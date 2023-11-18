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Збирає кошти для окупантів: прокуратура Криму повідомила про підозру колишній українській сумоїстці Давидко

давидко

Перша в історії України чемпіонка світу із сумо Ольга Давидко підтримує ворога та збирає кошти для окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, прокуратура автономії вже повідомила про підозру колишній українській спортсменці з окупованого Криму.

Її дії кваліфіковано як пособництво державі-окупанту (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрювана - колишня українська спортсменка, багаторазова чемпіонка Європи та світу, яка з 2016 року виступала у складі збірної РФ, однак, після заборони спортсменам з країни-агресора брати участь у міжнародних змаганнях "поставила свою кар'єру на паузу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катували українців струмом та забивали кийками до смерті: Повідомлено про підозру 26 рашистам з "мвс рф" на Херсонщині, - СБУ

Після повномасштабного вторгнення РФ до України вона організувала "волонтерський рух" в окупованому Криму та почала допомагати ворогу. Як публічна особа жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою "СВО" та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори й заклики допомогти окупантам.

Зазначені дії підозрюваної спрямовані на допомогу державі-окупанту з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів ворогу та його збройним формуванням. Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в АР Крим.

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Автор: 

Крим (14138) прокуратура (3673) спорт (1618) підозра (761)


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Топ коментарі
+23
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18.11.2023 12:20
+22
а вони там були?
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18.11.2023 11:39
+20
жир мізки задавив, буває 😁
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18.11.2023 11:35
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жир мізки задавив, буває 😁
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18.11.2023 11:35 Відповісти
а вони там були?
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18.11.2023 11:39 Відповісти
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18.11.2023 12:20 Відповісти
мізги мізгами, але в аптеці не купиш мізгів з мізгами, помізгувати всі ******* мізгами.
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18.11.2023 11:43 Відповісти
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18.11.2023 12:43 Відповісти
просто дурне словечко, та й усього.
а тобі "фемінізми" ок?
типу як - "аналітикиня", "бізнесменка" і т.д.?
м?
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18.11.2023 12:47 Відповісти
Пригадався анекдот.
Дядько запитує попа:
- Батюшко, скажіть, - а під час посту можна жінку тойво́...
- Можна, син мой. Тільки не жирну.

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18.11.2023 12:16 Відповісти
Сподіваємось , що скоро з неї зроблять великий шашлик👈
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18.11.2023 11:41 Відповісти
Сальтісон!
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18.11.2023 14:46 Відповісти
Поставила на паузу- набирає вагу.
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18.11.2023 11:41 Відповісти
А за антияпонізм чому нема підозри?
принижує японців в стилі сумо
завжди було смішно з товстунів шо пихтять і стараються витіснити друг брата з окресленого кола.
досить тупо. правда ролик бачив про підготовку - там якось типу казарми - тупо зомбують як собак, - "спортсмени" вчаться предусім дисципліні і підпорядкуванню, ну і жеруть як корови звісно, самі ж готують корм, ну і "наряди" і покарання - теж так само як в "армії" совка.
Так шо для ідіотів цей "спорт". Японці то знають толк в мазохізмах.
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18.11.2023 11:42 Відповісти
ну то ж в них національний спорт, у кожній країні свої національні збочення
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18.11.2023 11:53 Відповісти
ну так, просто смішно, там на островах завжди був дефіцит їжі, але нац. спорт - дивитись на 200-300 кілограмових биків шо натужно стараються випхати 1 1 з кола\рингу
Це типу як ацтеки би змагались у збиранні ромашок
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18.11.2023 12:15 Відповісти
в цьому є певний сенс
якщо всі недоідають то жирний це божество 😇
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18.11.2023 12:34 Відповісти
угу, можеш почитати\послухати як Іларіонов їздив з путіним в п.Корею, пн. тобто.
просто навіть розповідає про цю пригоду з жахом, навіть каже шо сталінщина - курить в кутку.
так що в тому шо ви сказав теж є сенс - жирненький кабанчик Ин - б*жество для рабів шо падають від голоду.
хочеться шоб його спіймали і побачили як живе інший світ, так йому доля Каддафі покажеться легкою прогулянкою до гурій.
(може Єрмак рішить освободити народ пн.Кореї від диктатури? )

просто якось смішно шо тонкі японці з азартом завзято наблюдають бодання товстих японців на рингу. та мені і бейсбол смішно дивитись - маси глядачів кричать від того як чувак вдарив палицею по м.ячику. дійсно - у всіх народів свої приколи. он у нас - спортивне ходіння по грабл*х і веселе ржання над синяками = можем перевєршіть.
дякую, вже перевершили аж по горло хватає.
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18.11.2023 12:44 Відповісти
Не було ніколи в Японії іх дефіциту їжі, окрім важких часів війн
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18.11.2023 13:29 Відповісти
ну та ясно, серед самураїв точно не було жирних свиней, то ж дефіциту теж не було, воно й видно.
не думаю шо профіцит був шоб жерли в три горла і додуматись розгодовувати сумоїстів до стану коли жир рішає все. чомусь ніде до такого не додумались більше.
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18.11.2023 13:33 Відповісти
По перше не жир, Насправді під жировим прошарком ховаються залізні м'язи, накачені до максимуму: адже вирощувати "суху" м'язову масу можна лише до певної межі. Коли його досягнуть - у справу йде збільшення жирової тканини.

