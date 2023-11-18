Доба на Таврійському напрямку: ворог завдав 8 авіаударів. Втрати противника - 456 осіб та 19 одиниць техніки
На Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.
За добу загальні втрати ворога становлять 456 осіб. 1 окупант здався у полон.
Знищено 19 одиниць військової техніки, зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.
Водночас, як інформує Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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saimansay
показати весь коментар18.11.2023 12:24 Відповісти Мені подобається 0
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