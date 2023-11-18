Доба на Таврійському напрямку: ворог завдав 8 авіаударів. Втрати противника - 456 осіб та 19 одиниць техніки

На Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

За добу загальні втрати ворога становлять 456 осіб. 1 окупант здався у полон.

Знищено 19 одиниць військової техніки, зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за минулу добу втратили на Таврійському напрямку 674 особи та 29 одиниць військової техніки, - Тарнавський

Водночас, як інформує Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.