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Новини Агресія Росії проти України
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Кількість поранених унаслідок обстрілу росіянами центральної частини Херсону збільшилася до 7 осіб

херсон

Унаслідок обстрілу окупантами центру Херсону, за уточненими даними, поранень зазнали сім осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За уточненою інформацією, близько 14:15 відбувся ворожий комбінований обстріл з РСЗВ та артилерійський центральної частини Херсону.

На зараз відомо, що внаслідок цього масованого удару загинули двоє цивільних людей та семеро поранені.

Також через цю атаку знищені та пошкоджені 8 автомобілів: 2 службових, 5 приватних та карета швидкої допомоги.

Пошкоджені будівлі державної установи, лікарні, більше півтора десятка житлових будинків", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки масованого обстрілу центральної частини Херсону: 2 загиблих, 4 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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@RudijLis
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13.11.2023 17:32 Відповісти
дуже може бути...і взагалі,те що русня робить зараз з Херсоном,при повній пасивності України....таке враження що це помста ЗЕ-леного шапіто херсонцям за вірність Україні....
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13.11.2023 18:50 Відповісти
Жодного дня без обстрілів Херсона ,жодного дня без жертв і постраждалих робится це свідомо ворог хоче перетворити місто на руїни ,треба щось робити .
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13.11.2023 19:05 Відповісти
 
 