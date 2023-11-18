Міністр оборони Естонії Певкур: Самі літаки не змінять хід війни. Україна потребує боєприпасів для далекобійної зброї

Літаки для України є важливими, але самі літаки не змінять хід війни. Українцям зараз насамперед потрібні боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, оцінювати, яка зброя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України. Але "загалом ЗСУ потрібна будь-яка зброя", додав Певкур.

"Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але самі літаки не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - наголосив голова естонського Міноборони.

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Також міністр нагадав, що лише 50 країн погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією, що становить приблизно 1 млрд населення.

"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", - розповів Певкур.

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