Атака дронами на Південь: влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника

Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, Силами протиповітряної оборони знищено 8 безпілотників на Півдні: Миколаївська область - 6,

по 1 на Херсонщині та Одещині.

"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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