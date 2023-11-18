Росіяни не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву
Чимало котелень на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не мають запасів вугілля на зиму.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили в Центрі, це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на окупованих територіях зросли втричі порівняно з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону. Ціни на дрова також значно зросли, що не дає підготуватися до зими мешканцям приватних будинків.
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щоб ьув зірваний опалювальний сезон у москві
саме для цього є міжнародні інституції
ато підзаібала ця турбота
ждуни залишились, хай йдуть х поклоном до *****
бо Україна й так утримує всі, **** адміністрації окупованих міст
а чиновники цих міст ще бабло списують на якісь закупки та послуги для цих міст
так як виплатили 300+ лямів брату шуоми за енергію для орків
так що пішли нахххххх
своїх проблем валом