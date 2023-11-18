ОК "Південь" про обстановку на лівобережжі Херсонщини: є різниця між "закріпилися" і "закріплюються". Продовжуємо бойову роботу
Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу на лівому березі Херсонщини.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах "закріпилися" і "закріплюються". Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно", - сказала вона.
Гуменюк додала, що ворог намагається "компенсувати" успіхи ЗСУ, зокрема, використовує тактичну авіацію та дрони.
"Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу "Шахед" і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика", - наголосила речниця.
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на Сравці говноко-мандуючого всі дії військ відомі(окупантам)
і шо не так з потугою? ще раз виберуть, якщо схоче путін дозволити провести вибори. а схоче ж, то ясно, знову гугняву зарослу істоту виберуть. мутрий наріт чо
тому і сказав шо мені особисто неприємно коли неважливу балаканину виділяють.
як ніби щось розумне сказали.
закономірно возмутився, шо ТИ вважаєш всіх дураками, яким треба аж жирним шрифтом писати шо там - Сонце на небі, чи шо ти там написав то?
ти ставиш себе - вище всіх, пишучи балаканину жирняком, поняв, ні?
тобто, може солдат написати жирним напр. - "Єрмак захватив Воронеж" - і ти таким самим: я ваня і мені нєх. шо робити, пропишуся-ка тут-ка.
ну не знаю, просто не люблю бути бидлом, яким ти вважаєш, знову ж таки - всіх тут, спеціально виділяючи тупу свою писцянину серед інших.
зрозумі.ло? ну й добре(Сталіну)
а то щас подивитись на правописсанину - "проєкти", "аналітикині", "конгресменки", то все гаразд і всьо чітко.
подякуй шо не підлогою країни пишу, як може ви подумав шо переложую гугл-транслейтом, язик тіпа не понімаю, але суворо намагаюсь писати на "солов.їній"
навпаки - возмущаюсь коли її паскудять, от зараз фемінізмами.
ну так, ідіотські словечка теж зневажаю, як ото - "видів?" чи "зле"(в смислі - "погано") і т.д.
йди, шолі, з Фаріон пару чарок хильни за вашого когось там, може й Хрущова
до біса така рідна мова якщо вона стає огидною, це може спеціально зараз дурними фемінізмами кретинізують мову, ні?
тобі цього не видно? "мовник" мля, я то побільше по грамотності буду, сорі, проте ти шукаєш там де не потрібно, так сказати.
вроді би\начеб то спеціально ніколи не паскуджу, крім як ото шоб прикольніш написати(ть)
добре шо ви\ти не Фаріон, а то би я зараз вибачався, як русня перед Рамзанкою.
Привіт Арії Джованні.
ой, ну тобто літературно писать неінтересно\нецікаво, а нащот правопису, то смію поспорити навіть з вами самим, або навіть з собакою чи псом.
Арія? Ну, певно ще не вмерла, мені то що?
якби з нею спілкувався, то би теж передав привіт сєтєвому дописувачу надоїдливо-набридливому, г*споди, так зроби собі там на моніторі заставку з Арією та не задавай питань таких - звідки я знаю як там Арія?
може альбом записала новий - Релікт совбєза, пойот Валєра подгнілов, руснявий козел, як і всі діячі мистецтва рашки.
не знаю, навпаки думаю шо мало кривляюсь, ну, не з "умислом" виходить, а "раді прікола"(ненавмисне) "паскуджу мову".
повторюсь - а фемінізмами не паскудять? Тут на сайті висрали ..... "поліціянткиня".
я з 1700 коментів, знайшов тільки 6-7 шо обурились, спеціально листав з пошуком по сторінці.
А ти де був, га?
знайшов мля з ким сперечатись.
"вангую" шо ти\ви дідок і тобі\вам нєх..й робити. йди, шолі, наблюдательний пункт оборудуй, скоро о5 будуть запускать шойгівці ракети по Крижополю.
ну-ну і шо?
доказів не приведено, тільки "оскорбління" і звинувачення. Але "гнилий" то я, ага, буду знати. Хоча, якщо ти про національність, то саме так. Ти сам то чий? Давай "вангану" - ти т.з. "віруючий", правда?
Це видно по "большим мислям".(почитай роман Острів Доктора Моро), там 1 діяч так само "мислив". оце ж бо й воно. І нагадує руспроп. - обгадити, і потім "грімко"(голосно) прокричати шо то тіпа не ти, а опонент.
Так от, ну і хто тут похожий(подібний) на русню? М?
Так само і Фаріон - є сто солдатів шо по суржику розмовляють, але їх треба обіср.
ну от, сам подивись як ти виглядаєш - прибіг, закричав, обвинуватив, обізвав - і з довольним(задоволеним) портретом(пикою) убіжав(втік).
Дякую, дуже дякую(шо знаю очередну(чергову) варіацію підлості)
я то якраз дуже добре знаю мову.
А як ти ставишся шоб ввести латиницю?
Ну от, я теж негативно.
в 43-му навіть Вермахт не втримав вигідні рубежі проти совкових диких орд варварів красножопих. ну там були мільйони орків в атаці, а тут - "злегка менше" в обороні. Єрмак знає краще за нас і рішив атакувати і достигає побіди!
"По словам российских офицеров, служивших с Теплинским на Запорожском направлении, он давно понял, что уровень и качество подготовки войск РФ дает возможность воевать в обороне только числом. В этом случае подразделения не бегут или бегут не сразу и их есть кем заменить. Числа на Херсонском направлении нет. Нет и необходимой артиллерийской мощи, чтобы подавить украинские орудия на правом берегу, которые уничтожают цели на левобережье на дальности в 20-30 км. Резервов для обороны не дадут, во всяком случае, не дадут быстро.
В этой ситуации, по словам военных из штаба «Днепра», Теплинский предложил оттянуть силы с берега на линию укреплений, построенную еще осенью 2022 года, когда ВС РФ готовились сдавать Херсон и опасались быстрого наступления ВСУ на левом берегу.
Линия эта проходит чуть севернее Скадовска, по выгнутой на юго-восток дуге и упирается в Васильевку.
Учитывая погоду, сделавшую плохо проходимыми раскисшие поля, немногочисленное воинство Теплинского должно было бы удерживать на этой линии лишь несколько основных направлений, завязанных на дороги. Отход на эту линию позволил бы выиграть время, необходимое на то, чтобы через Крым или юг Запорожья к российской группировке наконец подошли подкрепления.
О желании Теплинского отойти подальше от берега и занять старые укрепления, говорят и другие источники в российской армии. Больше того, они утверждают, что Теплинский не верит в то, что существующие плацдармы ВСУ на левом берегу, являются направлением главного удара. Он, по словам источников, считает, что удар будет нанесен выше по реке, где-то между Новой Каховкой и Энергодаром.
Выжидать бесконечно невозможно, поэтому 9-13 ноября Теплинский, по словам источников в Минобороны России, передал в штаб группировки ВС РФ в Украине и в генштаб РФ свои соображения о необходимости немедленного отвода основных сил на подготовленные в прошлом году позиции.
У реки остаются те подразделения, что навязывали бой ВСУ на плацдармах, остальные начнут перегруппировку после того, как на это даст добро Валерий Герасимов и командующий сейчас ВС РФ в Украине, заместитель Герасимова - Алексей Ким.
Глава генштаба РФ и его заместитель, по слухам из МО РФ, требовали от Теплинского уничтожить украинские плацдармы немедленно, но генерал отказывался под предлогом нехватки ГСМ, БК, погоды и других факторов. Статус «любимого генерала Путина» дает Теплинскому пространство для маневров в армейских интригах и конфликтах с начальством.
В итоге к 13 ноября план Теплинского сначала одобрил Ким, а затем и Герасимов.
«Мы не знаем, почему по итогам совещания в МО 13 числа была опубликована новость о «перегруппировке», но предполагаем, что это могло быть сделано по ошибке офицера, отвечающего за коммуникацию со СМИ».
Есть и другая версия, которую озвучили люди из окружения Теплинского. Новость якобы была опубликована по просьбе самого генерала, который рассчитывал, что украинское командование активизируется и начнет настоящую высадку выше по реке. Командование ВСУ активизироваться из-за новости не стало. Зато ВС РФ на левобережье начали подготовку к отходу на построенные в прошлом году позиции.
Сработает ли план Теплинского или ВСУ его удивят, мы с большой вероятностью увидим еще до конца этого года."