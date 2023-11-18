У Німеччині пропонують брати на роботу українських біженців навіть лише з базовими знаннями німецької мови
В уряді Німеччини закликають брати українських біженців на роботу без достатнього рівня німецької мови, адже вони можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Хайль.
Німецький міністр хоче, аби біженці з України швидше влаштувалися на роботу. На його думку, "роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови".
Хайль вважає, що біженці можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи. Він додав, що вже 100 тисяч українців закінчили інтеграційні курси німецької мови. Ще стільки ж біженців закінчать курси найближчим часом.
За словами Хайля, німецькі центри зайнятості запрошуватимуть людей через коротші та регулярніші проміжки часу.
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Не надо было бы заморачиваться про курсы немецкого языка для украинцев
договоры об обороне были.... правда с рашкой.
так шо... ну не знаю, я бы нам на месте Шольца дал Х., да и тот бы по Скайпу то.
11 авіаносців і мільйон готових до бою солдіків Байдена, то це = "Європа просто боїтся шо Єлдак здадиться"??
угу, а фіни і Бундесвер і решта, до 2млн. солдатів і 2000 літаків, то значить "бояться шоп пусін нінапал?" ага..... навіть відповідати не хотілось.
їм то треба, як ти кажеш шоб рашка розпочала плачевне вторгненя?
просто у рашки є міжконтинентальні ракети і їм, Заходу, не улибається таке, а так - совки мочаться з совками, Захід сміється та помагає Рєзнік, ой, Єрмачку.
якось так - ти би що робив на місці Заходу?
я - ржав би. а вони - допомагають позорищу, Єрмаку.
якось так. взагалі то подумай - цілий рік ми(влада) ржали і будували дороги, а зараз Захід нам хоч ЩОСЬ винен?
Парєнь, а може ще тобі в карман накласти..... бабла? Де заводи, де ракети і снаряди? Захід Єрмаку не дозволив виробл*ти? Ну так отож бо й воно.
Немцы западные до сих пор полазить не смогли
С немцами восточными
И вера одна не помогает
И язык
Ментальность разная
Хотя ,конечно, лучше принимать украинцев
Они точно мечетей не настроят
И на митинги в поддержку ХАМАСА не выйдут
Щось таких криків не чути, бігом біжать німецьку вчити.
Це наші можновладці немовби намагаються якнайшвидше очистити Україну від *********** їх клятого наріду.
совкова шваль
З моєї практики туризму у Європі, цього достатньо аби німці і австряки думали що ти місцевий.
Я думаю шо скоріше негра приймуть за місцевого ніж наших, ну, я маю на увазі, років 20 назад, коли як би ти не знав мову, але видно навіть по глупій рожі(я в загальному) шо це "турист".
Два роки провладні пропогондони розповідали, що за кордон виїхали лише жінки та діти (всі 8,7 млн.). Що кожна працездатна біженка має 2÷3 вищі освіти та володі 5÷6 іноземними мовами.
Минуло два роки.
І по гендеру щось не те, бо 34%-то працездатні чоловіки, і працювати не хочуть-сидять на соціалі, і мову вчити не хочуть.
діти хоч не будуть в дебільній клоунській країні жити.
ти сам то так же само би хотів звалити - вон, камуфляжники ізбивають чудаків на вулицях - йди, служи. а ми ще з русні ржали шо там беруть і уводять в ВК.
так там хоч ВК палають.
я нічого не кажу, просто фак.ти наводжу
Правда так шо краще б по-китайськи говорив.
https://www.youtube.com/watch?v=a5xSxGhlHfc
Невже їх хтось вмовить повернутися в Украйну?
Для того аби порівнювати зарплати пожежників в Україні і Німеччині у нас мають бути однакові стартові умови: в Україні війна 10 років, а в Німеччині війни немає.
Я также преподаю онлайн-курс немецкого языка по вечерам и знаю, насколько важно и жизненно необходимо знание немецкого языка. Кстати, у меня на курсе есть женщина из Одессы, очень обучаемая и целеустремленная. Я сама очень впечатлена.
Так что любой желающий может научиться.
MfG