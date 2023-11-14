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Новини Війна
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Анулювання новини про "перегрупування" військ рф на лівому березі Херсонщини може свідчити про реальні дискусії у вищих ешелонах командування, - ISW

окупанти,арміярф,рашисти

Напередодні ворожі державні пропагандистські ЗМІ опублікували, а потім анулювали новину про "перегрупування" російських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області на та відхід нові позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт ISW.

Як зазначається, причиною повідомлень про "перегрупування" стала неможливість російським командуванням створити гідний опір українським наземним операціям на східному березі Дніпра.

рф ретельно боролася за формування скоординованого підходу у висвітленні вторгнення в Україну, особливо після того, як російське командування не змогло створити інформаційні умови для поразок під час контрнаступу у Харкові у 2022 році.

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Відкликані зараз повідомлення про "перегрупування" російських сил у Херсонській області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно увійшли до інформаційного простору, перш ніж були офіційно оприлюднені російськими військовими.

Крім того, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ опублікувати, а потім спростувати ці повідомлення в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявні російські війська на східному березі Херсонської області.

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Незалежно від причин та обставин повідомлень про "перегрупування", реакція на них дозволяє припустити, що події в Херсонській області продовжують мати вкрай складний характер для армії рф.

Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".

Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.

Автор: 

армія рф (18034) Міноборони рф (718) ISW (653)


