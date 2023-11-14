Блінкен та новий глава МЗС Британії Кемерон обговорили допомогу Україні у війні проти рф

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провели телефонну розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

Як зазначається, Блінкен привітав Кемерона з призначенням.

"Держсекретар Блінкен та міністр Кемерон підкреслили наступність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.

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"Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну росії", - зазначили у Держдепартаменті США.