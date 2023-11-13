Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 206 окупантів та 220 одиниць ворожої техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Оператори "Армії дронів" із 6 до 13 листопада 2023 року знищили 206 окупантів та 220 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Мінус 220 одиниць ворожої техніки за тиждень - результати "Армії дронів".



Українські воїни продовжують демонструвати топові результати демілітаризації ворога по всій лінії фронту. Серед знищеного - 39 танків, 57 гармат, 51 вантажівка, 34 броньовані машини та багато іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт", - йдеться в повідомленні.

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