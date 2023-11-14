Полтавська ОВА зупинила непрозору тендерну закупівлю з облбюджету на 30 млн.грн

Полтавська ОВА зупинила тендерну закупівлю на понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОВА.

Як зазначається, Полтавська облвійськадміністрація продовжує аналізувати тендерні закупівлі в області. Начальник ОВА Філіп Пронін повідомив, що виявлено чергову спробу непрозорого освоєння понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету.

"Наразі спробу припинено, всі матеріали надамо правоохоронцям на засіданні групи "Прозорість і підзвітність". Кожна гривня має бути спрямована максимально ефективно на пріоритетні цілі", - зазначив Пронін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони провело на Prozorro закупівлі продуктів для ЗСУ на 11 млрд грн