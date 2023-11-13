УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини
6 617 27

Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України

кордон

Польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо скасування "транспортного безвізу", хоча це абсурдно.

Про це заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що головною вимогою протестувальників з польського боку кордону є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв, хоча це питання на таких переговорах не вирішується.

"Було зрозуміло, що питання подальшого блокування кордону – не стільки для вирішення нагальних питань і проблем, а для того, щоб зробити або велику комунікаційну кампанію з цього, або зробити політичну історію й тримати кордон зачиненим якнайдовше", – пояснив Деркач.

Він наголосив, що принциповою вимогою України є продовження існування бездозвільної системи перетину кордону ("транспортного безвізу") та його продовження – щонайменше до перемоги у війні з росією.

Читайте також: Польські перевізники відмовилися зняти блокаду кордону після переговорів з Україною

"Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять", – зазначив Деркач.

Він додав, що Україна домовилась про окремі перемовини "на основі двосторонньої комунікації з польським урядом, з воєводствами".

"Також потрібно долучати до цієї розмови Європейський Союз. До цієї зустрічі вони не встигли долучитись. Тому ще будемо чекати на відповідь Європейського Союзу, щоб обговорити це питання в тристоронньому складі", – підсумував Деркач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські перевізники заблокували два з трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною

кордон (4837) страйк (208) Польща (8659) Мінінфраструктури (2060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ну тобто - вони просто вимагають прибрати українських перевізників з ЄС і дати полякам монопольне право. З якого дива? Я просто так хочуть, бо не хочуть чесно конкурувати.
показати весь коментар
13.11.2023 21:39 Відповісти
+10
Вони не просто вимагають прибрати українських перевізників з ринку , а хочуть щоб ми добровільно звідти пішли .
Це всеодно якби на ринку один торговець сказав іншому - ти переманюєш до себе частину покупців , мені таке не подобається ,, цим ти заважаєш мені заробляти гроші , то ж забирай свій товар і - йди звідси .
показати весь коментар
13.11.2023 21:50 Відповісти
+7
Не може бути собівартість в два рази бути меншою. Фури однакові, обслуговуються на фірмових сервісах. Запчастини у нас ще й дорожче. Єдине це платня водіїв нижча.
показати весь коментар
13.11.2023 22:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України
показати весь коментар
13.11.2023 21:38 Відповісти
Ну тобто - вони просто вимагають прибрати українських перевізників з ЄС і дати полякам монопольне право. З якого дива? Я просто так хочуть, бо не хочуть чесно конкурувати.
показати весь коментар
13.11.2023 21:39 Відповісти
Вони не просто вимагають прибрати українських перевізників з ринку , а хочуть щоб ми добровільно звідти пішли .
Це всеодно якби на ринку один торговець сказав іншому - ти переманюєш до себе частину покупців , мені таке не подобається ,, цим ти заважаєш мені заробляти гроші , то ж забирай свій товар і - йди звідси .
показати весь коментар
13.11.2023 21:50 Відповісти
Це не абсурдно, а робота рашистської пропаганди, на поляків!
Невже не зрозуміло?
показати весь коментар
13.11.2023 21:43 Відповісти
А мені здається, що їх елементарна жаба душить. Конкуренція з українськими перевізниками на "помідори" їм тисне. Звичайно, собівартість у наших не менше, ніж в два рази, нижча, чим у панства гонорового.
показати весь коментар
13.11.2023 21:51 Відповісти
Не може бути собівартість в два рази бути меншою. Фури однакові, обслуговуються на фірмових сервісах. Запчастини у нас ще й дорожче. Єдине це платня водіїв нижча.
показати весь коментар
13.11.2023 22:01 Відповісти
Навіть накладні витрати однакові - паливо, Зелена карта, дорожній збір, готелі для водіїв, витрати на проїзд платними дорогами тощо... Поляки просто тупо не хочуть конкуренції.

