Позиція Конгресу вже негативно впливає на здатність США допомагати Україні, - радник Байдена Салліван
Рішення Конгресу щодо допомоги Україні має негативний вплив на можливості США продовжувати підтримку.
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше",- зазначив Салліван.
Радник Байдена підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи. "Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями - як із демократами, так і республіканцями – щоби довести аргументи", - підкреслив Салліван.
Коментуючи ситуацію з підтримкою України, він наголосив, що без затвердження нового масштабного пакету в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем. "Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься",- сказав Салліван.
У цьому контексті він зауважив, що в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит президента США. За його словами, "національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону".
Салліван також застеріг Конгрес від доведення ситуації до урядового "шатдауну", який надішле міжнародній спільності сигнал, "що Сполучені Штати не можуть об’єднатися на двопартійній основі". Це особливо важливо в момент, коли світ відчуває турбулентність, у тому числі через війну рф проти України та боротьбу Ізраїлю проти терористів ХАМАС.
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https://www.obozrevatel.com/person/alfred-koh.htm Альфред Кох
Все эти мутные пассажиры типа Салливана и Бернса, которые сами не знают чего они хотят, и все только трут какие-то бессмысленные терки то с Зеленским, то с Патрушевым и Ушаковым, и которые не могут ничего внятно сформулировать.
Это какой-то карикатурный бред. Не может Америка второй раз за пару лет так позорно обделаться. Сначала в Афганистане, а теперь в Украине.
И вообще: за последние семьдесят с лишним лет США проиграли практически все войны.
Половину Кореи отдали коммунистам. Вьетнам, Лаос и Камбоджу - тоже. Кубу слили Хрущеву без боя. Восстание в ГДР в 1952 - не поддержали.
Восстание в Венгрии в 1956 - спокойно смотрели как СССР утопил его в крови. Пражскую весну 1968 года - дали Брежневу растоптать.
В Ираке, вроде, победили, но потом все слили Ирану, да еще и способствовали появлению ИГИЛа из остатков иракской армии.
Из Афганистана убежали как побитые собаки, оставив врагу горы оружия и отдав на растерзание талибам всех тех, кто сотрудничал с Америкой те двадцать лет, что она там была…
Не забудьте, дети: речь идет о стране, военный бюджет которой больше чем военные бюджеты всех остальных стран мира вместе взятых.
Скажите же, наконец, кто-нибудь американцам, что проигрывать войны можно значительно дешевле!
И ладно бы Америке нужно было в Украине воевать! Так нет! Украинцы готовы воевать сами, дайте только оружие! И вот тут начинается какая-то невнятная каша про эскалацию, втягивание, мы не может позволить того, нам нельзя не учитывать сего…
"Мы не может позволить Путину победить", но что означает сия формулировка - толком объяснить не могут… "Мы будет рядом с Украиной до конца" - но на хрена вы нужны рядом без бабок и оружия?
Вы считаете, что в Украине много воруют? Ок: приезжайте и сами распределяйте это оружие. Посадите в Минфин своего министра, заставьте Зеленского взять в свою команду ваших людей. Кто против? Если Зеленский - скажите об этом публично. Одно ваше слово на эту тему - и разъяренные украинцы мигом порвут его на куски.
Но вы этого не говорите. Значит этого нет? Или есть но вы крутите какую-то мутную интригу? Зачем?
Скажите, наконец, какова ваша цель в этой войне? Ок, Путин формулирует свои задачи невнятно и, к тому же, он их постоянно меняет. Зеленский формулирует четко, но его цель утопична. И утопична она даже не потому, что ее трудно достичь. Ее главный недостаток состоит в том, что ее достижение не приведет к окончанию войны.
Но тогда сформулируйте вы. Мы помогаем Украине для того чтобы она достигла таких-то результатов. Первое, второе, третье. Нет, вместо этого тоже какая-то невнятная жвачка про недопустимость, агрессию, международное право (ха-ха) и прочее гуманитарное словоблудие…
А цей Кох тільки хоче пересварити українців з американцями.
