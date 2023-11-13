У грудні ЄС відправить до Києва місію для обговорення безпекових зобов’язань для України
На початку грудня Європейський Союз планує направити до Києва місію для обговорення пропозиції ЄС щодо зобов’язань у сфері безпеки для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі.
"Ви знаєте, що європейські лідери доручили мені завдання на останній Європейській раді cконструювати безпекові зобов’язання від ЄС Україні. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця я направлю місію до України, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", – сказав Боррель.
Він додав, що "був би щасливий" сам відвідати Київ, якщо буде мати можливість.
"Та в будь-якому разі, мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до України з презентацією пропозицій, які країни-члени ще обговорюють", – зазначив глава європейської дипломатії, додавши, що лідери ЄС дискутуватимуть на цю тему на засідання в грудні.
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