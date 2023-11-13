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Новини
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Ігнат стверджує, що навчання українських пілотів на F-16 у Румунії ще не починались

f-16

Українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі ток-шоу "На часі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Ніякого навчання не починається в Румунії", - заявив він.

З приводу центру навчання, Ігнат пояснив, що наразі він лише будується.

"Щодо центру: інколи заяви іноземних партнерів потрібно розглядати під іншим кутом. От передали Нідерланди 5 літаків. Вони передали першу партію у майбутній центр, який формується, який будується, там фундамент тільки залили, наскільки мені відомо. Є там злітно-посадкова смуга, але поки що ніякої мови про навчання українських пілотів не йде", - розтлумачив речник.

Читайте також: До кінця року Нідерланди планують розмістити в Румунії 18 винищувачів F-16 для навчання ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні DW писало, що на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Румунія (1201) навчання (600) Ігнат Юрій (813) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+6
Як казав Ізраїль - У нас нема ядерної бімби, але, якщо знадобиться, то використаємо не вагаючись
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13.11.2023 20:32 Відповісти
+6
Устроили тут ромашку - почали-не почали...
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13.11.2023 20:38 Відповісти
+3
Зелені усе спеціально затягують. Допоки там розпочнеться навчання у нас буде сомалі.
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13.11.2023 20:27 Відповісти
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Ігнат, іноді краще жувати Орбіт - зуби цілішими будуть....
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13.11.2023 20:27 Відповісти
ситуация аля как с кинжалом,мы ниче такого не сбивали,а потом через неделю сказали что все таки сбили
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13.11.2023 20:30 Відповісти
Iгнат реркрут-менеджер повiтряних сил у новому гаслi, вiн не може помилятись!)...
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13.11.2023 20:47 Відповісти
*тьфу, юбздист-консультант...
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13.11.2023 20:50 Відповісти
Зелені усе спеціально затягують. Допоки там розпочнеться навчання у нас буде сомалі.
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13.11.2023 20:27 Відповісти
Як казав Ізраїль - У нас нема ядерної бімби, але, якщо знадобиться, то використаємо не вагаючись
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13.11.2023 20:32 Відповісти
а що там з Fitterом? зюясувалося вже?
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13.11.2023 20:38 Відповісти
Устроили тут ромашку - почали-не почали...
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13.11.2023 20:38 Відповісти
Туман війни. Щоб росіян заплутати.
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13.11.2023 20:39 Відповісти
Там Маск вже відкрито продався росіянам - буде в них на конференції по штучному інтелекту виступати. Уряду США потрібно за ним слідкувати на 300 відсотків. Хтозна скільки військових напрацювань він зіл'є росіянам.
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13.11.2023 20:41 Відповісти
В штатах так не працює як ви собі уявляєте....Вся компанія Тесла збудована на урядових, кредитах... за Маском стоять серйозні дядьки інвестори... Чи думаєте хтось хлопаці з ЮАР в США дозволив б твітер купити, супутники запускати... І ці серйозні люди делегують своїх представників в ФРС.. щоб ви розуміли їх вплив на політику і економіку...

Тому якщо Маск так робить, значить ця група людей заінтересована уже в співраці з рашею...

Так само вони є спонсорами партій на виборах і через систему лобіювання впливають на політику...
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13.11.2023 21:24 Відповісти
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13.11.2023 20:49 Відповісти
Українські військові уже проходять навчання на американських винищувачах F-16 у повітрі. Навчання "просувається згідно з планом".

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат Джерело:

Или это обучение началось где то еще, не в Румынии?
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13.11.2023 20:50 Відповісти
Началось. В Румынии, как я понял, будет готовится следующая группа.
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13.11.2023 20:57 Відповісти
Дракула шас даст кизды всем пересмешникам...
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13.11.2023 21:03 Відповісти
То він пошуткував !
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13.11.2023 21:28 Відповісти
А в кінці свого посилання прочитати

"...

релігія не дозволяє?
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13.11.2023 22:43 Відповісти
Не заметил. Спасибо. Просто по этой теме столько информации, различных опровержений, что можно запутаться.
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13.11.2023 22:58 Відповісти
Головне - аби русню заплутати!
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13.11.2023 23:12 Відповісти
https://t.me/voynareal/76978 Суспільне показали польоти на винищувачах F-16 на військово-повітряній базі у румунському місті Фетешть
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13.11.2023 21:02 Відповісти
"Там незабаром планують розпочати навчання українських льотчиків."
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13.11.2023 23:02 Відповісти
Може вони ще й не народилися...
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13.11.2023 21:02 Відповісти
судячи по Гнату, Україна не отримає ці літаки. Ігнат ,як і вся "зелень" шифрується
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13.11.2023 21:03 Відповісти
в США говорят что наши пилоты быстро осваивают Ф16
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13.11.2023 21:08 Відповісти
Россия запустила две группы ударных БПЛА - Воздушные силы
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13.11.2023 21:15 Відповісти
І ми ще перегони виборів президента не почали.
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13.11.2023 21:26 Відповісти
по понеділках - не починали, у вівторок- розпочали підготовку, в середу - політали, четвер -відпочинок після "політали", в пятницю - підготовка до вихідних, субота, неділя - вихідні.

Такий графік потрібно передати кацапам
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13.11.2023 23:07 Відповісти
 
 