Ігнат стверджує, що навчання українських пілотів на F-16 у Румунії ще не починались
Українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі ток-шоу "На часі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ніякого навчання не починається в Румунії", - заявив він.
З приводу центру навчання, Ігнат пояснив, що наразі він лише будується.
"Щодо центру: інколи заяви іноземних партнерів потрібно розглядати під іншим кутом. От передали Нідерланди 5 літаків. Вони передали першу партію у майбутній центр, який формується, який будується, там фундамент тільки залили, наскільки мені відомо. Є там злітно-посадкова смуга, але поки що ніякої мови про навчання українських пілотів не йде", - розтлумачив речник.
Нагадаємо, сьогодні DW писало, що на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
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Тому якщо Маск так робить, значить ця група людей заінтересована уже в співраці з рашею...
Так само вони є спонсорами партій на виборах і через систему лобіювання впливають на політику...
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат Джерело:
Или это обучение началось где то еще, не в Румынии?
"...
релігія не дозволяє?
Такий графік потрібно передати кацапам