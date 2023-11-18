Атака дронами на Південь: влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника
Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, Силами протиповітряної оборони знищено 8 безпілотників на Півдні: Миколаївська область - 6,
по 1 на Херсонщині та Одещині.
"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Igor Grytselyak
показати весь коментар18.11.2023 08:39
+11 Анатолий К #427424
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+8 старий Сірко
показати весь коментар18.11.2023 08:53
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Ви сподіваєтесь, що донбассіти без світла, води та Інтернету побіжать виганяти русню?
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Хтось нещодавно розповідав що підготувалися да таких атак. Знову чергова брехня! Пора вводити відповідальність влади за брехню!