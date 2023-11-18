Збирає кошти для окупантів: прокуратура Криму повідомила про підозру колишній українській сумоїстці Давидко

Перша в історії України чемпіонка світу із сумо Ольга Давидко підтримує ворога та збирає кошти для окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, прокуратура автономії вже повідомила про підозру колишній українській спортсменці з окупованого Криму.

Її дії кваліфіковано як пособництво державі-окупанту (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрювана - колишня українська спортсменка, багаторазова чемпіонка Європи та світу, яка з 2016 року виступала у складі збірної РФ, однак, після заборони спортсменам з країни-агресора брати участь у міжнародних змаганнях "поставила свою кар'єру на паузу".

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Після повномасштабного вторгнення РФ до України вона організувала "волонтерський рух" в окупованому Криму та почала допомагати ворогу. Як публічна особа жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою "СВО" та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори й заклики допомогти окупантам.

Зазначені дії підозрюваної спрямовані на допомогу державі-окупанту з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів ворогу та його збройним формуванням. Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в АР Крим.

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