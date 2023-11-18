Збирає кошти для окупантів: прокуратура Криму повідомила про підозру колишній українській сумоїстці Давидко
Перша в історії України чемпіонка світу із сумо Ольга Давидко підтримує ворога та збирає кошти для окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, прокуратура автономії вже повідомила про підозру колишній українській спортсменці з окупованого Криму.
Її дії кваліфіковано як пособництво державі-окупанту (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Підозрювана - колишня українська спортсменка, багаторазова чемпіонка Європи та світу, яка з 2016 року виступала у складі збірної РФ, однак, після заборони спортсменам з країни-агресора брати участь у міжнародних змаганнях "поставила свою кар'єру на паузу".
Після повномасштабного вторгнення РФ до України вона організувала "волонтерський рух" в окупованому Криму та почала допомагати ворогу. Як публічна особа жінка неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою "СВО" та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори й заклики допомогти окупантам.
Зазначені дії підозрюваної спрямовані на допомогу державі-окупанту з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів ворогу та його збройним формуванням. Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в АР Крим.
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а тобі "фемінізми" ок?
типу як - "аналітикиня", "бізнесменка" і т.д.?
м?
Дядько запитує попа:
- Батюшко, скажіть, - а під час посту можна жінку тойво́...
- Можна, син мой. Тільки не жирну.
принижує японців в стилі сумо
завжди було смішно з товстунів шо пихтять і стараються витіснити друг брата з окресленого кола.
досить тупо. правда ролик бачив про підготовку - там якось типу казарми - тупо зомбують як собак, - "спортсмени" вчаться предусім дисципліні і підпорядкуванню, ну і жеруть як корови звісно, самі ж готують корм, ну і "наряди" і покарання - теж так само як в "армії" совка.
Так шо для ідіотів цей "спорт". Японці то знають толк в мазохізмах.
Це типу як ацтеки би змагались у збиранні ромашок
якщо всі недоідають то жирний це божество 😇
просто навіть розповідає про цю пригоду з жахом, навіть каже шо сталінщина - курить в кутку.
так що в тому шо ви сказав теж є сенс - жирненький кабанчик Ин - б*жество для рабів шо падають від голоду.
хочеться шоб його спіймали і побачили як живе інший світ, так йому доля Каддафі покажеться легкою прогулянкою до гурій.
(може Єрмак рішить освободити народ пн.Кореї від диктатури? )
просто якось смішно шо тонкі японці з азартом завзято наблюдають бодання товстих японців на рингу. та мені і бейсбол смішно дивитись - маси глядачів кричать від того як чувак вдарив палицею по м.ячику. дійсно - у всіх народів свої приколи. он у нас - спортивне ходіння по грабл*х і веселе ржання над синяками = можем перевєршіть.
дякую, вже перевершили аж по горло хватає.
не думаю шо профіцит був шоб жерли в три горла і додуматись розгодовувати сумоїстів до стану коли жир рішає все. чомусь ніде до такого не додумались більше.
По друге, у борців сумо спеціалізований раціон. В це не свинина. Борці їдять просту їжу (рис, високобілкову юшку, морепродукти), але роблять це часто і багато, а після прийому їжі йдуть відсипатися. Такий підхід дозволяє не перевантажувати організм неправильним харчуванням та своєчасно нарощувати "робочу" вагу.
спорт, чо
до речі така "культура" і запорука того шо "надо паваівать"(поза кордонами парашки звісно)
це бізнес. за марафон, то це радше традиція, шо якийсь грек пробіг шоб повідомити новину шо війська Греції здолали персів - прибіг і тіпа загинув. А, повідомив і тоді легендарно здох.
Шо тут сперечатись? Хто хоче - йде забританіствувати на стадіон і біснуватись з іншим....., ну, з "масами" кому 11 мільйонерів зашле м.яч, тобто - іншим 11 мільйонерам.
Тут "справа смаку". Мені це не дуже подобається, так як це тупо можна сказати, зомбування. Взагалі коли маси щось кричать одне, то я роздумую - я не буду кричати те ж саме, тому що не хочу бути керованим, ну, як і релігія так звана. І в чому ви знайшов якусь помилку, шан пан Брюс? Просто стараюсь логіки дотримуватись - далеко не все шо маса любить = щось корисне чи\та справедливе. Як от те що вибрала маса у нас тут. Хриплява така істота, 4 рази ухилянт, але - верховний зараз м.ясник, як сказав дехто - Ілон Маск.
вроді так воно і є. Питань більше нема? Дозвольте відкланятись перед Аллахом?(падає дупою в бік Мекки)
Таку треба буде з гармати розстрілювати...