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Новини
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Кулеба: Переговори про вступ України до ЄС мають початися на початку 2024 року

кулеба

Переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися на початку наступного року, але на початку "в широкому розумінні", не в перший же місяць.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він зазначив, що "переговори навряд чи почнуться на Різдво", оскільки в Європі прийнято з 20 числа святкувати і йти у відпустку.

"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо вже на початку наступного року. Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць", - розповів Кулеба.

При цьому він наголосив, що є чітке розуміння тимчасових рамок, коли для переговорів буде "найперша нагода".

"Натяк міститься у рішенні самої Європейської комісії, де написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба на засіданні голів МЗС ЄС закликав збільшити військову підтримку України та скоротити час її доставки

членство в ЄС (1307) Євросоюз (13767) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Ага поляки, словаки і мадяри покажуть нам ЄС...
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13.11.2023 22:40 Відповісти
+4
від "зелених" це така ж сама куйня ,як і з F-16.3,14стуни ,як правило самі себе тішуть, а також втішають слухачів і прихильників "зеленого" 3,14стєжу
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13.11.2023 22:51 Відповісти
+3
Цирк Шапіто на марші...Сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, тисячі зруйнованих будинків, стерті вщент села і міста, а Шапіто новинки і відосики обнадійливі плодить щодня про ЄС, про відбудуємо... Шваль квартальна!
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14.11.2023 08:04 Відповісти
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13.11.2023 22:29 Відповісти
читаю як орбана і фіцо раком поставлять у лютому...
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13.11.2023 22:38 Відповісти
Ага поляки, словаки і мадяри покажуть нам ЄС...
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13.11.2023 22:40 Відповісти
А шо таке - ФСБ нові наративи прописав?
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13.11.2023 22:50 Відповісти
У співробітників ФСБ нема голови, виконувати команди вона заважає.

А спроба образи характеризує не того, кого намагаються образити, а того, хто ображає... і в переважній більшості випадків вказує на країну походження коментатора!
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13.11.2023 23:19 Відповісти
Хм... так справжня Українська церква теж перейшла на новий календар.

Отже і в нас з 20-го грудня будуть Різдвяні відпустки... коли війна скінчиться! Бо ж ми Європа, ага!
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13.11.2023 22:47 Відповісти
від "зелених" це така ж сама куйня ,як і з F-16.3,14стуни ,як правило самі себе тішуть, а також втішають слухачів і прихильників "зеленого" 3,14стєжу
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13.11.2023 22:51 Відповісти
Казали що до кінці року почнуться. Україна ніколи не вступить в ЄС....пусті бла бла бла.
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14.11.2023 00:00 Відповісти
Поки ми маємо Зелю нас ніде не примуть.
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14.11.2023 08:34 Відповісти
А ось побудов- комунізму, - "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"- розпочалася одразу, після прийняття Програми КПРС. А тут з початку 2024 року. А ще ж А БабаЯга Орбан проти, як і т. Пу.



ТІЛЬКИ переговори мають початися... Для чого подібні заяви ?
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14.11.2023 06:19 Відповісти
Для того, щоби заспокоїти українців перед злиттям Держави окупанту.
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14.11.2023 08:19 Відповісти
Так і є.
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14.11.2023 09:30 Відповісти
Так казали ж шо вже в грудні...
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14.11.2023 06:36 Відповісти
2024 року.
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14.11.2023 08:31 Відповісти
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14.11.2023 08:56 Відповісти
Цирк Шапіто на марші...Сотні тисяч загиблих, мільйони біженців, тисячі зруйнованих будинків, стерті вщент села і міста, а Шапіто новинки і відосики обнадійливі плодить щодня про ЄС, про відбудуємо... Шваль квартальна!
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14.11.2023 08:04 Відповісти
Дурень думкой багатіє...
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14.11.2023 08:18 Відповісти
Яка маячня !
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14.11.2023 08:30 Відповісти
і триватимуть років так 10-15.
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14.11.2023 10:02 Відповісти
І як кажуть люди, які адекватно оцінюють реальність, наприклад Віталій Портніков, закінчитися десь через 5 років, а більш реально, в 2033-34 роках, вступом до ЄС. Бо там треба провести дуже багато ще реформ і синхронізацію законодавства з законодавством ЄС.
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14.11.2023 10:50 Відповісти
Свiжа партія борошняних виробів...

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14.11.2023 10:50 Відповісти
 
 