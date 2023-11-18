Рашисти вдарили із артилерії по підприємству у Білозерській громаді, поранено чоловіка

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Зокрема, як зазначається, сьогодні росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади.

Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії.

"Постраждав 56-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий перебуває у хірургічному відділені лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж