У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилося до 2,8 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 18 листопада у трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні вже скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок у чергах скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне збільшення навіть у порівнянні з попереднім днем. Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин - 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500", - сказав Демченко.

Він зазначив, що через те, що ці три напрямки фактично заблоковані, то лише по кілька вантажівок на годину пропускають через кордон.

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За його словами, перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 200 вантажівок.

"Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, але пам'ятаємо, що учасники акції зазначали, що їхні дії будуть довготривалими, як мінімум до кінця року. Поки що дії, які вживає Україна, це в тому числі і перемовини, щоб знайти компроміс, польська сторона не йде на це", - підкреслив Демченко.

Він наголосив, що автобуси і легкові транспортні засоби можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.

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Демченко зауважив, що наразі на кордоні зі Словаччиною рух для автівок не перешкоджають, як на виїзд, так і на в'їзд.

"За інформацією словацьких колег, вони поки що не мають підтвердження, що якісь дії по блокуванню руху будуть відбуватися, але варто стежити для того, щоб розуміти, чи будуть так масштабно і на території Словаччини підтримувати блокування руху для вантажівок", - додав речник ДПСУ.