Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, - Генштаб ЗС

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 1 іншій важливі цілі противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень, ворог вів штурмові дії на 7 напрямках, - Генштаб ЗСУ