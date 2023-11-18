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У Німеччині пропонують брати на роботу українських біженців навіть лише з базовими знаннями німецької мови

бундестаг,німеччина

В уряді Німеччини закликають брати українських біженців на роботу без достатнього рівня німецької мови, адже вони можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Хайль.

Німецький міністр хоче, аби біженці з України швидше влаштувалися на роботу. На його думку, "роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови".

Хайль вважає, що біженці можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи. Він додав, що вже 100 тисяч українців закінчили інтеграційні курси німецької мови. Ще стільки ж біженців закінчать курси найближчим часом.

За словами Хайля, німецькі центри зайнятості запрошуватимуть людей через коротші та регулярніші проміжки часу.

Читайте: Німеччина планує пришвидшити працевлаштування українців, які планують залишатися в країні

Автор: 

біженці (1864) Німеччина (7345) робота (1202)


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Топ коментарі
+15
Молодці німці.
Це наші можновладці немовби намагаються якнайшвидше очистити Україну від *********** їх клятого наріду.
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18.11.2023 13:49
+12
А ми нє панімаєм, у нас чєлюсть нє такая! І вапшє, пачіму ета ми далжни учіть язик фашистав, каторих пабєділі наші дєди, а?

Щось таких криків не чути, бігом біжать німецьку вчити.
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18.11.2023 13:42
+7
Поки при владі та у всіх державних структурах сидять кацапи, то ще не скоро
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18.11.2023 14:32
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Дали бы немцы побыстрее ракеты и танков побольше
Не надо было бы заморачиваться про курсы немецкого языка для украинцев
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18.11.2023 13:30 Відповісти
У немцев выбор или брать на работу украинцев или турков и арабов которых в Германии уже как говна во всех сферах.
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18.11.2023 13:49 Відповісти
Не думаю, что арабы аж бегут, так хотят работать, а турки, в основном, со своими....
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18.11.2023 14:05 Відповісти
У німців є вибір, бо існують ще поляки, румуни, словаки, болгари, що є громадянами країн ЄС і радо мігрують для працевлаштування. Та й викладання іноземних мов у них на вищому рівні ніж в Україні.
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18.11.2023 14:10 Відповісти
Кстати, предъяви договор где немцы хоть 1 каску должны были дать.
договоры об обороне были.... правда с рашкой.
так шо... ну не знаю, я бы нам на месте Шольца дал Х., да и тот бы по Скайпу то.
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18.11.2023 13:58 Відповісти
Вони не по договору дають. А дещо з остраху на можливість появи вузькооких воїнів в кирзових чоботях на Унтер ден Лінден.
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18.11.2023 14:32 Відповісти
ахаха!!!!
11 авіаносців і мільйон готових до бою солдіків Байдена, то це = "Європа просто боїтся шо Єлдак здадиться"??
угу, а фіни і Бундесвер і решта, до 2млн. солдатів і 2000 літаків, то значить "бояться шоп пусін нінапал?" ага..... навіть відповідати не хотілось.
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18.11.2023 14:39 Відповісти
Якщо не хотілося то навіщо лоба морщив? Чого ж вони бояться надавати нам ефективну зброю та забороняють використовувати їхнє озброїння по території росії, мотивуючи це тим що росія може звинуватити їх у нападі та розпочати воєнні дії вже проти країн НАТО? І це маючи стопяццот мільйонів солдатів Байдена, як ти кажеш.
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18.11.2023 14:57 Відповісти
тому що - А нахіба?
їм то треба, як ти кажеш шоб рашка розпочала плачевне вторгненя?
просто у рашки є міжконтинентальні ракети і їм, Заходу, не улибається таке, а так - совки мочаться з совками, Захід сміється та помагає Рєзнік, ой, Єрмачку.
якось так - ти би що робив на місці Заходу?
я - ржав би. а вони - допомагають позорищу, Єрмаку.
якось так. взагалі то подумай - цілий рік ми(влада) ржали і будували дороги, а зараз Захід нам хоч ЩОСЬ винен?
Парєнь, а може ще тобі в карман накласти..... бабла? Де заводи, де ракети і снаряди? Захід Єрмаку не дозволив виробл*ти? Ну так отож бо й воно.
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18.11.2023 15:09 Відповісти
почему? потому что они не хотят потерять ни одного из тех 100500 миллионов своих солдат. Их вполне устраивает утилизация русни в Украине. А то, что им плевать и на украинцев, так и это понятно. Как нам было пох на Хуту и Тутси, так и немцам сейчас.
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18.11.2023 17:26 Відповісти
А немцы не особо переживают от этой необходимости. Вслух никто не скажет, но в душе все довольны, что в страну массово прибывают белые люди более-менее христианского образа жизни.
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18.11.2023 17:21 Відповісти
Сомневаюсь я
Немцы западные до сих пор полазить не смогли
С немцами восточными
И вера одна не помогает
И язык
Ментальность разная
Хотя ,конечно, лучше принимать украинцев
Они точно мечетей не настроят
И на митинги в поддержку ХАМАСА не выйдут
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18.11.2023 17:43 Відповісти
я не точно выразился: они довольны тем, что очередная волна беженцев, раз уж она пришла, хотя бы состоит из белых почти христиан.
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18.11.2023 19:58 Відповісти
А ми нє панімаєм, у нас чєлюсть нє такая! І вапшє, пачіму ета ми далжни учіть язик фашистав, каторих пабєділі наші дєди, а?

