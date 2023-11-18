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У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилося до 2,8 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

кордон,польща

Станом на ранок 18 листопада у трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні вже скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок у чергах скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне збільшення навіть у порівнянні з попереднім днем. Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин - 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", - сказав Демченко.

Він зазначив, що через те, що ці три напрямки фактично заблоковані, то лише по кілька вантажівок на годину пропускають через кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські консули зустрілися з польськими протестувальниками, що блокують пункти прокуску на кордоні

За його словами, перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 200 вантажівок.

"Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, але пам'ятаємо, що учасники акції зазначали, що їхні дії будуть довготривалими, як мінімум до кінця року. Поки що дії, які вживає Україна, це в тому числі і перемовини, щоб знайти компроміс, польська сторона не йде на це", - підкреслив Демченко.

Він наголосив, що автобуси і легкові транспортні засоби можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.

Також читайте: На виїзд із Польщі чекають до 2500 вантажівок, - Держприкордонслужба

Демченко зауважив, що наразі на кордоні зі Словаччиною рух для автівок не перешкоджають, як на виїзд, так і на в'їзд.

"За інформацією словацьких колег, вони поки що не мають підтвердження, що якісь дії по блокуванню руху будуть відбуватися, але варто стежити для того, щоб розуміти, чи будуть так масштабно і на території Словаччини підтримувати блокування руху для вантажівок", - додав речник ДПСУ.

Автор: 

кордон (4761) страйк (208) Польща (8492) Демченко Андрій (345)


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Топ коментарі
+14
Інтересно скільки і кому там кацапи проплатили за ці перекривання?
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18.11.2023 10:26
+8
Судячи з виконання замовлення - достатньо.

Зате в нас польської молочки, ковбаси, паштетів, печива і т.і. до фіга в маркетах.
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18.11.2023 10:32
+6
Польська влада увімкнула вар'ята і чекає на копняка від ЄС.
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18.11.2023 10:34
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Інтересно скільки і кому там кацапи проплатили за ці перекривання?
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18.11.2023 10:26 Відповісти
Судячи з виконання замовлення - достатньо.

Зате в нас польської молочки, ковбаси, паштетів, печива і т.і. до фіга в маркетах.
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18.11.2023 10:32 Відповісти
В українській мові не існує слова "молочка".
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18.11.2023 15:12 Відповісти
Капець який коментар. Зате в українській мові існує сленг, іншомовні та запозичені слова.
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18.11.2023 15:20 Відповісти
"Проте" не існує слова "молочка".
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18.11.2023 21:19 Відповісти
Рівно скільки, скільки отримують прикордонники і таможня України за виїзд туди,сюди. Хто там недавно після суду утік,і чи не Україна учора писала про Словаччину з блокадою.
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18.11.2023 10:32 Відповісти
У городі бузина, а в Київі дядько.
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18.11.2023 11:06 Відповісти
І скількі ж отримує "таможня"? Про польських митників ходять легенди.
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18.11.2023 11:52 Відповісти
Досить тут камінням кидати бо про вашу таможню дійсно ходять легенди. Чого тільки коштує суркіс з екскортом або Монако загін. Де експрокурор після весілля і повістки?
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18.11.2023 12:44 Відповісти
Валя Саюн, ти вже зовсім з глузду з'їхала. До чого тут прокурори, весілля та батальйон Монако? Мова йде виключно про польських страйкарів. Буде про Монако-вставиш свої шольцовські 5 пфєнюшок.
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18.11.2023 14:29 Відповісти
А вообще шо хотят поляки?
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18.11.2023 19:30 Відповісти
може перекрити газ пшекам на пару тижнів?
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18.11.2023 10:33 Відповісти
Ех....треба мати свій газ (а він є!), треба мати озброєння (а воно могло б ВЖЕ бути), треба давати слово і тримати його, щоб мати союз з іншими достойними і запасні варіанти (а вони могли б бути 100відс.), ...треба не красти... треба не віддавати всі потужності енергетики в руки не просто ворів, а тварюк...

А у нас Голова Верх.Суду!!! - хабарник....Плять який позор...Що ж йому не вистачало? Там крім зпл ще ж є закриті укази про преміювання і т.д. (мільйони)...****, бридко
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18.11.2023 10:43 Відповісти
А потім дефіцит бюджету й погрози - що не вистачає грошей на військових й соціалку. Реально тварюк розкуркулювати вже на часі.
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18.11.2023 11:08 Відповісти
Польська влада увімкнула вар'ята і чекає на копняка від ЄС.
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18.11.2023 10:34 Відповісти
Треба зробити все щоб ці куплені московські онучі не добились нічого
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18.11.2023 10:44 Відповісти
Словаччина, Мадярщина, Польща, Білорусь, московія - з усіх сторін заблокована Україна. "Трикутник смерти"- 2...
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18.11.2023 10:46 Відповісти
Молимося на Румунію
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18.11.2023 13:18 Відповісти
І скільки це буде продовжуватися?
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18.11.2023 10:51 Відповісти
Володимир
@8Y9MGVplXrhhzaq
·
19 год
Переважна більшість пересічних громадян, навіть не уявляють масштаби надходження з-за кордону гуманітарних вантажів в Україну . Одяг , взуття, товари повсякденного вжитку, продукти харчування, медикаменти тощо. Ті склади , які випадково були "знайдені" , то краплина в морі.

