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Новини
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Міноборони провело на Prozorro закупівлі продуктів для ЗСУ на 11 млрд грн

харчування

Міністерство оборони України провело на платформі електронних закупівель Prozorro торги на постачання їжі для ЗСУ на 11 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Загалом було проторговано 30 лотів на суму – майже 11 мільярдів гривень. Про результати торгів Міноборони повідомить на своїх інформаційних ресурсах після завершення процедури закупівель", - йдеться у повідомленні.

Переможці торгів будуть забезпечувати Збройні Сили України їжею у період з 1 січня до 31 березня 2024 року.

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Автор: 

Міноборони (7513) Prozorro (1985) закупівлі (3456)


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Топ коментарі
+4
а саме смішне, що скоріш за все, резнікову ніхера не буде!
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14.11.2023 00:12 Відповісти
+4
Є таке прислівʼя : «Нема і чутки - як в яйці завмер»

Про що це я..
ааа... Рєзнікова нє відалі? Малєнькій такой, с пупочкой…
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14.11.2023 00:54 Відповісти
+2
Резніков -"КРАЩЕ СМЕРТЬ, НІЖ ТАКА ПОТЕРЯ..."
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14.11.2023 00:10 Відповісти
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Резніков -"КРАЩЕ СМЕРТЬ, НІЖ ТАКА ПОТЕРЯ..."
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14.11.2023 00:10 Відповісти
а саме смішне, що скоріш за все, резнікову ніхера не буде!
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14.11.2023 00:12 Відповісти
Прозорро - це окуляри рєзнікова?
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14.11.2023 00:50 Відповісти
Є таке прислівʼя : «Нема і чутки - як в яйці завмер»

Про що це я..
ааа... Рєзнікова нє відалі? Малєнькій такой, с пупочкой…
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14.11.2023 00:54 Відповісти
І що яйця зараз не по 17?
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14.11.2023 04:25 Відповісти
Мені цікаво буде послухати Бігуса, бо судячи з бюджетних закупівель, їм давно усім прозоро на те що вони роблять, і на думки гоїв проте, тим більш...
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14.11.2023 06:38 Відповісти
а що по чому, знов засекретили???
я бачив фото закупщиків Умерова...
довіри до них та до нього НОЛЬ!!!!
так що публікуйте прайс!!!!
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14.11.2023 08:59 Відповісти
Щоб ви підари жерли то гівно самі і пора в шоу включити щомісячний прийом армійської їжі підарами на тій ставці і щоб готовили прям в ефірі,колю катлету назначили головним він має досвід
показати весь коментар
22.12.2023 21:31 Відповісти
 
 