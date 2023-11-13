В Авдіївці залишилися два лікарі й чотири медсестри та понад 1,5 тис. цивільних, - голова МВА Барабаш
В Авдіївці Донецької області залишаються два лікарі і чотири медичні сестри. Лікарня постійно під обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Лікарня (в Авдіївці. – Ред.) постійно під обстрілами. У місті залишаються два лікарі і чотири медичні сестри. Вони, звичайно, надають допомогу, яку можуть за цих умов, та це дуже складно робити... Станом на початок листопада в Авдіївці лишалася 1571 особа, але це – без урахування 16 заводчан, яких 7 листопада евакуювали з Авдіївського коксохімзаводу", - сказав Барабаш.
Він також зазначив, що на сьогодні в місті залишився один магазин, хоча до цього військового загострення (до 10 жовтня 2023 року. – Ред.) було шість.
"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли. Ще два просто закрилися, бо їх теж обстрілювали дуже сильно", - пояснив начальник МВА.
Він також поінформував, що зараз дуже багато людей в Авдіївці записуються на евакуацію, бо бачать, що, на жаль, ситуація погіршується, і також розуміють, що попереду – зима.
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Цікаво, це ж хтось з місцевих всі магазини видав загарбникам. Щоб що? Щоб йому самому не було де купувати їжу?
- Де ви берете гроші?
- В шухляді
- А хто їх туди кладе?
- Жінка
- А де вона бере гроші?
- Я їй даю
- А ви де берете?
- Ну я ж вже казав...