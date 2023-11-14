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Новини
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Полтавська ОВА зупинила непрозору тендерну закупівлю з облбюджету на 30 млн.грн

прозоро

Полтавська ОВА зупинила тендерну закупівлю на понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОВА.

Як зазначається, Полтавська облвійськадміністрація продовжує аналізувати тендерні закупівлі в області. Начальник ОВА Філіп Пронін повідомив, що виявлено чергову спробу непрозорого освоєння понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.

"Наразі спробу припинено, всі матеріали надамо правоохоронцям на засіданні групи "Прозорість і підзвітність". Кожна гривня має бути спрямована максимально ефективно на пріоритетні цілі", - зазначив Пронін. 

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Автор: 

тендер (2433) закупівлі (3460) Полтавська область (1158)


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З війною локомотив злодійства тільки набирає швидкості - рейки ж розкладені за всі 30-ть років незалежності, - індиферентності, - населення від влади.
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14.11.2023 08:18 Відповісти
Хто? Що? Де? З таким успіхом дядя Вася-кочегар може розказати що зупинив мутний тендер в себе в кочегаркі на 30 лямів.
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14.11.2023 08:23 Відповісти
Самі запустили тендер, самі зупинили. Ура! Перемога!
P.S. До речі, а чому досі не декомунізований Філіпп Кіркоров Пронін - Пилип!
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14.11.2023 10:32 Відповісти
 
 