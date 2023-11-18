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В Україні презентували роботу помічника ветерана: 13 фахівців уже розпочали свою діяльність

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Роботу помічника ветерана і ключові напрями реалізації ветеранської політики представили на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Її презентувала перша заступниця голови Вінницької ОВА разом із помічником ветерана відділу "Сервісний офіс у справах ветеранів" Вінницького міського центру соціальних служб.

Зазначається, що наразі до проєкту долучено 6 територіальних громад Вінниччини. На цей час проведено 68 співбесід із кандидатами у помічники ветеранів. Вже з початку жовтня 13 помічників ветеранів розпочали свою роботу. Ці посади створені у спеціальних Сервісних офісах ветерана. У межах проєкту наступного тижня стартує вже друге навчання для 33 помічників ветеранів.

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За результатами роботи нарад з питань ветеранської політики були враховані усі пропозиції та нормативно врегульовано питання щодо формату Сервісного офісу ветерана.

Також робочі місця для помічників ветеранів створені у деяких Управліннях соціального захисту населення й органах Пенсійного фонду.

Водночас прозвучали пропозиції щодо покращення пілотного проєкту. Так, необхідно унормувати механізм фінансування праці помічників, а також запровадити двотижневу практику у дотичних до ветеранської політики структурах.

Крім того, відзвітували про утворення робочої групи з розроблення проєкту професійного стандарту за професією "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

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Ірина Верещук акцентувала на необхідності включення до складу робочої групи представників від громадськості. Бажання долучитися виявили, зокрема, ГО "Простір можливостей", ГО "Бажаючі допомогти" та ГО "Рада дружин і матерів захисників України "ЖІНКИ ЗІ СТАЛІ".

"Ми на практиці побачили, як відбувається реалізація Інституту помічника ветерана. Я дякую усім причетним за таку роботу. Маємо масштабувати такий досвід", – наголосила Ірина Верещук.

Автор: 

