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Росіяни не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву

тепло,тарифи,опалення

Чимало котелень на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не мають запасів вугілля на зиму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в Центрі, це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на окупованих територіях зросли втричі порівняно з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону. Ціни на дрова також значно зросли, що не дає підготуватися до зими мешканцям приватних будинків.

Також читайте: Окупанти на ТОТ Херсонщини не проводять системної підготовки житлового сектору до опалювального сезону

Автор: 

опалювальний сезон (1747) Центр національного спротиву (812) Херсонська область (5728)


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Ну і що? Де черги біженців з холодних окупованих домівок? Адже як не дивно, на кордоні з московією залишається відкритим один пішохідний пункт пропуску. Той хто хоче пішки піде до вільної України, навіть не треба через Прибалтику добиратися.
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18.11.2023 13:15 Відповісти
Так вони ж "асвабаждать" приперлись, а не все решта.
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18.11.2023 13:16 Відповісти
Вони не можуть забезпечити на своїй довбаній території, маючи надлишки газу, зі слов фашиста міллєра, а ви про якісь окуповані території кажете. Та їм до сраки.
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18.11.2023 13:32 Відповісти
краще
щоб ьув зірваний опалювальний сезон у москві
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18.11.2023 13:35 Відповісти
Це що, на 'бамбасі' вугілля закінчилося? А ще заявляли що годують всю Україну
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18.11.2023 14:05 Відповісти
а нас не повинно ібати те що має зробити окупант!!!
саме для цього є міжнародні інституції
ато підзаібала ця турбота
ждуни залишились, хай йдуть х поклоном до *****
бо Україна й так утримує всі, **** адміністрації окупованих міст
а чиновники цих міст ще бабло списують на якісь закупки та послуги для цих міст
так як виплатили 300+ лямів брату шуоми за енергію для орків
так що пішли нахххххх
своїх проблем валом
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18.11.2023 14:20 Відповісти
кацапскими паспортами обогревайтесь
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18.11.2023 14:29 Відповісти
Нічо, брат Шурми обігріє і отримає компенсацію.
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18.11.2023 14:30 Відповісти
 
 