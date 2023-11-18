В Україні презентували роботу помічника ветерана: 13 фахівців уже розпочали свою діяльність
Роботу помічника ветерана і ключові напрями реалізації ветеранської політики представили на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Її презентувала перша заступниця голови Вінницької ОВА разом із помічником ветерана відділу "Сервісний офіс у справах ветеранів" Вінницького міського центру соціальних служб.
Зазначається, що наразі до проєкту долучено 6 територіальних громад Вінниччини. На цей час проведено 68 співбесід із кандидатами у помічники ветеранів. Вже з початку жовтня 13 помічників ветеранів розпочали свою роботу. Ці посади створені у спеціальних Сервісних офісах ветерана. У межах проєкту наступного тижня стартує вже друге навчання для 33 помічників ветеранів.
За результатами роботи нарад з питань ветеранської політики були враховані усі пропозиції та нормативно врегульовано питання щодо формату Сервісного офісу ветерана.
Також робочі місця для помічників ветеранів створені у деяких Управліннях соціального захисту населення й органах Пенсійного фонду.
Водночас прозвучали пропозиції щодо покращення пілотного проєкту. Так, необхідно унормувати механізм фінансування праці помічників, а також запровадити двотижневу практику у дотичних до ветеранської політики структурах.
Крім того, відзвітували про утворення робочої групи з розроблення проєкту професійного стандарту за професією "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".
Ірина Верещук акцентувала на необхідності включення до складу робочої групи представників від громадськості. Бажання долучитися виявили, зокрема, ГО "Простір можливостей", ГО "Бажаючі допомогти" та ГО "Рада дружин і матерів захисників України "ЖІНКИ ЗІ СТАЛІ".
"Ми на практиці побачили, як відбувається реалізація Інституту помічника ветерана. Я дякую усім причетним за таку роботу. Маємо масштабувати такий досвід", – наголосила Ірина Верещук.
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Буде у нас як у москалів: треба, припустимо, хірург та медсестра на стабпункт, присилають рознарядку у медзаклад "виділити хірурга і медичну сестру для мобілізації" і за декілька годин отримують двох мобіків. А інакше не виживемо.
А роліки з ЮТубу, протоколи і посібники, це як додатковий "обвіс" до зброї, чи бронезахист - краще мати… заради виживання. Невідомо якої якості підготовку зможете пройти в ЗСУ, може ще позаздрите рюсськім мобікам, що три тижні на полігоні провели.
Сигнали з штатів і не тільки, йдуть погані...