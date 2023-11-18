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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 317 380 осіб (+620 за добу), 5422 танки, 7726 артсистем, 10141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 317 380 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 317380 (+620) осіб,

танків - 5422 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10141 (+9) од,

артилерійських систем - 7726 (+14) од,

РСЗВ - 896 (+1) од,

засоби ППО - 586 (+1) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5726 (+17),

крилаті ракети - 1563 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10091 (+14) од,

спеціальна техніка - 1090 (+4)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Куп’янському напрямку ліквідовано 156 окупантів та знищено 30 одиниць військової техніки, - Сухопутні сили

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 317 380 осіб (+620 за добу), 5422 танки, 7726 артсистем, 10141 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) ліквідація (3908) знищення (7199)


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Топ коментарі
+16
Минув 3555 день москальсько-української війни.
50! одиниць техніки та 620!!! чумардосів.
Арта 15!, броня 16!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Все просіло в порівнянні з останнім тижнем. Думаю погода вносить корективи, переформовуються ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 317 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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18.11.2023 09:00
+8
Дякую.Вітаю сержантів ВСУ.
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18.11.2023 08:18
+6
ЗСУ
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18.11.2023 08:19
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Дякую.Вітаю сержантів ВСУ.
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18.11.2023 08:18 Відповісти
ЗСУ
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18.11.2023 08:19 Відповісти
Тільки сержантів?
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18.11.2023 09:12 Відповісти
И старшин.
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18.11.2023 09:29 Відповісти
Дощить...
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18.11.2023 08:23 Відповісти
Минув 3555 день москальсько-української війни.
50! одиниць техніки та 620!!! чумардосів.
Арта 15!, броня 16!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Все просіло в порівнянні з останнім тижнем. Думаю погода вносить корективи, переформовуються ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 317 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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18.11.2023 09:00 Відповісти
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18.11.2023 09:06 Відповісти
Зниження темпів утилізації цілком природнє і регулярне явище протг 50 одиниць техніки доволі непоганий результат. Доречі на разі знищено 50 РСЗВ з початку місяця, звісно бувало і більше проте менше було частіше (за 20-ть місяців 14 раз)
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18.11.2023 09:04 Відповісти
День та ніч з боку Авдіївку бахкало та блимало. Це що, в звіти не ввійшло, чи це наших крили?
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18.11.2023 09:07 Відповісти
Це утилізували радянські символи і труп твого куміра окупанта ватутіна.
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18.11.2023 09:22 Відповісти
І пуйло теж, як і ти, каже, що українці - зрадники. Поскигли ще разом з ним, валянку - ваше безпорадне завивання на болотах - як бальзам на серце. ))
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18.11.2023 10:00 Відповісти
У вікіпедію зазирни, не позорся.
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18.11.2023 10:16 Відповісти
Вікіпедію тупо "здирають" з совкових енциклопедій. А російська - взагалі люструється спецслужбами ЕрЕфії. Не здивувало, що її "несподівано" передумали блокувати в Кацапії?
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18.11.2023 10:35 Відповісти
Альтернативщик, нажаль невиліковно.
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18.11.2023 10:48 Відповісти
Ватутін - мій далекий родич, а мій рідний служив при ньому. Йому було краще відомо, ніж продажним пісакам які тупо не можуть домовитись щодо обставин нападу і подій, після нього.
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18.11.2023 11:00 Відповісти
ватутін, якщо не організатор, то точно співучасник+виконавець м'ясних штурмів ім.жукова. Положив тіла українців в землю і в воду при штурмі Дніпра сотнями тисяч.
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18.11.2023 13:40 Відповісти
Тупо здирають - ну тоді стаття про Маріо в якійсь з совкових енциклопедій має бути присутньою , як ніяк Маріо зявився на початку 80 а совок розпався вже в 90 ( Маріо настіко важливий персонаж шо згадка про нього має бути ). А якшо не знаєте хто такий Маріо - сайт Нінтендо вам в поміч .
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18.11.2023 11:40 Відповісти
Твого улюбленого комуняцького вилупка, окупанта і ката українців, козла ватутіна знищили, як гниду, славетні воїни УПА. Так буде з усім вашим свинособачим кодлом - запиши це собі на кокошнику, валянку.
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18.11.2023 10:17 Відповісти
Брехня для прикриття заколоту за участю Хрущова, що розрослась до епічних масштабів після приходу його до влади.
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18.11.2023 10:32 Відповісти
Може і невійшло, бо нема підтвердження знищення. Звіт генштабу нижче в стрічці новин о 01:48
2 ЗРК і 1 ППО - ЗРК по суті це і є ППО ну нехай їх віднесли до реактивної артилерії, але в звіті ми бачимо 1 ППО і 1 РСЗВ, тобто факт ураження є, а от підтверження того що це вже ремонто непридатний брухт немає.
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18.11.2023 09:27 Відповісти
Бахки та блими не включаються в статистику.
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18.11.2023 10:18 Відповісти
 
 