Насправді - це репетиція перемовин про вступ до Євросоюзу, коли кожна країна (або принамі такі "Дружні", як ото Польща) буде нам виламувати руки, намагаючись не допустити на свій ринок конкурента!
показати весь коментар
13.11.2023 22:31 Відповісти
НА ПОЛЬШУ ІДЕ багато турецьких фур - вони полякам не заважають 😎
тобто ця блокада- работа т агентів фсб
показати весь коментар
13.11.2023 23:16 Відповісти
Там навіть не рішення польської влади стосовно "транспортного безвізу" буть повинне Це вирішувалося на рівні Брюсселя - міждержавною уголою країн ЄС Але польські транспортники з своєю владою гризтися бояться І з Брюсселєм - теж (бо ЕС почне Варшаві "хвіст на палицю накручувать - рішення ж одностайно приймалося!) От і душать нас щоб ми добровільно від безвізу відмовилися!
показати весь коментар
14.11.2023 02:52 Відповісти
И как наш ЯнЕЛОХ собирается реагировать? Опять голову в песок? Само собой решится? Его же водители и машины не стоят вдоль дороги между выездом с погранперехрда иблокировщиками… Это же не концертный зал заблокирован, а просто какая то там непонятная дорога, да к тому же не в Украине, а где-то там в Польше… «Пусть коммерсанты сами разбираются, ваще ни понимаю что за слова они произносят…. Какие дозвола? Я же все разрешил……. Фигня… само как-то рассосется…»
показати весь коментар
13.11.2023 21:54 Відповісти
І АсМАП, замість вирішення питання з поляками, оголосила збір коштів на допомогу водіям..
показати весь коментар
13.11.2023 22:22 Відповісти
надеюсь с гонорарами у франеков пролёт...
кацапы кинут,к бабке не ходи..
показати весь коментар
13.11.2023 22:25 Відповісти
За рахунок українців зробити собі тихе життя у Східній Європі.
А на Заході ці манси не проходять. Там просто виженуть.
показати весь коментар
13.11.2023 22:30 Відповісти
Задачей фсбшной агентури, окопавшейся в Украине и действующей под крышей различных министерств и ведомств, является внесение раздора с целью изоляции и лишения поддержки стран НАТО.
показати весь коментар
13.11.2023 22:33 Відповісти
можна розкрутити цю теорію заговору і сказати от що: цигани з Румунії завербовані мінісерством закордонних справ України,проникли на територію Польщі і під гіпнозом заставили поляків перекрити кордон і висувати свої вимоги
показати весь коментар
13.11.2023 22:52 Відповісти
полякам и немцам не нужни яйца по 17
ферштейн?
показати весь коментар
13.11.2023 23:13 Відповісти
так а хто заблокував кордон під час війни ? хто боїться конкуренції ? той і контора фсб .
показати весь коментар
13.11.2023 23:05 Відповісти
конкуренция во время войны может быть лишь одна - кто убьет больше москалей
показати весь коментар
13.11.2023 23:15 Відповісти
я так зрозумів перевізники допомагають вбивати москалів блокуючи товари для українців ? чи може польські водії рвуться в Авдіївку а їх не пускають українські прикордонники ? поки гинуть українці польські бариги вимагають преференції ! розкрий очі !
показати весь коментар
13.11.2023 23:22 Відповісти
А у ЗЕбілів при владі навіть думки такої немає щоб за кошти України заправити наші фури на польському кордоні щоб могли в'їхати в Україну через Словаччину ? Чи ЗЕвлада не розуміє яке це знущання над водіями стояти в черзі багато днів ?
показати весь коментар
13.11.2023 23:01 Відповісти
Те, що поляки не впускають в Україну фури , показує як кріпко агенти фсб закрепились у Польщі . Тут служби безпеки повинні вже працювати. Бо це небезпека длянезалежності Польщі
показати весь коментар
13.11.2023 23:12 Відповісти
это просто показывает, какие поляки твари. И никакие кацапы тут как раз не причем
показати весь коментар
13.11.2023 23:22 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2023 09:20 Відповісти
Український уряд мав відносно даної ситуації звернутись до Єврокомісії щодо відшкодування збитків завданих польськими "протестувальниками", а також до польського уряду та поліції, щоб вони дали правову оцінку таким діям і відкрили відповідні кримінальні справи і розібралися з беспредельщиками, які порушують закон.
показати весь коментар
13.11.2023 23:18 Відповісти
правильно. И можно прямо сейчас подать в суд.
показати весь коментар
13.11.2023 23:24 Відповісти
Один из требований поляков : создать две линий для ЕЕС грузовиков ,и не для ЕЕС грузовиков ..... отвечаю : когда было сосданно ЕЕС Полша и прибалты невходили в заного зарожденыий союз невходили ,и как закипели поляки на границе "Сведско" , плакаты вывешивали с надписями "фашисты" , мол немцы ограничивают и сортируют на правильны и не неправильных граждан к как гитлер на немцев и явреев . И теперь прочитал требование стачкома и все повторяется с прошлых лет И поляки выступают на той тропинке где обвиняли немцев фашистами.
показати весь коментар
14.11.2023 02:20 Відповісти
 
 