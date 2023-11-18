Через наплив прохачів притулку Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ

Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з РФ. Таким чином країна бореться з припливом прохачів притулку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За даними фінських прикордонників, цього тижня до Фінляндії прибули близько 300 прохачів притулку.

Фінська прикордонна служба повідомила, що з півночі п'ятниці на прикордонних постах Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала на південному сході Фінляндії буде встановлено загородження. У цих пунктах спостерігається сплеск нелегального перетину кордону громадянами таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак.

При цьому пункти пропуску в Салле і Вартіусі на крайній півночі Фінляндії залишаться відкритими для охочих подати заяви на надання притулку.

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Фінська влада заявляє, що люди, які приїжджають до їхньої країни, легально прибувають до Росії, а потім прямують до кордону, щоб пройти до Фінляндії та попросити притулку. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км.