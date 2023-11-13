УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини
785 2

Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 206 окупантів та 220 одиниць ворожої техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Оператори "Армії дронів" із 6 до 13 листопада 2023 року знищили 206 окупантів та 220 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Мінус 220 одиниць ворожої техніки за тиждень - результати "Армії дронів".

Українські воїни продовжують демонструвати топові результати демілітаризації ворога по всій лінії фронту. Серед знищеного - 39 танків, 57 гармат, 51 вантажівка, 34 броньовані машини та багато іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" передала понад 900 розвідувальних, ударних та секретних БПЛА на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оператори Армії дронів упродовж тижня знищили 206 окупантів та 220 одиниць ворожої техніки, - Федоров 01

Автор: 

ліквідація (4146) знищення (7692) Федоров Михайло (892) Армія дронів (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ці міфічні оператори армії дронів? Жирний фьодарав не приписуй собі чужих заслуг.
показати весь коментар
13.11.2023 19:48 Відповісти
 
 