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Новини
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Удар по енергооб’єкту на Одещині не вплинув на стабільність роботи енергосистеми, - "Укренерго"

дснс,одещина

Внаслідок нічної атаки на Одещину було пошкоджено об’єкт інфраструктури регіонального значення.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу. Тому Кудрицький не назвав, який саме об'єкт був ушкоджений. За його словами, це об'єкт регіонального значення.

"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - сказав він.

Читайте: Через ворожий удар по енергетичному об’єкту на Одещині є знеструмлення, - ДТЕК

Кудрицький наголосив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.

Автор: 

обстріл (28378) Одеська область (3202) Кудрицький Володимир (189)


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Умеров обіцяв завдавати по інфраструктурі московитів удари у відповідь. Чекаємо на скільки він людина слова. Хоча він до ведення бойових дій ставлення не має, але язиком ляпнув.
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18.11.2023 13:38 Відповісти
В Одесі влучили в енергооб'єкт,де обіцяні дзеркальні відповіді окупанту?
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18.11.2023 14:13 Відповісти
Ну так - не вплинув.

Просто світло почали відключати.

Але "Єта другое"!
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18.11.2023 15:09 Відповісти
кхе-кхе ...4 пости нижче Цензор зовсім іншу новину подав
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18.11.2023 18:12 Відповісти
 
 