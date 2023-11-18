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Через наплив прохачів притулку Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ

фінляндія

Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з РФ. Таким чином країна бореться з припливом прохачів притулку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За даними фінських прикордонників, цього тижня до Фінляндії прибули близько 300 прохачів притулку.

Фінська прикордонна служба повідомила, що з півночі п'ятниці на прикордонних постах Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала на південному сході Фінляндії буде встановлено загородження. У цих пунктах спостерігається сплеск нелегального перетину кордону громадянами таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак.

При цьому пункти пропуску в Салле і Вартіусі на крайній півночі Фінляндії залишаться відкритими для охочих подати заяви на надання притулку.

Також читайте: Прикордонна служба Польщі посилює патрулювання на кордоні з Литвою через нелегалів

Фінська влада заявляє, що люди, які приїжджають до їхньої країни, легально прибувають до Росії, а потім прямують до кордону, щоб пройти до Фінляндії та попросити притулку. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км.

Автор: 

кордон (4761) нелегали (383) росія (65073) Фінляндія (1303)


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Топ коментарі
+16
Бидло, яке було здатне "протестувати ногами" вже злиняло. Це Махмути та Лмубунги в Європу пруться.
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18.11.2023 09:04
+13
Нет, рф целенаправленно пропускает беженцев Азии и Африки через свои границы, пытается создать миграционный кризис. Раньше они со своей стороны не пропускали людей без финской визы.
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18.11.2023 09:20
+12
Західна Європа сама винна у тому, що створила сприятливі умови для африкано-близькосхідних біженців. Якби депортували усіх без розбору, хто незаконно приліз,то такої криміногенної ситуації як у парижах, брюсселях, марселях та інших містах просто не було б.
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18.11.2023 09:27
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А що такоє? Вєлічіє надоєло?

Сидіть вдома в своїх Рукожопинськах і Шмякіних. Вбивці.
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18.11.2023 09:00 Відповісти
Бидло, яке було здатне "протестувати ногами" вже злиняло. Це Махмути та Лмубунги в Європу пруться.
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18.11.2023 09:04 Відповісти
Нет, рф целенаправленно пропускает беженцев Азии и Африки через свои границы, пытается создать миграционный кризис. Раньше они со своей стороны не пропускали людей без финской визы.
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18.11.2023 09:20 Відповісти
Бегут не срашисты. Те кто понял, что нужно валить - бежали законно и давно. Мой одногруппник убежал из питера через два дня после февральской атаки. Бежал с семьёй и за свой счёт. Был врачом в питере, а сейчас работает дальнобойщиком в Финляндии. А сейчас в Финляндию пробираются граждане сирии, йемена и т.д., которыми сраша пытается "закидать" развитый мир.
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18.11.2023 09:44 Відповісти
Таргани полізли....іпотеки платіть, тварюки....кудиииии? Стоятььь
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18.11.2023 09:04 Відповісти
Так, таргани, але чомусь усі чорножопі.
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18.11.2023 11:45 Відповісти
Там серед тих прохачів майже усі кегебешні консерви
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18.11.2023 09:07 Відповісти
Спитайте, як ці "біженці" ставляться до Фінської війни 1939-40.

"Врємя била такоє!"©
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18.11.2023 09:15 Відповісти
Ага...тільки поїзд ту-ту. Суомі в НАТО...а це вже цейво
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18.11.2023 09:29 Відповісти
Західна Європа сама винна у тому, що створила сприятливі умови для африкано-близькосхідних біженців. Якби депортували усіх без розбору, хто незаконно приліз,то такої криміногенної ситуації як у парижах, брюсселях, марселях та інших містах просто не було б.
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18.11.2023 09:27 Відповісти
Согласен. Франция, Германия теперь хлебают это дерьмо с двух рук. Польша поступила гораздо умне
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18.11.2023 09:31 Відповісти
В польщі не вистачає 6+млн робочих рук для росту економіки і подолання демографічного спаду. З України, Білорусі стільки просто фізично не приїде. Тому питання не у тому, що польща сильно розумна непускаючи біженців, а у тому, що рано чи пізно ці 6 млн мають звідкись привезти, і окрім самої бідної частини азії, більше охочих немає де взяти.
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18.11.2023 13:27 Відповісти
Можу з тим погодитись. Наприклад во Вроцлаві найбільша корейська громада в Польші, але корейці це вам не араби, вони працьовиті і спокійні люди. Також все більше вьетнамців, теж з ними немає проблем
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19.11.2023 10:20 Відповісти
А нафуя открывали ?
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18.11.2023 09:39 Відповісти
Любі фіни, закривайте всі пункти пропуску з боку улусу та мінуйте кордон, поки не пізно - свині не зупиняться.
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18.11.2023 09:55 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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18.11.2023 10:09 Відповісти
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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18.11.2023 10:27 Відповісти
хай біженці залишаються на параші,
параша ж їх асвабаділа,

європа приймає всіх підряд а потім питає чому мають проблеми
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18.11.2023 09:56 Відповісти
кацапска метода підміни понять спрацювала на 200%%!!
ЯКІ на фуй "біженці"???? Це НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ!!
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18.11.2023 10:29 Відповісти
Фінам бажано позакривати всі пункти пропуску для кацапів ,
бо вони кругом лізуть , як африканська саранча‼️🙁
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18.11.2023 10:53 Відповісти
300 человек смешно. В Европе ежегодно просят убежища 1,2-1,5 миллиона людей. Все новости как будто Украина какая-то область рашки.
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18.11.2023 11:27 Відповісти
Смійся кацапе, доки сміється,,
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18.11.2023 11:41 Відповісти
Закрыли и аж сами обос*ались от своей смелости и решили закрыть только до 18 февраля.
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18.11.2023 12:46 Відповісти
Европа ,пуская к себе беженцев из мусульманских стран
Хотела их ассимилировать
Сделать европейцами
Даже не знаю - тупость это или наивность
Работники зоопарка ,например, не сажают в клетку к антилопе - тигра
Вы скажете - человек же не животное
Ну не знаю
Когда выходцы из Африки громили центр Парижа
Они больше походили на диких животных
И разве могут люди
Плясать и радоваться резне, устроенной ХАМАСОМ
Європе пора задуматься
Из 100 % беженцев европейцами стануть 10%
Остальные от нереализованности
Зависти
Будут ненавидеть Европу
И эти зависть и ненависть могут Европу уничтожить в итоге
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18.11.2023 13:04 Відповісти
Польша пустила до себе богато біженців з Украіни які тікали від обстрилів ви тоже думаєте що це тупість поляків.Богато хто з тих людей теж зневажав польшу та ЭС наслухавшись пропоганди да і зараз теж мабуть більшість незадоволених там лишається.
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18.11.2023 13:43 Відповісти
Але, більшість українців працюють і платять податки в польський бюджет. А араби - фіг вам, сидять на соціалі.
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18.11.2023 15:02 Відповісти
 
 