Щось таких криків не чути, бігом біжать німецьку вчити.
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18.11.2023 13:42 Відповісти
Це ж українські біженці, а не русскіє "бєжєнци".
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18.11.2023 14:20 Відповісти
тем более
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18.11.2023 14:30 Відповісти
Молодці німці.
Це наші можновладці немовби намагаються якнайшвидше очистити Україну від *********** їх клятого наріду.
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18.11.2023 13:49 Відповісти
Мудрого!
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18.11.2023 13:52 Відповісти
Ханде Хох вистачить?
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18.11.2023 13:53 Відповісти
дебіл
совкова шваль
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18.11.2023 13:56 Відповісти
Треба ще знати: гуден такт, ауфідарзейн, я, гут, данке шонн, бітте шонн.
З моєї практики туризму у Європі, цього достатньо аби німці і австряки думали що ти місцевий.
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18.11.2023 17:03 Відповісти
Ахаха, а совкову здивовану (приїхав же в Цивілізацію) рожу вони теж вважають місцевою?
Я думаю шо скоріше негра приймуть за місцевого ніж наших, ну, я маю на увазі, років 20 назад, коли як би ти не знав мову, але видно навіть по глупій рожі(я в загальному) шо це "турист".
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19.11.2023 10:07 Відповісти
некоторые дэбилы *** приезжали в Германию на потертых мерседесах с наклейкой "трофейная". теперь таких там не встретишь - не рискуют получить в тупое табло. Так что попробуй, потом расскажешь нам.
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18.11.2023 17:29 Відповісти
Штирлиц, вы еврей?? Нет я руССкий. А я немецкий..
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18.11.2023 13:56 Відповісти
а я фРРанцузский
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18.11.2023 13:59 Відповісти
"роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови"
Два роки провладні пропогондони розповідали, що за кордон виїхали лише жінки та діти (всі 8,7 млн.). Що кожна працездатна біженка має 2÷3 вищі освіти та володі 5÷6 іноземними мовами.
Минуло два роки.
І по гендеру щось не те, бо 34%-то працездатні чоловіки, і працювати не хочуть-сидять на соціалі, і мову вчити не хочуть.
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18.11.2023 14:06 Відповісти
Якщо би не вчили мову ,то не отримували би соціальну.
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18.11.2023 14:48 Відповісти
Ходити на заняттях заради соціалу і вчити мову - це трохи різні речі. Більшість унікумів за рік навчання німецької навіть мінімальний екзамен не можуть здати.
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18.11.2023 17:00 Відповісти
Заздриш? А скільки родин розпалось статистику дивився? Вже німцям дітей встигли понароджувати, маючи ще двох від чоловіка тут. Вилупки подоляцькі продовжують людей поділяти.
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18.11.2023 15:21 Відповісти
Так слава Одіну шо понаплоджували.
діти хоч не будуть в дебільній клоунській країні жити.
ти сам то так же само би хотів звалити - вон, камуфляжники ізбивають чудаків на вулицях - йди, служи. а ми ще з русні ржали шо там беруть і уводять в ВК.
так там хоч ВК палають.
я нічого не кажу, просто фак.ти наводжу
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18.11.2023 15:51 Відповісти
Міністр хоче, щоб біженці йшли на роботу, а біженці не хочуть йти на роботу...
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18.11.2023 14:06 Відповісти
Пішло в напрямку російського корабля.
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18.11.2023 14:10 Відповісти
А коли в нас, почнуть приймати на роботу, хоча б!!! з базовими знаннями української мови??
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18.11.2023 14:11 Відповісти
Поки при владі та у всіх державних структурах сидять кацапи, то ще не скоро
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18.11.2023 14:32 Відповісти
Аваков знає.
Правда так шо краще б по-китайськи говорив.
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18.11.2023 15:54 Відповісти
то таке,) ось--кіля азіров неперевершенний!,),незрівнянний ,), так би мовити,),
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18.11.2023 16:44 Відповісти
Базові знання німецької це і є знання німецької мови
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18.11.2023 14:35 Відповісти
Наприклад, я знаю базові Дас іст фантастіш! Чи візьмуть мене на роботу?
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18.11.2023 14:59 Відповісти
Ну їх же ж взяли - Los Colorados - Du Hast
https://www.youtube.com/watch?v=a5xSxGhlHfc
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18.11.2023 16:11 Відповісти
сниматься в порно возьмут, а чего нет?
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18.11.2023 17:32 Відповісти
Дурні вони йти на роботу. Тоді житло і комуналку треба буде оплачувати. Те на те і вийде- 500 євро у сухому остатку... Біженцям до вподоби як німці без них працюють!
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18.11.2023 14:36 Відповісти
На той работе, которую предлагают беженцам, никто работать не хочет
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18.11.2023 14:53 Відповісти
я чув, як укр. підлітки у школі між собою балакали про майбутню роботу "... здаєш екзамен з мови, і на пожежного інспектора три місяці вчишся, потім 3000 ойро чистими"

