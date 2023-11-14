Міноборони провело на Prozorro закупівлі продуктів для ЗСУ на 11 млрд грн

Міністерство оборони України провело на платформі електронних закупівель Prozorro торги на постачання їжі для ЗСУ на 11 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Загалом було проторговано 30 лотів на суму – майже 11 мільярдів гривень. Про результати торгів Міноборони повідомить на своїх інформаційних ресурсах після завершення процедури закупівель", - йдеться у повідомленні.

Переможці торгів будуть забезпечувати Збройні Сили України їжею у період з 1 січня до 31 березня 2024 року.

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