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Топ коментарі
+3
Все може буть простіше: вояки кацапські стали "захекуваться" воювать на два фронти - на Сході та Півдні (Точно так само як "захекалися" півтора року тому - коли відводили війська з Півночі) Але потім у Кремлі "спохватилися" що не зможуть пояснить бидлу всередині Росії черговий "крок доброї волі" (чи - "вирівнювання лінії фронту") і "дали задню"
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14.11.2023 07:34 Відповісти
+3
Скорійше,так і е.Реально вважаю,що командувач на південному напрямку робить все,щоб Україна перемогла.І кацапські ЗМІ донесли реальну сітуацію на фронті,просто так вони не ляпаліб. А тут у нас резко хтось вирішив звільніти тих,хто командуе південним фронтом. До них треба охорону поставити,а не звільняти.
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14.11.2023 07:35 Відповісти
+1
Ця подія з анулюванням рашистськими інформагентствами своїх повідомлень про відступ і "перегрупування" окупаційних військ пітьми на лівому березі Дніпра - ніяка не спецоперація чи фейк або злам, а є свідченням дійсних намірів генштабу і "міноборони" ворога.
Про це зазначає https://youtu.be/jq3uyywAcj4?si=hBIhRp3hwM_nD1FX джерело .
Щоби зрозуміти підґрунтя того, що сталось, потрібно знати як саме працюють рашистські державні інформаційні агентства "риа-новости" і "тасс", а також напівдержавне агентство "інтерфакс". А працюють вони з офіційною інформацією так:
Спочатку представник "міноборони" рф розсилає електронні листи з текстом певного повідомлення із застереженням щодо дати і часу його публікації - так званим "ембарго". І коли приходить слушний момент, а це як правило від одного до трьох днів, цей представник офіційного органу знімає таке обмеження і повідомлення виходить у стрічцв новин.
Що стосується даного випадку із анулюванням, то джерело припускає наступний хід подій:
маючи вагомі підстави сумніватись в подальшому втриманні своїх оборонних рубежів по лінії, що прилягає до лівого берега Дніпра, рашистське військове командування розіслало в інформагентства реальне повідомлення про "перегрупування", а фактично відступ,. Але далі все пішло не по відкатаному сценарію, бо шаблон такого повідомлення, який висвітлював іншу актуальну подію, чомусь випадково не видалили, і він разом з цією подією попав у стрічку новин державних ІА. Натрмість "інтерфакс", будучи більш обережним, вирішило не публікувати його, а ще раз перепровірити.
Так повідомлення про наміри пітьми відвести свої війська від Дніпра попало в ефір.
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14.11.2023 08:13 Відповісти
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Все може буть простіше: вояки кацапські стали "захекуваться" воювать на два фронти - на Сході та Півдні (Точно так само як "захекалися" півтора року тому - коли відводили війська з Півночі) Але потім у Кремлі "спохватилися" що не зможуть пояснить бидлу всередині Росії черговий "крок доброї волі" (чи - "вирівнювання лінії фронту") і "дали задню"
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14.11.2023 07:34 Відповісти
Для нас від Херсону до Мелітополя вдала конфігурація: ударами на Перекоп вздовж моря та від Роботиного до Мелітополя чи навіть Токмака ставиться під загрозу оточення величезна групіровка кацапських військ.
Але для цих наших ударів потрібна бодай якась перевага у живій силі та техниці
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14.11.2023 08:29 Відповісти
Саме про це, та необхідність саме найновіших зразків зброї як про інструменти забезпечення перелому у ході бойових дій й казав Залужний, але не відомо чи надають необхідне, чи ні, і у якій кількості західні партнери. У інформпросторі стосовно цього інформація стала менш конкретною і може це й на краще!
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14.11.2023 09:16 Відповісти
Скорійше,так і е.Реально вважаю,що командувач на південному напрямку робить все,щоб Україна перемогла.І кацапські ЗМІ донесли реальну сітуацію на фронті,просто так вони не ляпаліб. А тут у нас резко хтось вирішив звільніти тих,хто командуе південним фронтом. До них треба охорону поставити,а не звільняти.
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14.11.2023 07:35 Відповісти
Не читай тутечки.Ти жовтневий елуп.
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14.11.2023 08:40 Відповісти
Вперше чую про якісь кадрові зміни у керівництві військ на південному напрямку. Може переплутали це із командувачем ССО, але вони діють не за конкретним напрямком, а на усіх фронтах точково і не є фронтовими силами оборони чи наступу!!!
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14.11.2023 09:11 Відповісти
Ось спростування фейків від "Merkator_R" на самому "Цензорі" - А той хто поставив йому за цю хибну інформацію лайк - дурень!
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14.11.2023 09:48 Відповісти
Ця подія з анулюванням рашистськими інформагентствами своїх повідомлень про відступ і "перегрупування" окупаційних військ пітьми на лівому березі Дніпра - ніяка не спецоперація чи фейк або злам, а є свідченням дійсних намірів генштабу і "міноборони" ворога.
Про це зазначає https://youtu.be/jq3uyywAcj4?si=hBIhRp3hwM_nD1FX джерело .
Щоби зрозуміти підґрунтя того, що сталось, потрібно знати як саме працюють рашистські державні інформаційні агентства "риа-новости" і "тасс", а також напівдержавне агентство "інтерфакс". А працюють вони з офіційною інформацією так:
Спочатку представник "міноборони" рф розсилає електронні листи з текстом певного повідомлення із застереженням щодо дати і часу його публікації - так званим "ембарго". І коли приходить слушний момент, а це як правило від одного до трьох днів, цей представник офіційного органу знімає таке обмеження і повідомлення виходить у стрічцв новин.
Що стосується даного випадку із анулюванням, то джерело припускає наступний хід подій:
маючи вагомі підстави сумніватись в подальшому втриманні своїх оборонних рубежів по лінії, що прилягає до лівого берега Дніпра, рашистське військове командування розіслало в інформагентства реальне повідомлення про "перегрупування", а фактично відступ,. Але далі все пішло не по відкатаному сценарію, бо шаблон такого повідомлення, який висвітлював іншу актуальну подію, чомусь випадково не видалили, і він разом з цією подією попав у стрічку новин державних ІА. Натрмість "інтерфакс", будучи більш обережним, вирішило не публікувати його, а ще раз перепровірити.
Так повідомлення про наміри пітьми відвести свої війська від Дніпра попало в ефір.
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14.11.2023 08:13 Відповісти
Яковина, ти ? Або Ви ?
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14.11.2023 08:37 Відповісти
Яковіна зараз е самим влучним аналитиком.Е погрішности,але основа відповідае дійсності.
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14.11.2023 08:44 Відповісти
Щось мені ТАКИЙ ланцюжок здається надто складним, особливо з огляду на те що ці "інформагентства" вже публікували явно фейкові новини із виключно пропагандистським наповненням, тому я не впевнений у чіткому виконанні якихось вказівок. Також не бачу логіки у поясненні як новина "попала у ефір" внаслідок додаткової перевірки, бо саме у такому випадку тасс цього точно не публікувало би, але це відбулось, то ж чим тасс "обережніше" ніж ріа я щось не зрозумів.
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14.11.2023 09:06 Відповісти
Так воно і е.
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14.11.2023 08:43 Відповісти
У цій інформації безмежне поле для фантазій навіщо було опубліковано це повідомлення у державних агентствах рашистів від витоку інформації до навмисної дезінформації. На практиці московські загарбники можуть це здійснити як для того аби виманити своїм відступом ЗСУ на територію де буде складно розгортати логістику й таким чином створити умови для подальшого наступу окупаційних військ на цю ж територію задля нанесення максимального урону підрозділам котрі туди зайдуть, так і провівши попередню досконалу топографію під час перебування там мати точні координати будь якого об'єкта у котрому закріпляться захисники України, аби влучно наносити по них удари знов таки задля досягнення великого урону. Чи може бути це пасткою?! Може. А чи можуть рашистські окупанти помилятися й дати козир ЗСУ для успішних дій? Можуть. Це вже ігри стратегів та тактиків військових на вищому рівні. Нам залишається лише спостерігати за розвитком подій.
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14.11.2023 08:58 Відповісти
Та Ви шо ? Тютя в тютю як відступом з Херсону. Оголосили завчасно, місяць чекали, що розвидниться а потім раз і втекли. Хто як зумів. Зараз стоять перед дилемою -якщо відводити то в Крим. А тоді Токмак з Мелітополем їм побоку. Вони ж чекали основного удару на Горлівку, принаймі так ОПівці говорили журналу Тайм. І було б месіво. Не дочекались кацапи.
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14.11.2023 13:47 Відповісти
 
 