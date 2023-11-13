Російські повідомлення про "перегрупування" на лівому березі Херсонщини є частиною ведення бойових дій, - ОК "Південь"

Повідомлення російської пропаганди про "перегрупування" військ на лівому березі Херсонщини - це ворожий "вкид", який є частиною ведення бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Херсонщина для росіян з початку повномасштабного вторгнення була зоною прийняття непростих рішень. Сьогодні треба розуміти, що такі інформаційні вкиди - це теж елементи ведення бойових дій. Ворог заміряє нашу стійкість, готовність протидіяти і готовність зреагувати на те, як він поводиться. Ми не дозволяємо їм диктувати свої умови, продовжуємо діяти за власним планом", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що українські Сили оборони ведуть бойові дії в різний спосіб. Переважно це контрбатарейна боротьба - українські військові продовжують вибивати росіян з тих позицій, які дозволяють їм поки що обстрілювати правий берег. Також українські захисники продовжують боротьбу, яка спрямована і на знищення авіаційного потенціалу ворога.

За її словами, є ще ряд бойових дій, які не обговорюються саме для того, щоб у ворога була підвищена нервовість, підвищений морально-психологічний розлад.

"Такий стан російського війська нас задовольняє", - резюмувала Гуменюк.

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Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".

Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.