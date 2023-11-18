Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 317 380 осіб (+620 за добу), 5422 танки, 7726 артсистем, 10141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 317 380 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 317380 (+620) осіб,

танків - 5422 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10141 (+9) од,

артилерійських систем - 7726 (+14) од,

РСЗВ - 896 (+1) од,

засоби ППО - 586 (+1) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5726 (+17),

крилаті ракети - 1563 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10091 (+14) од,

спеціальна техніка - 1090 (+4)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.