ветерани (1068) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+9
треба ще вводити посаду поммічника помічника ветерана з зп від 100 000 та бронью від мобілізаціі а то ще не всіх родичів зебоб працевлаштували
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18.11.2023 10:06
+9
Це він і в черзі замість ветерана стоятиме? Чи це ще одна годівниця для ''карабєльних сосєн''.
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18.11.2023 10:07
+5
Ото дерибанять😷 навіть невстидаються.
Сигнали з штатів і не тільки, йдуть погані...
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18.11.2023 11:49
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Зараз треба центри по роботі з цивільними для перетворення їх у ветеранів. Бо розслабились ви там у тилу у неприпустимій мірі!
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18.11.2023 10:03 Відповісти
Це ви зі Словаччини пишете про розслаблений ти?
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18.11.2023 10:57 Відповісти
тил?*
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18.11.2023 10:59 Відповісти
Я в Києві в 5-денній відпустці був у вересні і розпіздяйські настрої бачив. А справи то з особовим складом в ЗСУ не кращають, а дещо навпаки. А ті, хто в тилу і не чешуться, щоб використати час для підготовки.
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18.11.2023 11:23 Відповісти
Велика частина дивиться телемарахвфон і вірить в перемоги, частина вже відкупилась і готова штурмувати хіба що кордон з Євросоюзом при потребі, а решта просто звикла до війни і вже не помічає нічог. Але вцілому з вами згоден, що готуватись треба, хоча б фізично.
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18.11.2023 11:53 Відповісти
Всім пофіг, у деяких особистостей вже відсутнє чувство небезпеки, а більшості перефразую слова свого колишнього знайомого-Під ким лежати і кому налоги платити побарабану. І таки да люди просто не хочуть цим заморачуватись не затронуло, і навряд затроне . Як мені сказали-ми не військові і наврядче іми станемо, а ось (цитата) , першими положать військових а ми мирні нам нічо не буде (Слова людини котра 39 років з народження живе в Київі)
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18.11.2023 12:42 Відповісти
Наївняк, я з цивільного на військового перетворився за 10 годин .
Буде у нас як у москалів: треба, припустимо, хірург та медсестра на стабпункт, присилають рознарядку у медзаклад "виділити хірурга і медичну сестру для мобілізації" і за декілька годин отримують двох мобіків. А інакше не виживемо.
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18.11.2023 13:05 Відповісти
Я з менеджера, правда до того в страйкбол ганяв
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18.11.2023 13:15 Відповісти
Я в "танчики" середньо грав і на велосипеді ганяв. Думав не візьмуть в армію, бо на стратегічному підприємстві працюю. Думав знов відправлять з частини бо за спеціальністю не робив. Думав на фронт не пошлють, бо бригада з низьким рівнем підготовки, морально-політичним рівнем, укомплектованністю, забезпеченністю озброєнням, кількістю придатних до військової служби. Думав на навчання за кордон пошлють. Думав, що восени вже додому повернуся. Але суцільне розчарування.
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18.11.2023 15:38 Відповісти
Жизньболь)
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18.11.2023 17:00 Відповісти
Так, усе моє життя - мовчазний подвиг!
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18.11.2023 17:42 Відповісти
Старлінк
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18.11.2023 11:11 Відповісти
Претензії пишіть владі та тим, хто зраджує Україну. А то як Бужанському щось сказати - то язик в дупі. Як на цивільних накинути лайна - то всі герої. Але гроші донатьте. "Ви всі дибіли", як вчора один воїн писав - але гроші дайте. Чи ви хочете, щоб всі міста України виглядали, як Авдіївка? То навіщо тоді воювати? Головою думати потрібно навчитися, а потім щось писати. А чого люди в три зміни на заводах не працюють? Так вашій владі це не потрібно. Люди за свої гроші без держави завод не побудують
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18.11.2023 11:10 Відповісти
Спеціальний Указ президента потрібен щоб фізпідготовкою займатися і роліки з тактики та військової спеціальності по ЮТюбу дивитися?
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18.11.2023 11:27 Відповісти
А ви "всєвідящєє око"? За всіма слідкуєте і знаєте, хто чим займається? Вам же не 15 років, я так розумію. Коли людина паше на двох роботах, їй не до фізичної підготовки. А по ролікам з Ютуба ви медиком не станете. Це вам будь-який лікар скаже. І давайте не ви будете вирішувати, кому що робити
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18.11.2023 11:30 Відповісти
Во-во, я про таких, які, як Ви, не відчувають, що заради власного існування треба перейти в "бойовий режим". Є варіант звичайно у в'язниці відсидитися.
А роліки з ЮТубу, протоколи і посібники, це як додатковий "обвіс" до зброї, чи бронезахист - краще мати… заради виживання. Невідомо якої якості підготовку зможете пройти в ЗСУ, може ще позаздрите рюсськім мобікам, що три тижні на полігоні провели.
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18.11.2023 12:33 Відповісти
А що ви про мене взагалі знаєте? А поради треба давати тоді, коли просять
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18.11.2023 12:39 Відповісти
Значить вирішили у в'язниці до кінця війни відсидитися? Ну тут, дійсно, не у мене порад требапросити…
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18.11.2023 12:41 Відповісти
А до чого в'язниця взагалі до нашого діалогу?
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18.11.2023 21:35 Відповісти
треба ще вводити посаду поммічника помічника ветерана з зп від 100 000 та бронью від мобілізаціі а то ще не всіх родичів зебоб працевлаштували
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18.11.2023 10:06 Відповісти
Це він і в черзі замість ветерана стоятиме? Чи це ще одна годівниця для ''карабєльних сосєн''.
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18.11.2023 10:07 Відповісти
Як не є-бабусі, інвестнянь то ще якась хрінь Гилоане багато звиздіти,гарно назвати та нічого не зробити
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18.11.2023 10:10 Відповісти
Ото дерибанять😷 навіть невстидаються.
Сигнали з штатів і не тільки, йдуть погані...
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18.11.2023 11:49 Відповісти
Блiн, на голову не налазить оця псевдоструктура. Дерибан.
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18.11.2023 11:54 Відповісти
Верещучка причетна?Значить подвоять обкрадання ветеранів.
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18.11.2023 12:17 Відповісти
 
 