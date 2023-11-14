Анулювання новини про "перегрупування" військ рф на лівому березі Херсонщини може свідчити про реальні дискусії у вищих ешелонах командування, - ISW

Напередодні ворожі державні пропагандистські ЗМІ опублікували, а потім анулювали новину про "перегрупування" російських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області на та відхід нові позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт ISW.

Як зазначається, причиною повідомлень про "перегрупування" стала неможливість російським командуванням створити гідний опір українським наземним операціям на східному березі Дніпра.

рф ретельно боролася за формування скоординованого підходу у висвітленні вторгнення в Україну, особливо після того, як російське командування не змогло створити інформаційні умови для поразок під час контрнаступу у Харкові у 2022 році.

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Відкликані зараз повідомлення про "перегрупування" російських сил у Херсонській області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно увійшли до інформаційного простору, перш ніж були офіційно оприлюднені російськими військовими.

Крім того, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ опублікувати, а потім спростувати ці повідомлення в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявні російські війська на східному березі Херсонської області.

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Незалежно від причин та обставин повідомлень про "перегрупування", реакція на них дозволяє припустити, що події в Херсонській області продовжують мати вкрай складний характер для армії рф.

Нагадаємо, раніше у Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро".

Проте згодом міноборони країни-окупанта назвало провокацією це повідомлення.