По друге, у борців сумо спеціалізований раціон. В це не свинина. Борці їдять просту їжу (рис, високобілкову юшку, морепродукти), але роблять це часто і багато, а після прийому їжі йдуть відсипатися. Такий підхід дозволяє не перевантажувати організм неправильним харчуванням та своєчасно нарощувати "робочу" вагу.
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18.11.2023 18:39 Відповісти
Кацапи коров'яче гівно кидають...
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18.11.2023 14:48 Відповісти
та і ше Бабченко казав - їдуть в електричках бити городскіх, потімназад їдуть побиті, але п.яні і веселі.
спорт, чо
до речі така "культура" і запорука того шо "надо паваівать"(поза кордонами парашки звісно)
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18.11.2023 15:58 Відповісти
Пане смішливий Сміт,а ви самі яким спортом займаєтесь?Там не смішно?А ще є такий вид,де 22 дядьки-міліонери бігають за одним м*ячем по зеленому полі,окресленому білим квадратом,і пихтять тоже.От смішно.І нема підозри за антибританізм.І ще -багато людей біжить,ну від нема що робити,42 км 192 метри.От дурні...Рівень Шарикова-після відвідування цирку.
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18.11.2023 15:33 Відповісти
ну так, мій дорогий друже, справедливий Брюс, я теж колись вболівав за якісь футболи, і дійсно - нафіга?
це бізнес. за марафон, то це радше традиція, шо якийсь грек пробіг шоб повідомити новину шо війська Греції здолали персів - прибіг і тіпа загинув. А, повідомив і тоді легендарно здох.
Шо тут сперечатись? Хто хоче - йде забританіствувати на стадіон і біснуватись з іншим....., ну, з "масами" кому 11 мільйонерів зашле м.яч, тобто - іншим 11 мільйонерам.
Тут "справа смаку". Мені це не дуже подобається, так як це тупо можна сказати, зомбування. Взагалі коли маси щось кричать одне, то я роздумую - я не буду кричати те ж саме, тому що не хочу бути керованим, ну, як і релігія так звана. І в чому ви знайшов якусь помилку, шан пан Брюс? Просто стараюсь логіки дотримуватись - далеко не все шо маса любить = щось корисне чи\та справедливе. Як от те що вибрала маса у нас тут. Хриплява така істота, 4 рази ухилянт, але - верховний зараз м.ясник, як сказав дехто - Ілон Маск.
вроді так воно і є. Питань більше нема? Дозвольте відкланятись перед Аллахом?(падає дупою в бік Мекки)
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18.11.2023 15:44 Відповісти
Такі їм точно нарожають.. або швидше сжеруть..
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18.11.2023 11:42 Відповісти
Таку чортаздва повісиш...
Таку треба буде з гармати розстрілювати...
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18.11.2023 12:14 Відповісти
Жирна свиня
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18.11.2023 12:18 Відповісти
свинособака,), бо Свиня, це задля цієї потвори,), мабуть дуже шикарне визначення,),
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18.11.2023 12:28 Відповісти
Таку взяти у полон і підкидувати їй у камеру зрадників, щоб вона їх всіх пожерла.
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18.11.2023 12:25 Відповісти
Оце було б непогано,,)),,
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18.11.2023 12:29 Відповісти
****** свиоматка
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18.11.2023 12:29 Відповісти
невже хтось таке хоче ( відносно першого слова посту)...???
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18.11.2023 12:41 Відповісти
Свиноматка
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18.11.2023 12:31 Відповісти
Ах, какая женщина, какая женщина....
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18.11.2023 12:57 Відповісти
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18.11.2023 13:41 Відповісти
Здоровєнная бабіща! Как окупантам тока удайотца йєйо прокорміть...
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18.11.2023 14:41 Відповісти
Тому і волонтере, щоб під'їдати і не худнути
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18.11.2023 15:30 Відповісти
Люди добрі а вам не здається сюром вся ця стаття - прокуратура Криму - звідки ? крим відібрали ще вісім років тому , оголосила підозру особі яку ще не спіймали і хер знає чи спіймають ! Тепер скажіть мені для чого за держ кошти тримати фантомний орган і порушувати справи проти не спійманих персонажів ? Ту зеля хоче соціалку і витрати на армію скоротити , та розженініть нахер такі органи як прокуратура криму адміністрація Токмаку , Маріуполя , і тд і тп . Хай нахер та *********** валить в партизанські загони на окупованих територіях
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18.11.2023 14:55 Відповісти
а где ж им харчеваться? там они весь отряд партизан без провизии оставят.
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18.11.2023 16:41 Відповісти
після звільнення криму побіжить в братськ. там гарно, мабуть.
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18.11.2023 15:12 Відповісти
це жінка? в мене, як в біолога, сумніви...
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18.11.2023 16:10 Відповісти
Проїла мозок. А коли лусне від жиру,то ніхто не допоможе. Це не в кацапських традиціях. Дурепа.
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18.11.2023 17:20 Відповісти
Прикольно працювати в прокуратурі Криму. Крима нема, а прокуратура є. СБУ, МВД, УДО, податківці і прокурори в 2014 майже 100% перейшли на бік москалів.
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18.11.2023 17:24 Відповісти
 
 