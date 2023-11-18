Рада оборони Херсонщини посилює мобілізаційну роботу та запроваджує низку обмежень на території області, - керівник ОВА Прокудін

Рада оборони Херсонської області прийняла рішення про посилення мобілізаційної роботи, обмеження переміщення військовослужбовців та заборону на продаж алкоголю в ряді громад області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"До Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виняток — мешканці міста Захисники та Захисниці, які перебувають у відрядженні, відпустці або проходять лікування", - зазначив Прокудін.

Також голова ОВА повідомив про те, що заборонено продаж алкоголю в Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Даріївській, Тягінській, Бериславській, Борозенській, Миловській, Новоолександрівській, Нововоронцовській і Новорайській громадах, а також селах Новомиколаївка, До. Великоолександрівської громади. Обмеження не поширюються на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

Крім того, Прокудін повідомив, що рада оборони області прийняла рішення про заборону на публікацію фото і відео, "за якими можна точно визначити місце російського "прильоту"", будівництво модульного містечка в Чорнобаївській громаді для мешканців області, які втратили житло, та забезпечення мобільних винищувальних груп боротьби з БПЛА окупантів необхідним устаткуванням.

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