Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України

Польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо скасування "транспортного безвізу", хоча це абсурдно.

Про це заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що головною вимогою протестувальників з польського боку кордону є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв, хоча це питання на таких переговорах не вирішується.

"Було зрозуміло, що питання подальшого блокування кордону – не стільки для вирішення нагальних питань і проблем, а для того, щоб зробити або велику комунікаційну кампанію з цього, або зробити політичну історію й тримати кордон зачиненим якнайдовше", – пояснив Деркач.

Він наголосив, що принциповою вимогою України є продовження існування бездозвільної системи перетину кордону ("транспортного безвізу") та його продовження – щонайменше до перемоги у війні з росією.

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"Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять", – зазначив Деркач.

Він додав, що Україна домовилась про окремі перемовини "на основі двосторонньої комунікації з польським урядом, з воєводствами".

"Також потрібно долучати до цієї розмови Європейський Союз. До цієї зустрічі вони не встигли долучитись. Тому ще будемо чекати на відповідь Європейського Союзу, щоб обговорити це питання в тристоронньому складі", – підсумував Деркач.

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