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Новини
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Україна є головним пріоритетом ЄС, втоми від зобов’язань не буде, - Боррель

боррель,жозеп

Європейський Союз працює над майбутніми безпековими зобов’язаннями.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вітаючи Дмитра Кулебу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, 27 міністрів закордонних справ ЄС спрямували спільне послання підтримки Україні. Україна є головним пріоритетом ЄС - не буде втоми від зобов'язань. Я працюю відповідно до завдань Європейської ради над нашими майбутніми безпековими зобов'язаннями", - зазначив він.

Читайте: Кулеба на засіданні голів МЗС ЄС закликав збільшити військову підтримку України та скоротити час її доставки

Автор: 

Євросоюз (13767) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко, Слава Україні та її Захисникам !
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13.11.2023 16:41 Відповісти
+2
Да, теперь в основном весь расчет не помощь из Европы, США, похоже что закончили с помощью, спасибо им, но Украине нужно двигаться дальше.
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13.11.2023 16:51 Відповісти
+2
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню «Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства»
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї
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13.11.2023 18:00 Відповісти
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«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко, Слава Україні та її Захисникам !
показати весь коментар
13.11.2023 16:41 Відповісти
Да, теперь в основном весь расчет не помощь из Европы, США, похоже что закончили с помощью, спасибо им, но Украине нужно двигаться дальше.
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13.11.2023 16:51 Відповісти
Чим швидше Україна набуде членства в ЄС та НАТО - тим швидше відпаде потреба у роботі над безпековими зобовязаннями
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13.11.2023 16:52 Відповісти
Наразі більш актуальним є як би з війною покінчити, так як набуття цих членств в першу чергу залежить від того.
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13.11.2023 17:38 Відповісти
Кіпр прийняли до ЄС фактично у стані війни
Україні у складі ЄС було б значно легше закінчити війну
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13.11.2023 17:42 Відповісти
то чого:

- Хранція перестала передавати озброєння зі складів (це сказав Лекорно);
- Польща перестала передавати озброєння;
- Словаччина ...
- Блокують 500 млн (******) на зброю, і всім норм;
- Обіцяли 1 млн ***********, зараз застигли на 300к, і всім норм.

це точно не втома?
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13.11.2023 17:37 Відповісти
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню «Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства»
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї
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13.11.2023 18:00 Відповісти
Так ЄС чекає закінчення війни і їм байдуже на яких умовах закінчиться війна
А все тому що Україна ще не є в ЄС
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13.11.2023 18:03 Відповісти
Байден теж саме казав, ,,.......!
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13.11.2023 18:22 Відповісти
Не устанем обещать, обещаем!💯
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13.11.2023 23:00 Відповісти
 
 