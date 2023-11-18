Росіяни не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву

Чимало котелень на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не мають запасів вугілля на зиму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в Центрі, це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на окупованих територіях зросли втричі порівняно з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону. Ціни на дрова також значно зросли, що не дає підготуватися до зими мешканцям приватних будинків.

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