Рада оборони Херсонщини посилює мобілізаційну роботу та запроваджує низку обмежень на території області, - керівник ОВА Прокудін
Рада оборони Херсонської області прийняла рішення про посилення мобілізаційної роботи, обмеження переміщення військовослужбовців та заборону на продаж алкоголю в ряді громад області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"До Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виняток — мешканці міста Захисники та Захисниці, які перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування", - зазначив Прокудін.
Також голова ОВА повідомив про те, що заборонено продаж алкоголю в Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Даріївській, Тягінській, Бериславській, Борозенській, Миловській, Новоолександрівській, Нововоронцовській і Новорайській громадах, а також селах Новомиколаївка, До. Великоолександрівської громади. Обмеження не поширюються на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.
Крім того, Прокудін повідомив, що рада оборони області прийняла рішення про заборону на публікацію фото і відео, "за якими можна точно визначити місце російського "прильоту"", будівництво модульного містечка в Чорнобаївській громаді для мешканців області, які втратили житло, та забезпечення мобільних винищувальних груп боротьби з БПЛА окупантів необхідним устаткуванням.
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Тоді в народи збільшиться мотивація
• старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;
• сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);
• двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;
• трое сыновей министра Бени Ганца;
• двое сыновей министра Гади Айзенкота;
• сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;
• старшая дочь министра транспорта Мири Регев (на офицерской должности);
• дочь министра экономики Нира Барката;
• двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;
• сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса (служит во флоте);
• все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;
• двое детей министра просвещения Йоава Киша (призваны в резерв);
• двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера (один - уже служит, второй - проходит процедуру призыва);
• 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (в процессе призыва);
• восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;
• члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура (а те, которые не служат - помогают в качестве добровольцев). Один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий;
• сын министра Ифат Шаши-Битон (причем с первых дней войны);
• двое детей министра юстиции Ярива Левина;
• дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в т.ч. и от резерва. Его дети от нынешнего брака - еще маленькие.
@yigal_levin
А іще не забувайте, що в Україні є тилова армія: мусора, прокурви, бєб, дбр, судді, таможня, деякі відділи сбу, а також мусорські, прокурвівські і суддівські пенсіонери. Із 300+ тисяч, можна точно набрати 20 тисяч вояк яких не потрібно навчати поводженню зі зброєю.
Так що мобілізація - це просто, однак не для клоунських дебілів, які зараз при владі в Україні
п'ють,гуляють...
Один приїхав і каже: роботи нема,буду сидіть
тут,печку топить....і бухать...