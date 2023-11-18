У Німеччині пропонують брати на роботу українських біженців навіть лише з базовими знаннями німецької мови

В уряді Німеччини закликають брати українських біженців на роботу без достатнього рівня німецької мови, адже вони можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Хайль.

Німецький міністр хоче, аби біженці з України швидше влаштувалися на роботу. На його думку, "роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови".

Хайль вважає, що біженці можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи. Він додав, що вже 100 тисяч українців закінчили інтеграційні курси німецької мови. Ще стільки ж біженців закінчать курси найближчим часом.

За словами Хайля, німецькі центри зайнятості запрошуватимуть людей через коротші та регулярніші проміжки часу.

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