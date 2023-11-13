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Від початку вторгнення в Авдіївці загинули понад 150 мирних мешканців, - голова МВА Барабаш

авдіївка

З 24 лютого 2022 року в Авдіївці загинули 154 мирних мешканці, серед них одна дитина.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"З початку повномасштабного вторгнення підтверджена кількість людей, які залишаються під завалами. Ми поки що не подаємо їх як загиблих, бо тіл ще немає. Відомо, що під завалами перебувають шестеро людей, двоє з них – ще з травня", - розповів Барабаш.

Загалом, за його даними, в Авдіївці з 24 лютого 2022 року загинули 154 цивільні людини, серед них одна дитина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Авдіївки, які перебувають в укритті АКХЗ, не погоджуються на евакуацію, - начальник МВА Барабаш

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Україна, так, потребує
але влада зробила все, щоб з 01,12,2023 Ви не могли нам допомагати.
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13.11.2023 17:41 Відповісти
А що ці ждуни робили у фронтовому місті?
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13.11.2023 20:46 Відповісти
 
 