Невже їх хтось вмовить повернутися в Украйну?
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18.11.2023 16:19 Відповісти
Брехня, немає зарплат у пожежників 3000 чистими. Гугл у допомогу
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18.11.2023 16:43 Відповісти
понятно, что подростки живут в розовом мире. Но если просто сравнить зарплату пожарного в Германии и Украине, то все станет ясно.
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18.11.2023 17:40 Відповісти
Если сравниваете доходы, то и сравнивайте расходы)
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18.11.2023 18:14 Відповісти
та я в курсе, в Германии все ужасно дорого, а в Украине все ужасно дешево, ага.
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18.11.2023 19:59 Відповісти


Для того аби порівнювати зарплати пожежників в Україні і Німеччині у нас мають бути однакові стартові умови: в Україні війна 10 років, а в Німеччині війни немає.
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18.11.2023 18:50 Відповісти
А до войны 2014 в Украине и Германии у пожарных были сопостовимые зарплаты, ага.
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18.11.2023 20:01 Відповісти
Какие три месяца? Какие 3к чистыми? Зачем вы верите детским разговорам?
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18.11.2023 18:13 Відповісти
В німецькому бюджеті просто немає більше грошей аби роками утримувати українських трутнів.
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18.11.2023 16:41 Відповісти
Є дві знайомі, які виїхали у Берлін. Обидві працювали викладачами в Києві. Одна вивчила мову і влаштувалася в дитсадок вихователем. Зарплати яку їй платять вистачає тільки заплатити за квартиру, на їжу, іще трохи на себе і дитину. Інша знайома подивилася на такий розклад і взагалі не хоче йти працювати, бо має за сидіння дома так само, як якби вона працювала.
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18.11.2023 16:57 Відповісти
тут уж все от личности зависит. Кому-то противно чувствовать себя иждивенцем на шее у соседей, а кому-то нет.
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18.11.2023 20:03 Відповісти
Я волонтер-помощник и переводчик.
Я также преподаю онлайн-курс немецкого языка по вечерам и знаю, насколько важно и жизненно необходимо знание немецкого языка. Кстати, у меня на курсе есть женщина из Одессы, очень обучаемая и целеустремленная. Я сама очень впечатлена.
Так что любой желающий может научиться.

MfG
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18.11.2023 18:35 Відповісти
Все , що цей міністр каже, вони й зроблять, але без поспіху і врахувавши найдрібніші деталі. Результат буде максимально ефективний, але тривалість їхніх бюрократичних процедур ... то є щось.
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18.11.2023 18:46 Відповісти
 
 