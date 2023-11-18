Через ворожий удар по енергетичному об’єкту на Одещині є знеструмлення, - ДТЕК

На Одещині ліквідовують наслідки нічних обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Нагадується, що російські окупанти вкотре завдали удару по регіону з повітря.

"В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла. Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.