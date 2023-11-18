ОК "Південь" про обстановку на лівобережжі Херсонщини: є різниця між "закріпилися" і "закріплюються". Продовжуємо бойову роботу

Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу на лівому березі Херсонщини.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах "закріпилися" і "закріплюються". Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно", - сказала вона.

Гуменюк додала, що ворог намагається "компенсувати" успіхи ЗСУ, зокрема, використовує тактичну авіацію та дрони.

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"Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу "Шахед" і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика", - наголосила речниця.