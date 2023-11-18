Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 317 380 осіб (+620 за добу), 5422 танки, 7726 артсистем, 10141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 317 380 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 317380 (+620) осіб,
танків - 5422 (+7) од,
бойових броньованих машин - 10141 (+9) од,
артилерійських систем - 7726 (+14) од,
РСЗВ - 896 (+1) од,
засоби ППО - 586 (+1) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5726 (+17),
крилаті ракети - 1563 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10091 (+14) од,
спеціальна техніка - 1090 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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50! одиниць техніки та 620!!! чумардосів.
Арта 15!, броня 16!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Все просіло в порівнянні з останнім тижнем. Думаю погода вносить корективи, переформовуються ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 317 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
2 ЗРК і 1 ППО - ЗРК по суті це і є ППО ну нехай їх віднесли до реактивної артилерії, але в звіті ми бачимо 1 ППО і 1 РСЗВ, тобто факт ураження є, а от підтверження того що це вже ремонто непридатний брухт немає.