Полтавська ОВА зупинила непрозору тендерну закупівлю з облбюджету на 30 млн.грн
Полтавська ОВА зупинила тендерну закупівлю на понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОВА.
Як зазначається, Полтавська облвійськадміністрація продовжує аналізувати тендерні закупівлі в області. Начальник ОВА Філіп Пронін повідомив, що виявлено чергову спробу непрозорого освоєння понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.
"Наразі спробу припинено, всі матеріали надамо правоохоронцям на засіданні групи "Прозорість і підзвітність". Кожна гривня має бути спрямована максимально ефективно на пріоритетні цілі", - зазначив Пронін.
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P.S. До речі, а чому досі не декомунізований Філіпп
КіркоровПронін - Пилип!