Он втиху вже ввертає про ненадійність США як союзників, а ви наївні українчики слухаєте окупанта росіянина.
"Но нет! США в какой-то момент начали массированные поставки оружия и даже (это секрет Полишинеля) отговорили Зеленского от подписания умеренно-выгодных Киеву договоренностей в Стамбуле. Результат мы знаем: сотни тысяч жертв с обеих сторон, разрушенные города, миллионы беженцев."
Вдумливо вчитайтесь
І напевне зрозумієте що ФСБешним гівном тхне на милю.
І такі, такого роду "изюминки", там в кожному висері, тож вмикайте мізки.
На зеленому марафоні фсбешним гімном вам не тхне?
Але те як це було влаштовано, немає навіть потреби то дивитись, щоб зрозуміти що то за гівно.
А по суті, так ви перечитайте його опуси, знайдете багато чого цікавого.
Якщо ви це пишете, то я так розумію, що ви його регулярно читаєте. То які до мене претензії?
Як на мене, то щоб бути об'єктивно поінформованим, треба читати не тільки тих хто вас на всі боки вихваляє.
Та й думки вишкребків ніяк не сприяють об'єктивності
Це як наприклад, слухати потік свідомості *****, і намагатись бути об'єктивним.
Якось так.
а країна яка все життя охороняла стіну на кордоні, раптово осліпла..,..
Далі ми все начебто знаємо, а от наслідки ми точно бачимо, і відчуваємо.
Притому наші жиди при владі, роблять все можливе для здійснення цього плану...
ось вона тепер так і голосує : за що боролись на те й напоролись
1. Змова американців з кацапами напередодні великого вторгнення, а саме восени 2021 року. Знаменитий вояж покидька Бернса в листопаді 2021 року до москви, про що, до речі, самі американці не заперечують. Як підтвердження змови - відмова продавати нам зброю наприкінці 2021 року і на початку 2022 року. Дбайливо нас попередили про плани кремля, але зброю не продавали і з ухмилкою радили рити окопи. Цинізм зашкалює.
2. Розхрахунок був на бліц-кріг. Тиждень-два захмарної стурбованості західних "партнерів" поки кацапи нас вибивали б. А потім вони, як завжди, працювали б з данністю. Це ж основа їх політики - працювати з данністю. Крим в 2014 році нам всім у приклад.
3. Україна не зламалася, почала пручатися. Бліц-кригом вже і не пахло. Після перших тижнів стало зрозуміло, що Україна бореться. "Партнерам" довелося крім слів жалоби і захмарного обурення підкріплювати своє співчуття конкретними матеріальними справами. Доводиться крапельно надавати зброю. Нагадаю, перші американські артсистеми 777 і їх аналоги інших країн почали крапельно надавати лише через ТРИ(!) місяці після вторгнення!!! Не через три дні, а три місяці!!! Це був травень місяць 2022 року. Перші Хаймарси почали штучно давати лише в червні, через 4 місяці після вторгнення. За авіацію і танки навіть мови не було!
4. Допомога була така потужна, що навіть страшно уявити. Наприклад, на озброєнні Румунії влітку 2022 року було 80 систем Хаймарс. нам тоді надали американських близько 20 систем, і то не відразу, а крапельками - по 4-8 шт. за раз. Питання - що заважало перекинути з Румунії хоча б 40 Хаймарсів за раз впродовж доби в Україну? А потім доставляйте морем в Румунію з Америки тих 40 шт. впродовж місяця. Чи Румунія теж воює? Питання риторичне.
5. Кінець літа - початок осені 2022 року. Наші змогли трохи закумулювати зброї і провести знаменити Харкіську операцію з деокупації. Крім того, в листопаді кацапів змусили покинути Херсон. "Партнери" зі США зробили висновки і з четвертого кварталу 2022 року катастрофічно падає підтримка по зброї і ***********. Після Харківської операції і звільнення Херсону фронт на деякий час завмерає - нашим не дають зброї, а кацапи перегруповуються.
