В Україні презентували роботу помічника ветерана: 13 фахівців уже розпочали свою діяльність

Роботу помічника ветерана і ключові напрями реалізації ветеранської політики представили на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Її презентувала перша заступниця голови Вінницької ОВА разом із помічником ветерана відділу "Сервісний офіс у справах ветеранів" Вінницького міського центру соціальних служб.

Зазначається, що наразі до проєкту долучено 6 територіальних громад Вінниччини. На цей час проведено 68 співбесід із кандидатами у помічники ветеранів. Вже з початку жовтня 13 помічників ветеранів розпочали свою роботу. Ці посади створені у спеціальних Сервісних офісах ветерана. У межах проєкту наступного тижня стартує вже друге навчання для 33 помічників ветеранів.

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За результатами роботи нарад з питань ветеранської політики були враховані усі пропозиції та нормативно врегульовано питання щодо формату Сервісного офісу ветерана.

Також робочі місця для помічників ветеранів створені у деяких Управліннях соціального захисту населення й органах Пенсійного фонду.

Водночас прозвучали пропозиції щодо покращення пілотного проєкту. Так, необхідно унормувати механізм фінансування праці помічників, а також запровадити двотижневу практику у дотичних до ветеранської політики структурах.

Крім того, відзвітували про утворення робочої групи з розроблення проєкту професійного стандарту за професією "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

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Ірина Верещук акцентувала на необхідності включення до складу робочої групи представників від громадськості. Бажання долучитися виявили, зокрема, ГО "Простір можливостей", ГО "Бажаючі допомогти" та ГО "Рада дружин і матерів захисників України "ЖІНКИ ЗІ СТАЛІ".

"Ми на практиці побачили, як відбувається реалізація Інституту помічника ветерана. Я дякую усім причетним за таку роботу. Маємо масштабувати такий досвід", – наголосила Ірина Верещук.