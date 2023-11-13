Боррель: ЄС не відмовився від мети забезпечити Україну мільйоном снарядів до березня 2024 року

Євросоюз не відмовився від мети поставити Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Київ вже отримав близько 300 тис. снарядів.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це все ще наша мета", - заявив він.

Він нагадав, що Євросоюз завершив першу частину плану постачань - із наявних європейських арсеналів. За оцінками Борреля, під час реалізації цих заходів ЄС виділив для Києва приблизно 300 тис. снарядів.

Боррель пояснив, що тепер ідеться про виробництво снарядів і відповідно про збільшення їх випуску в ЄС. Однак він припустив можливість того, що ЄС не встигне виготовити в намічені терміни решту 700 тис. снарядів.

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Нагадаємо, минулої п'ятниці агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило: Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила країни ЄС про невелику ймовірність того, що вдасться виконати зобов'язання поставити Україні до березня 2024 року 1 млн артилерійських боєприпасів.