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Міністр оборони Естонії Певкур: Самі літаки не змінять хід війни. Україна потребує боєприпасів для далекобійної зброї

певкур

Літаки для України є важливими, але самі літаки не змінять хід війни. Українцям зараз насамперед потрібні боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, оцінювати, яка зброя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України. Але "загалом ЗСУ потрібна будь-яка зброя", додав Певкур.

"Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але самі літаки не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - наголосив голова естонського Міноборони.

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Також міністр нагадав, що лише 50 країн погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією, що становить приблизно 1 млрд населення.

"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", - розповів Певкур.

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Автор: 

боєприпаси (2267) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+6
- Маєте рацію.
- Та ні, рацію має мій сусіда, а я маю кулемет.

Наші Балтійські друзі добре розуміють з якою шваллю воює Україна.
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18.11.2023 14:28
+6
Науседа: постачання озброєння Україні гальмує її корупція
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18.11.2023 14:29
+4
Він правий, досить вже сподіватись на вундерваффе. 5 літаків минулого покоління нічого не змінять.
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18.11.2023 14:30
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Пан Певкур, має рацію,
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18.11.2023 14:22 Відповісти
- Маєте рацію.
- Та ні, рацію має мій сусіда, а я маю кулемет.

Наші Балтійські друзі добре розуміють з якою шваллю воює Україна.
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18.11.2023 14:28 Відповісти
Самі літаки не змінять хід війни.

Та самі літаки й не вихвалялися, що змінять!
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18.11.2023 14:24 Відповісти
+++ .
Браво!
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18.11.2023 14:43 Відповісти
Науседа: постачання озброєння Україні гальмує її корупція
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18.11.2023 14:29 Відповісти
ділема, якщо спростити, полягає в тому, що для нашої блискавичної і беззаперечної перемоги Захід повинен нам або

а) передати нам абсолютно всі свої ******* збройні сили (але без людей, процедури передати, навчити всьому) і поточну зброю, а також спрямувати виробництво всій нової зброї і амуниції для нас безкоштовно на всю потужність (в нас не буде грошей сплатити за всю потужність).

б) воювати замість нас своїми збройними силами

Вони обрали третій варіант: віддавати все, що зараз не стоїть на озброєнні, або потребує заміни на нове. За виключенням ппо. Плюс у Німеччини не так багато старого, то віддають вже й нове своє.
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18.11.2023 14:36 Відповісти
І цей третій варіант тільки підтримує агонію нашої країни. Як на мене то це шлях до фізичного знищення українців. Просто більш тривалий час. Потрібно ******* озброєння і в потрібній кількості. В ідеалі, звичайно, і людська сила з Заходу. Як не крути, росія це спільний ворог і для нас і для них у довгостроковому відліку.
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18.11.2023 15:06 Відповісти
Є дешо шо обєднує кацапів з деякими країнами Заходу ( майже зі всіма ) - вгадаєте про шо йдеться ( підказка країни Балтії не відносяться до цих країн Заходу ну і Корея також ).
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18.11.2023 15:56 Відповісти
Треба відповідні ракети до тих літаків: Taurus, AGM-158 JASSM-ER, AIM-120-C-8. І не кожну з цих ракет щє потягне немодифікований F-16 A/B (радар наведення треба ********).
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18.11.2023 14:29 Відповісти
Він правий, досить вже сподіватись на вундерваффе. 5 літаків минулого покоління нічого не змінять.
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18.11.2023 14:30 Відповісти
"Нічого не змінять" це така ж сама максималистська маячня, як і про "вундерваффе-gamechanger", тільки із зворотнім знаком. В реальністі, якщо це будуть F-16 C/D - це вже допоможе вийти на парітет у повітрі по дальністі захоплення цілі і відсунути москальскі літаки від фронту.
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18.11.2023 14:41 Відповісти
Вже відомо, що це стара модифікація, європейські F-16, які збирались списувати. Радар набагато гірше ніж у москальських Су-35. Нічого вони не посунуть.
Як зараз немає повітряних боїв щоб щось посунути, так і з ними їх не буде. Реально в цій війні лише ППО бореться з авіацією, але це в обидві сторони працює.
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18.11.2023 14:47 Відповісти
А ось гріпени, на яких теж тренуються наші пілоти (13 вересня тестовий політ був) вже можуть нести взагалі веселі смаколики типу Taurus
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18.11.2023 14:44 Відповісти
Шольцу нада левый глаз подбить чтоб дал Таурсы
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18.11.2023 14:50 Відповісти
Кришку піаніна тре було захлопнути
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18.11.2023 15:18 Відповісти
Резніков вже купив снаряди, побудував заводи, зараз і цей міністр «закупить». Доречі, хто випустив колишнього міністра оборони за кордон з його військовими таємницями?
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18.11.2023 14:45 Відповісти
ну не за поребрик же
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18.11.2023 14:48 Відповісти
Та да
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18.11.2023 15:17 Відповісти
изменят еще как , Наймерсы то изменили , теперь орки отступают
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18.11.2023 14:47 Відповісти
Куди одступають?
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18.11.2023 15:16 Відповісти
Просто цікаво, а виліт буде коштувати як і відпустка .
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18.11.2023 15:42 Відповісти
Украина нуждается в боеприпасах для дальнобойного оружия
Больше боеприпасов хороших и разных!
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18.11.2023 21:58 Відповісти
Ні літаки ні будь яка далекобійна зброя не змінять хід війни , якщо буде діяти заборона використовувати зброю там , де треба .
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18.11.2023 23:40 Відповісти
 
 