'язань. Я працюю відповідно до завдань Європейської ради над нашими майбутніми безпековими зобов'язаннями", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар13.11.2023 16:41 Відповісти Посилання
+2 wittmann1980
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+2 gassab
показати весь коментар13.11.2023 18:00 Відповісти Посилання
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Т.Г.Шевченко, Слава Україні та її Захисникам !
Україні у складі ЄС було б значно легше закінчити війну
- Хранція перестала передавати озброєння зі складів (це сказав Лекорно);
- Польща перестала передавати озброєння;
- Словаччина ...
- Блокують 500 млн (******) на зброю, і всім норм;
- Обіцяли 1 млн ***********, зараз застигли на 300к, і всім норм.
це точно не втома?
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї
А все тому що Україна ще не є в ЄС