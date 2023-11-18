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Новини
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Через ворожий удар по енергетичному об’єкту на Одещині є знеструмлення, - ДТЕК

дснс,одещина

На Одещині ліквідовують наслідки нічних обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Нагадується, що російські окупанти вкотре завдали удару по регіону з повітря.

"В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла. Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ліквідовано пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури на Одещині, спричинену ворожим дроном. ФОТО

Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.

Автор: 

Одеська область (3202) електроенергія (6188) ДТЕК (1982)


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Где удары в ответ по парашной энергетике? Патрушев в Омане не велел?
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18.11.2023 12:03 Відповісти
чим ось тими дронами, що возили хлопавки до Москви за мільйон? тож для звітності перед вівцями куди вони поділи 40 мільярдів за півроку.
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18.11.2023 12:11 Відповісти
Авжеж, це ж не Київ. На Одещину може прилітати..
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18.11.2023 12:22 Відповісти
Одними дронами цієї зими можуть всю енергетику розбити. Дешево та сердито.
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18.11.2023 12:31 Відповісти
Власник ДЕТЕК та його Керівництво, отримуючи ТАКІ ГРОШІ, мабуть завчасно готували і структури і мережі, до функціонування в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Тарифи з України це дозволяли!!
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18.11.2023 12:54 Відповісти
 
 