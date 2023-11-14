США перевіряють 100 танкерів із 30 країн щодо порушення стелі цін на російську нафту, - Reuters

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США підозрює 100 суден із 30 країн у порушенні санкцій Заходу щодо російської нафти. Управління з контролю за іноземними активами надіслало відповідні повідомлення судноплавним компаніям .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Міністерство фінансів США цю інформацію не коментує.

"Хоча ми не підтверджуємо і не коментуємо розслідування чи правоохоронні дії, Міністерство фінансів зобов’язується забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси росії для її війни проти України", – сказав речник камериканського азначейства.

Нагадуємо, в грудні минулого року Велика сімка, Європейський Союз та Австралія запровадили обмеження на експорт російської сирої нафти морем у 60 доларів за барель. Санкції забороняють західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування та страхування нафти, що продається понад обмеження.

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Зростання світових цін на нафту цього року означає, що більша частина російської нафти торгується вище верхньої межі. Але офіційні особи США заявляють, що це обмеження спричиняє для Росії додаткові витрати, змушуючи її покладатися на "тіньовий флот" старих танкерів, тривалі рейси та незахідні морські послуги, які скорочують доходи, котрі вона може витратити на війну. Минулого місяця США також наклали санкції на власників двох танкерів, які перевозили російську нафту за ціною вище встановленої межі.