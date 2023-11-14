Позиція Конгресу вже негативно впливає на здатність США допомагати Україні, - радник Байдена Салліван

Рішення Конгресу щодо допомоги Україні має негативний вплив на можливості США продовжувати підтримку.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше",- зазначив Салліван.

Радник Байдена підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи. "Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями - як із демократами, так і республіканцями – щоби довести аргументи", - підкреслив Салліван.

Коментуючи ситуацію з підтримкою України, він наголосив, що без затвердження нового масштабного пакету в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем. "Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься",- сказав Салліван.

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У цьому контексті він зауважив, що в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит президента США. За його словами, "національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону".

Салліван також застеріг Конгрес від доведення ситуації до урядового "шатдауну", який надішле міжнародній спільності сигнал, "що Сполучені Штати не можуть об’єднатися на двопартійній основі". Це особливо важливо в момент, коли світ відчуває турбулентність, у тому числі через війну рф проти України та боротьбу Ізраїлю проти терористів ХАМАС.