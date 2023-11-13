Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України
Польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо скасування "транспортного безвізу", хоча це абсурдно.
Про це заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що головною вимогою протестувальників з польського боку кордону є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв, хоча це питання на таких переговорах не вирішується.
"Було зрозуміло, що питання подальшого блокування кордону – не стільки для вирішення нагальних питань і проблем, а для того, щоб зробити або велику комунікаційну кампанію з цього, або зробити політичну історію й тримати кордон зачиненим якнайдовше", – пояснив Деркач.
Він наголосив, що принциповою вимогою України є продовження існування бездозвільної системи перетину кордону ("транспортного безвізу") та його продовження – щонайменше до перемоги у війні з росією.
"Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять", – зазначив Деркач.
Він додав, що Україна домовилась про окремі перемовини "на основі двосторонньої комунікації з польським урядом, з воєводствами".
"Також потрібно долучати до цієї розмови Європейський Союз. До цієї зустрічі вони не встигли долучитись. Тому ще будемо чекати на відповідь Європейського Союзу, щоб обговорити це питання в тристоронньому складі", – підсумував Деркач.
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Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України
Це всеодно якби на ринку один торговець сказав іншому - ти переманюєш до себе частину покупців , мені таке не подобається ,, цим ти заважаєш мені заробляти гроші , то ж забирай свій товар і - йди звідси .
Невже не зрозуміло?
Насправді - це репетиція перемовин про вступ до Євросоюзу, коли кожна країна (або принамі такі "Дружні", як ото Польща) буде нам виламувати руки, намагаючись не допустити на свій ринок конкурента!
тобто ця блокада- работа т агентів фсб
кацапы кинут,к бабке не ходи..
А на Заході ці манси не проходять. Там просто виженуть.
ферштейн?