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Боррель: ЄС не відмовився від мети забезпечити Україну мільйоном снарядів до березня 2024 року

боєприпаси,снаряди

Євросоюз не відмовився від мети поставити Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Київ вже отримав близько 300 тис. снарядів.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Це все ще наша мета", - заявив він. 

Він нагадав, що Євросоюз завершив першу частину плану постачань - із наявних європейських арсеналів. За оцінками Борреля, під час реалізації цих заходів ЄС виділив для Києва приблизно 300 тис. снарядів.

Боррель пояснив, що тепер ідеться про виробництво снарядів і відповідно про збільшення їх випуску в ЄС. Однак він припустив можливість того, що ЄС не встигне виготовити в намічені терміни решту 700 тис. снарядів.

Також читайте: Кулеба зустрінеться з главами МЗС ЄС через проблеми з постачанням боєприпасів для України, - Вloomberg

Нагадаємо, минулої п'ятниці агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило: Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати зобов'язання поставити Україні до березня 2024 року 1 млн артилерійських боєприпасів.

боєприпаси (2309) Євросоюз (13767) допомога і підтримка (1170) Боррель Жозеп (1074)


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десь так
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13.11.2023 20:57 Відповісти
передайте Боррелю що нестачу снарядів можна компенсувати ракетами.
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13.11.2023 21:48 Відповісти
або літаками з ракетами
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13.11.2023 23:45 Відповісти
 
 