Залужний обговорив ситуацію на фронті та потреби ЗСУ із головою Об’єднаного комітету начштабів США Брауном

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці", - написав Залужний.

Співрозмовники обговорили плани ЗСУ на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська: снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА. Також обговорювалось питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

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