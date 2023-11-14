США перевіряють 100 танкерів із 30 країн щодо порушення стелі цін на російську нафту, - Reuters
За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США підозрює 100 суден із 30 країн у порушенні санкцій Заходу щодо російської нафти. Управління з контролю за іноземними активами надіслало відповідні повідомлення судноплавним компаніям .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Міністерство фінансів США цю інформацію не коментує.
"Хоча ми не підтверджуємо і не коментуємо розслідування чи правоохоронні дії, Міністерство фінансів зобов’язується забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси росії для її війни проти України", – сказав речник камериканського азначейства.
Нагадуємо, в грудні минулого року Велика сімка, Європейський Союз та Австралія запровадили обмеження на експорт російської сирої нафти морем у 60 доларів за барель. Санкції забороняють західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування та страхування нафти, що продається понад обмеження.
Зростання світових цін на нафту цього року означає, що більша частина російської нафти торгується вище верхньої межі. Але офіційні особи США заявляють, що це обмеження спричиняє для Росії додаткові витрати, змушуючи її покладатися на "тіньовий флот" старих танкерів, тривалі рейси та незахідні морські послуги, які скорочують доходи, котрі вона може витратити на війну. Минулого місяця США також наклали санкції на власників двох танкерів, які перевозили російську нафту за ціною вище встановленої межі.
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Чому Велика війна буде тривалою. І для нас це не новина. Лише один "окремий випадок", але дуже показовий.
Наші постійні читачі мають пам'ятати, що ми дуже давно - з квітня 2022 року - постійно, 24/7, моніторимо експорт російської нафти та нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів. І регулярно публікуємо підсумки та аналіз.
З нашого аналізу випливає, що обсяги цього експорту - а саме експорт нафти і нафтопродукти і ніщо інше були і є основним джерелом фінансування війни - катастрофічно не зменшуються, а іноді тривалий час рекордно зростають.
Так, Росія, скористалася тими 6-ма місяцями перед введенням ембарго, які ЄС та G7 надали для адаптації своїм країнам, щоб вони знайшли нових постачальників замість РФ. Росія тим часом успішно переорієнтувала експорт на Азію та частково Африку. Але!
Ось цей приклад про це АЛЕ. Сьогодні 12.11.2023 о 04:20 місцевий час (UTC +1) до іспанського порту Мотріль (місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада) прибув танкер. Абсолютно рядова подія.
АЛЕ! Танкер NEW SPIRIT, ІМО 9337872, прапор Malta (! - перший знак оклику), що належить судновласнику з Греції (!! - два знаки оклику), що доставив 12 тисяч тонн нафтопродуктів прямим рейсом (!!! - три знаки оклику) з Новоросійська, що заборонено рішенням ЄС та G7 з 05.02.2023 року, тобто 8 місяців тому (!!!! - 4 знаки оклику).
Тобто, в Іспанії за 8 місяців після рішень ЄС та G7 або не контролюють санкційний режим зовсім, або закривають очі на явні порушення.
Для того, щоб реагувати на такі порушення, НЕ ТРЕБА проводити складні журналістські розслідування або операції спецслужб (як у випадках з експорту до РФ мікроелектроніки та приладів подвійного призначення).
Поки є цей незаконний нафтовий експорт/імпорт, Росія все "санкціонку для війни" купить через другі-треті-четверті країни, і нафтових коштів їй на це вистачить... Дивіться, з моменту дії ембарго Росія тільки з портів Чорного та Азовського морів експортувала до країн ЄС (і навіть до США) близко 7 млн тонн нафтопродуктів (це без сирої нафти, а сирої нафти 8 млн тонн з грудня 2022, бо там ембарго з 05.12.2022).
Дуже важливо якось пояснити країнам ЄС - нашим друзям і союзникам, яким ми будемо вдячні завжди - що мабуть варто витратитися на створення в кожній країні державних структур по контролю за виконанням санкційних режимів. - Так, ви не помилилися, шановні читачі, таких структур там просто немає... І Єврокомісія не може за нормативними документами ЄС до чогось країну примусити.
Інакше ЄС буде витрачатися на артилерійські снаряди та ракети для України, а окремі країни ЄС будуть платити Росії валюту для виробництва або придбання Росією снарядів та ракет проти України...
сподіваюся не лише в моїх очах...
Чекаю на черговий пакет санкції накладений на якого бомжа, за фінансуванням війни....грьобиний стид....