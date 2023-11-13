Російські повідомлення про "перегрупування" на лівому березі Херсонщини є частиною ведення бойових дій, - ОК "Південь"
Повідомлення російської пропаганди про "перегрупування" військ на лівому березі Херсонщини - це ворожий "вкид", який є частиною ведення бойових дій.
Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Херсонщина для росіян з початку повномасштабного вторгнення була зоною прийняття непростих рішень. Сьогодні треба розуміти, що такі інформаційні вкиди - це теж елементи ведення бойових дій. Ворог заміряє нашу стійкість, готовність протидіяти і готовність зреагувати на те, як він поводиться. Ми не дозволяємо їм диктувати свої умови, продовжуємо діяти за власним планом", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що українські Сили оборони ведуть бойові дії в різний спосіб. Переважно це контрбатарейна боротьба - українські військові продовжують вибивати росіян з тих позицій, які дозволяють їм поки що обстрілювати правий берег. Також українські захисники продовжують боротьбу, яка спрямована і на знищення авіаційного потенціалу ворога.
За її словами, є ще ряд бойових дій, які не обговорюються саме для того, щоб у ворога була підвищена нервовість, підвищений морально-психологічний розлад.
"Такий стан російського війська нас задовольняє", - резюмувала Гуменюк.
Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".
Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.
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Информация об отходе свинопсячих войск "на более выгодные позиции" в Херсонской области является проверкой реакции
как рассказывает наш источник в оперативной группировке "Днепр" (об уровне достоверности решайте сами) - планы отхода действительно есть, они на завершающей стадии, в случае если "ситуация в ближайшее время не изменится"
планов несколько, но ни один пока окончательно не утвержден
уже понятно, что с левого берега выбить нас не получится, хоть и утюжат "новые позиции" авиабомбами конкретно
проблема заключается в безуспешных штурмах и больших потерях в районе н.п Крынки как 810-ой пехоты (перетянутой сюда с Энергодара), так и десантников 328 дшп, которые были сюда перетянуты после боевого
сглатыванияслаживания с Востока
так, недавно десантники заехали в Новую Маячку, и ринулись штурмовать позиции в сторону Крынок
до самих Крынок из несколько сотень тел дошло пару десятков, все остальные лягли от касеток
проигранная контрбатарейная борьба а также отсутствие противодействия злым фпвшникам на юге заставляет командование принимать непопулярные решения
а вот какие они будут - только время покажет
во всяком случае - наши задачи не поменялись, а реакцию своего "общества" у них получилось проверить