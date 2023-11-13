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Новини Агресія Росії проти України
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В Авдіївці залишилися два лікарі й чотири медсестри та понад 1,5 тис. цивільних, - голова МВА Барабаш

авдіївка

В Авдіївці Донецької області залишаються два лікарі і чотири медичні сестри. Лікарня постійно під обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Лікарня (в Авдіївці. – Ред.) постійно під обстрілами. У місті залишаються два лікарі і чотири медичні сестри. Вони, звичайно, надають допомогу, яку можуть за цих умов, та це дуже складно робити... Станом на початок листопада в Авдіївці лишалася 1571 особа, але це – без урахування 16 заводчан, яких 7 листопада евакуювали з Авдіївського коксохімзаводу", - сказав Барабаш.

Він також зазначив, що на сьогодні в місті залишився один магазин, хоча до цього військового загострення (до 10 жовтня 2023 року. – Ред.) було шість.

Читайте: Мешканці Авдіївки, які перебувають в укритті АКХЗ, не погоджуються на евакуацію, - начальник МВА Барабаш

"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли. Ще два просто закрилися, бо їх теж обстрілювали дуже сильно", - пояснив начальник МВА.

Він також поінформував, що зараз дуже багато людей в Авдіївці записуються на евакуацію, бо бачать, що, на жаль, ситуація погіршується, і також розуміють, що попереду – зима.

Також читайте: Від початку вторгнення в Авдіївці загинули понад 150 мирних мешканців, - голова МВА Барабаш

Автор: 

лікарі (1290) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+5
Не виключаю що більшість з них можуть бути "ждуни".
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13.11.2023 20:44 Відповісти
+2
"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли"

Цікаво, це ж хтось з місцевих всі магазини видав загарбникам. Щоб що? Щоб йому самому не було де купувати їжу?
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13.11.2023 19:57 Відповісти
+1
Взяти бескоштовно з розбитого можна тільки 1 раз. А далі що?
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13.11.2023 21:29 Відповісти
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"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли"

Цікаво, це ж хтось з місцевих всі магазини видав загарбникам. Щоб що? Щоб йому самому не було де купувати їжу?
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13.11.2023 19:57 Відповісти
Може вони ці магазини в карти програли
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13.11.2023 20:13 Відповісти
Ні. для того щоб НЕ купувати. А просто брати безкоштовно з розбитого магазину.
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13.11.2023 20:42 Відповісти
Взяти бескоштовно з розбитого можна тільки 1 раз. А далі що?
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13.11.2023 21:29 Відповісти
А далі як в анекдоті:

- Де ви берете гроші?
- В шухляді
- А хто їх туди кладе?
- Жінка
- А де вона бере гроші?
- Я їй даю
- А ви де берете?
- Ну я ж вже казав...
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13.11.2023 21:31 Відповісти
А далі ніхто не думає. Взяв, випив. возрадувався. Бачив особисто як перли лантухи з розграбованих магазинів в Ірпені. Ми якраз йшли вже до розбитого мосту в Романовку та запитували дорогу. Якраз пару раз в таких. Вони веселі. А що, така лафа. Казали, ми не збираємось евакуйовуватись. Ми місцеві, нас ніхто не буде чіпати. А, думаю, насправді стимулом було - де ще ми такого життя набудемо. Магазини великі, а нас небагато залишилось.
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13.11.2023 21:49 Відповісти
Якісь подьонки, а не люди...мабуть таки не всі ми Homo Sapiens...
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13.11.2023 22:30 Відповісти
Не виключаю що більшість з них можуть бути "ждуни".
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13.11.2023 20:44 Відповісти
100 %. Ждуть "своїх". А коли ми відіб'ємо місто, будуть наводити ракети.
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13.11.2023 23:04 Відповісти
З прифронтової зони треба примусово евакуювати усіх цивільних, які не виконують певні функції. Заборонена зона. Посилання на Конституцією та права людини марні, воєнний стан передбачає обмеження прав.
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13.11.2023 22:37 Відповісти
 
 