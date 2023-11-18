Удар по енергооб’єкту на Одещині не вплинув на стабільність роботи енергосистеми, - "Укренерго"

Внаслідок нічної атаки на Одещину було пошкоджено об’єкт інфраструктури регіонального значення.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу. Тому Кудрицький не назвав, який саме об'єкт був ушкоджений. За його словами, це об'єкт регіонального значення.

"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - сказав він.

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Кудрицький наголосив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.