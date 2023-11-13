Кулеба: Переговори про вступ України до ЄС мають початися на початку 2024 року

Переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися на початку наступного року, але на початку "в широкому розумінні", не в перший же місяць.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що "переговори навряд чи почнуться на Різдво", оскільки в Європі прийнято з 20 числа святкувати і йти у відпустку.

"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо вже на початку наступного року. Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць", - розповів Кулеба.

При цьому він наголосив, що є чітке розуміння тимчасових рамок, коли для переговорів буде "найперша нагода".

"Натяк міститься у рішенні самої Європейської комісії, де написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії", - додав Кулеба.

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