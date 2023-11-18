Міністр оборони Естонії Певкур: Самі літаки не змінять хід війни. Україна потребує боєприпасів для далекобійної зброї
Літаки для України є важливими, але самі літаки не змінять хід війни. Українцям зараз насамперед потрібні боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
За його словами, оцінювати, яка зброя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України. Але "загалом ЗСУ потрібна будь-яка зброя", додав Певкур.
"Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але самі літаки не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - наголосив голова естонського Міноборони.
Також міністр нагадав, що лише 50 країн погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією, що становить приблизно 1 млрд населення.
"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", - розповів Певкур.
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- Та ні, рацію має мій сусіда, а я маю кулемет.
Наші Балтійські друзі добре розуміють з якою шваллю воює Україна.
Та самі літаки й не вихвалялися, що змінять!
Браво!
а) передати нам абсолютно всі свої ******* збройні сили (але без людей, процедури передати, навчити всьому) і поточну зброю, а також спрямувати виробництво всій нової зброї і амуниції для нас безкоштовно на всю потужність (в нас не буде грошей сплатити за всю потужність).
б) воювати замість нас своїми збройними силами
Вони обрали третій варіант: віддавати все, що зараз не стоїть на озброєнні, або потребує заміни на нове. За виключенням ппо. Плюс у Німеччини не так багато старого, то віддають вже й нове своє.
Як зараз немає повітряних боїв щоб щось посунути, так і з ними їх не буде. Реально в цій війні лише ППО бореться з авіацією, але це в обидві сторони працює.
Больше боеприпасов хороших и разных!