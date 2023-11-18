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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 17 листопада ЗСУ уразили 13 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 6 артилерійських засобів, 1 засіб ППО, 1 пункт управління та 1 склад, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 17 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника".

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 15 листопада уразили 12 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 13 артилерійських засобів, склад і засіб ППО, - Генштаб

Автор: 

авіація (4118) Генштаб ЗС (6549) артилерія (785)


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