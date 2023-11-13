Залужний обговорив ситуацію на фронті та потреби ЗСУ із головою Об’єднаного комітету начштабів США Брауном
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці", - написав Залужний.
Співрозмовники обговорили плани ЗСУ на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська: снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА. Також обговорювалось питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.
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Цікаво:
1. Що скаже данілов про "туристів", які не можуть представляти Україну по відношенню до дєрьмака?
2. Якого біса найверховніший завгосп, який навіть не є радником Президента (і взагалі очолює неконституційну структуру) кудись їздить і щось патякає?
3. Хто обирав цього ларьочніка і делегував йому права озвучувати вимоги народу України?
В мене ще багато питань до зеленої шмарклі (стосовно надання необмежених повноважень дєрьмаку), а ще більше до тих, хто привів цих покидьків до влади: ще сміються, гірше не стало, різниці не бачать?
Ну і ще 100500 (приюдизно) є, але ж ніхто з них не надасть відповіді, на жаль...
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 13.11.2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".
а тепер не по темі:
Датская корпорация Carlsberg пригрозила России международным судом в случае неудачи переговоров о возмещении убытков в размере 71 млрд рублей из-за срыва продажи активов компании «Балтика».
Покупателем завода, по словам источника, должна была стать Arnest Group, которая производит средства для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть».
В августе Arnest Group уже купила российский бизнес голландской Heineken за символическую сумму в один евро,
-- США почали переглядати своє ставлення до Зеленського. Він стверджує, що американська адміністрація тепер більше схильна підтримувати Залужного, ніж Зеленського.
-- Мухачов також стверджує, що Зеленський та його оточення намагаються приховати ці зміни від українського народу. Він вказує на те, що українські ЗМІ, які контролюються офісом Єрмака, поширюють дезінформацію про ці зміни.
Теперь учения проходят так, чтобы максимально приблизить бойцов к условиям на фронте: суровые условия боя и действиям в холодной и шумной обстановке без сна. Тренировочные сценарии включают в себя внезапные ночные атаки, использование дронов для имитации угроз с воздуха, а также штурм окопов и борьбу в городских условиях.