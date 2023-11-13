УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4724 відвідувача онлайн
Новини
881 12

У грудні ЄС відправить до Києва місію для обговорення безпекових зобов’язань для України

єс

На початку грудня Європейський Союз планує направити до Києва місію для обговорення пропозиції ЄС щодо зобов’язань у сфері безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі.

"Ви знаєте, що європейські лідери доручили мені завдання на останній Європейській раді cконструювати безпекові зобов’язання від ЄС Україні. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця я направлю місію до України, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", – сказав Боррель.

Він додав, що "був би щасливий" сам відвідати Київ, якщо буде мати можливість.

"Та в будь-якому разі, мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до України з презентацією пропозицій, які країни-члени ще обговорюють", – зазначив глава європейської дипломатії, додавши, що лідери ЄС дискутуватимуть на цю тему на засідання в грудні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС проведе консультації з Україною щодо "гарантій безпеки"

Автор: 

безпека (949) Євросоюз (13767) гарантія (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Опа, підготовка до мирних домовленостій
показати весь коментар
13.11.2023 18:55 Відповісти
+1
Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.
показати весь коментар
13.11.2023 19:13 Відповісти
+1
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на

09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
показати весь коментар
13.11.2023 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПРИБРАТИ ЗРАДНИКІВ З БАНКОВОЇ - головна вимога для безпеки

⚡Був агентом ГРУ рф: Дубінському закидають ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ https://www.youtube.com/watch?v=Zc2w6_V3Zhg

Уявіть! ДБР переклала поганяло БУРАТІНО на Дубінського
показати весь коментар
13.11.2023 18:43 Відповісти
На початку грудня Європейський Союз планує направити до Києва місію для обговорення пропозиції ЄС щодо зобов'язань у сфері безпеки для України.(план куйла, подібний до Будапештської афери міжнародних аферистів,котрі обіцяли Україні НЕДОТОРКАНІСТЬ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ ГРАНИЦЬ
показати весь коментар
13.11.2023 18:46 Відповісти
Сьогодні сестра про допомогу на дрова написала. Шмигаль гучно прокукурікав, а віз з місця не зрушився. Видно дрова таки для камінів Конча Заспа
показати весь коментар
13.11.2023 18:48 Відповісти
Опа, підготовка до мирних домовленостій
показати весь коментар
13.11.2023 18:55 Відповісти
Теж так думаю , , але все одно зима буде важкою, особливо у нас на Донбасі ....
показати весь коментар
13.11.2023 19:03 Відповісти
Прошу до себе.
показати весь коментар
13.11.2023 20:24 Відповісти
Нi , дякую я ждун , жду коли ЕС прийде к нам )
показати весь коментар
13.11.2023 20:30 Відповісти
Знову ящики
показати весь коментар
13.11.2023 20:34 Відповісти
)
показати весь коментар
13.11.2023 20:42 Відповісти
Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.
показати весь коментар
13.11.2023 19:13 Відповісти
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на

09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
показати весь коментар
13.11.2023 19:14 Відповісти
 
 