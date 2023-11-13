Ігнат стверджує, що навчання українських пілотів на F-16 у Румунії ще не починались

Українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі ток-шоу "На часі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ніякого навчання не починається в Румунії", - заявив він.

З приводу центру навчання, Ігнат пояснив, що наразі він лише будується.

"Щодо центру: інколи заяви іноземних партнерів потрібно розглядати під іншим кутом. От передали Нідерланди 5 літаків. Вони передали першу партію у майбутній центр, який формується, який будується, там фундамент тільки залили, наскільки мені відомо. Є там злітно-посадкова смуга, але поки що ніякої мови про навчання українських пілотів не йде", - розтлумачив речник.

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Нагадаємо, сьогодні DW писало, що на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.