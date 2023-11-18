Через ворожий удар по енергетичному об’єкту на Одещині є знеструмлення, - ДТЕК
На Одещині ліквідовують наслідки нічних обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Нагадується, що російські окупанти вкотре завдали удару по регіону з повітря.
"В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла. Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тарифи з України це дозволяли!!