Alina
@alinavrons
Підтверджую, тільки з одного міста в якому я живу в Німеччині, на постійній основі відправляється гуманітарка в Україну - одяг, їжа і тд. Тільки з одного міста, не враховуючи інші. Днями відправили 4000 коробок з різдвяними подарунками для дітей і наступного тижня планується відправлення ще. Я дивлюсь на це все та думаю - а чи воно дійде тим кому треба…
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18.11.2023 11:06 Відповісти
А потім все в маркетах та у вайбері.

Коли ж та карма вже почне діяти..
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18.11.2023 11:10 Відповісти
Для того щоб продукція, яка назначена на допомогу, не опинялася у маркетах її ще на фабриках маркують великими позначками. Бо це не тільки українське ноу-хау красти та перепродувати міжнародну допомогу.
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18.11.2023 11:20 Відповісти
На гуманітарку йде не тільки продукція з фабрик..
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18.11.2023 11:25 Відповісти
Треба щоб йшла з фабрик. Я розумію коли якась невелика громада збирає іншій невеликій громаді безпосередньо. Наприклад, в якусь споріднену церкву. Чи жителям одного постраждалого будинку. Там може бути що завгодно і в різних товарних кількостях. Але в нашу країну заходять десятки тисяч тон централізованої допомоги. Ось вона й осідає на прилавках. Це не тільки їжа. Ми вже чули про Епіцентр, про продуктові мережі. А те що вкрали з гуманітарних посилок, це так. Дєтішкам на молочішко.
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18.11.2023 11:39 Відповісти
В маркетах дофіга було (навіть чоловік був приносив) крупи, макарони - пачки паяні в самому маркеті. Тобто - без всіляких етикеток, написів - тільки на поличках цінники. Мабудь ото з виробництва у мішках було.
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18.11.2023 11:51 Відповісти
Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, сама по собі вона ніколи не вирішиться.Припинити експорт з "пшекляндії" ,котру рашисти оділи в рашистський сарафан і натягнули на панську польську макітру расєйский кокошник.Ось і польщизна почала рашистську "калінку" танцювати,хоча до цього "польку" крутила...
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18.11.2023 11:31 Відповісти
Ждуть атаки агресора...
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18.11.2023 11:43 Відповісти
Ну, хто тут в інтернаціональний польський батальйон у Бахмут? Підходимо, записуємось!
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18.11.2023 12:38 Відповісти
а ты почему удрало? паЦтриот
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18.11.2023 15:35 Відповісти
Мене на "передок" не пускають, тримають у відділенні постачання ОМБр. Думаю, щоб ми передчасно не перемогли
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18.11.2023 15:52 Відповісти
да без тебя весь фронт ляжет))) а может тебе ***** пару рубликов дал, что бы ты в европе посидел?
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18.11.2023 15:57 Відповісти
Я покраще ніж наші алкаші, каліки і невігласи у батах.
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18.11.2023 16:26 Відповісти
Велика подяка братньому польському народу від російського народу за допомогу у економічному знищенню України
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18.11.2023 13:17 Відповісти
наша беззубая власть опять отмалчивается. перекрывают международные трассы. машины идут транзитом через польшу и им нельзя))) затаскать по судам поляков и выставить счет по 300 евро за простой каждой машины в сутки. но это кому то на банковой выгодно
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18.11.2023 15:33 Відповісти
я понять не могу, почему это до сих пор не сделано. И если власть не хочет портить отношения с польшей, то почему это до сих пор не сделали заказчики/водители. Они терпят сумасшедшие убытки, и вместо тупого стояния на границе, лучше б подали иск на уродов и поубавили польский гонор.
Как можно быть такими терпилами?????
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18.11.2023 15:49 Відповісти
нужно дать кацам коридор до польской границы))))
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18.11.2023 15:38 Відповісти
І як можна швидше. Прямо на Варшаву.
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18.11.2023 17:57 Відповісти
там же созданы всякие ассоциации перевозчиков но наверно созданы только для приема взносов))))
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18.11.2023 15:54 Відповісти
 
 