6. З кінця осені 2022 і взимку 2023 року кацапи проводять наступ на Бахмут. Наші західні "партнери" годують нас танковим Рамштайном, а з початку весни навіть, о Боже (!) авіаційним Рамштайном! І так тягнеться до початку літа 2023 року. Кацапи за весь цей час, з кінця осені 2022 по кінець весни 2023 року замінували Південь так, що, мабуть, історія такого мінування не знала. Ну і три лінії оборони теж нарили. Цікаво, хто ж їм подарував той час? Більше шести місяців. В цей період західні політики розповідають всім, і нам, і своїм виборцям, що надають нам бронетехніку для контрнаступу і всіляко нас підтримують. Але далекобійні ракети не на часі - ескалація і т.п. І байдуже, що техніка та стара, але ж дають.
7. Прогнозовано контрнаступ провалився. Він не міг не провалитися. Але замість надання авіації і далекобійних ракет почалася істерія, що в Україні корупція, вся допомога розкрадається і т.п. Про корупцію можна писати багато, але основне, що можна запитати - а де її немає? Меркель, Оланд, Орбан, Сійярто - це не корупціонери. Про Шредера навіть питати соромно. Корупція є всюди - це аксіома. Виправдовувати відсутність допомоги або небажання її надавати корупцією так само цинічно, як попереджати про плани кремля і не продавати зброю. Невже в окопах сидять міністри і депутати? Там сидять прості люди, які також є жертвами корупції. Чи може наша корупція в рази більша кацапської і на Заході вирішили, щоб перемогло менше зло? Серйозно? Їх там не лякає перемога кацапів?
8. Коли навіть упоротим ідіотам стало очевидно, що байден (читай обама і його кодло) навмисне затягує допомогу Україні, то західні еліти дістали з рукава ще одну карту - малохольного і жадібного Трампа. Для мене Трамп - це янукович, але американського масштабу. Тупе, жадібне і з непомірними амбіціями. От його і використовують в якості корисного ідіота. Тепер так зручно знову кричати про допомогу Україні, про благі наміри. Навіть суму конкретну називати - більше 60 млрд. на 2024 рік. Але "злий і противний" Трамп заважає. Як же зручно, коли є такий ідіот, на якого все можна списати. Ну і паралельно йде тиск на Україну про заморозку, про виснаження, втомленість від війни. Тепер, при активізації Трампа, американці практично офіційно відмовляють нам в допомозі. І в історії буде записано, що це Трамп злив Україну, а обамівське кодло не при ділах, навіть навпаки, - дуже намагалися допомогти багатостраждальним українцям.
так, він любить наводити туман своїми висловлюваннями про путіна, але це "словесне айкідо торговця" яке він засвоїв
його справжні наміри стосовно України ще не сформувалися
за Обами - Крима та 2х областей
також шантажували, не дати 1млрд кредиту, якщо не знімемо генпрокурора
за Байдена - ще території
Провина України також є,
може це збіг, проте все це відбувалось коли президентом стає кандидат від демократичної партії
1) "Дбайливо нас попередили про плани кремля, але зброю не продавали і з ухмилкою радили рити окопи. Цинізм зашкалює."
якщо б окопалися - то результат був би інакший
що зараз підтверджується, якщо сторона окопалась
тоді чому не окопались, та не замінували?
2) Про допомогу та Трампа
достатньо підтримати намір республіканців подовжити лендліз,
та надати все та навіть більше (тому що не буде обмеження за грошима) за лендлізом
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
на новому не будували, тому що самі збирались напасти - не встигли
чомусь в зоні ООС - практично нічого не змінилось, незважаючи на "жостко домінували в повітрі і артилерії.",
а там де не було нічого - то змінилось
до речі, Сталін просив та дякував за лендліз, котрий на гірший умовах, чим для України
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
в якому
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
тоді не треба буде гроші, а можна буде задіяти лендліз
звісно, якщо мета допомогти Україні - а не просити гроші обовязково пакетом, де все намішано
гроші можуть багато країн надати
а зброю - мало хто продати навіть зможе
якщо шукати, хто може одночасно дати зброю та гроші - то можна довго шукати