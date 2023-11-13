Кількість поранених унаслідок обстрілу росіянами центральної частини Херсону збільшилася до 7 осіб

Унаслідок обстрілу окупантами центру Херсону, за уточненими даними, поранень зазнали сім осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За уточненою інформацією, близько 14:15 відбувся ворожий комбінований обстріл з РСЗВ та артилерійський центральної частини Херсону.



На зараз відомо, що внаслідок цього масованого удару загинули двоє цивільних людей та семеро поранені.



Також через цю атаку знищені та пошкоджені 8 автомобілів: 2 службових, 5 приватних та карета швидкої допомоги.



Пошкоджені будівлі державної установи, лікарні, більше півтора десятка житлових будинків", - написав він.

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