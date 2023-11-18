Через наплив прохачів притулку Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ
Фінляндія закрила чотири пункти перетину кордону з РФ. Таким чином країна бореться з припливом прохачів притулку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
За даними фінських прикордонників, цього тижня до Фінляндії прибули близько 300 прохачів притулку.
Фінська прикордонна служба повідомила, що з півночі п'ятниці на прикордонних постах Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала на південному сході Фінляндії буде встановлено загородження. У цих пунктах спостерігається сплеск нелегального перетину кордону громадянами таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак.
При цьому пункти пропуску в Салле і Вартіусі на крайній півночі Фінляндії залишаться відкритими для охочих подати заяви на надання притулку.
Фінська влада заявляє, що люди, які приїжджають до їхньої країни, легально прибувають до Росії, а потім прямують до кордону, щоб пройти до Фінляндії та попросити притулку. Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км.
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"Врємя била такоє!"©
параша ж їх асвабаділа,
європа приймає всіх підряд а потім питає чому мають проблеми
ЯКІ на фуй "біженці"???? Це НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ!!
бо вони кругом лізуть , як африканська саранча‼️🙁
Хотела их ассимилировать
Сделать европейцами
Даже не знаю - тупость это или наивность
Работники зоопарка ,например, не сажают в клетку к антилопе - тигра
Вы скажете - человек же не животное
Ну не знаю
Когда выходцы из Африки громили центр Парижа
Они больше походили на диких животных
И разве могут люди
Плясать и радоваться резне, устроенной ХАМАСОМ
Європе пора задуматься
Из 100 % беженцев европейцами стануть 10%
Остальные от нереализованности
Зависти
Будут ненавидеть Европу
И эти зависть и ненависть могут Европу уничтожить в итоге