Окупаційні загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат. Ворог готує чергову хвилю наступу на Авдіївку, - Сили оборони

Наразі на Таврійському напрямку окупаційні загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат, всі, хто поповнює їхні ряди - майбутні смертники.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає в першу чергу, зазнають дуже значних втрат. У деяких залишилося 10-15% особового складу від початкової кількості. Але російське командування і російське керівництво продовжує спроби формування нових подібних підрозділів, зокрема і на території Росії", - розповів Штупун в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що спочатку батальйони "Шторм" та "Шторм-Z" формували із колишніх засуджених силовиків. Однак з весни 2023 року вони фактично перетворилися на штрафні батальйони. Їх почали укомплектовувати зеками та військовими, які отримали дисциплінарні стягнення.

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За словами речника, що, по суті, солдати з цих загонів - це майбутні смертники.

Водночас Штупун додав, що на Донеччині фіксується збільшення дезертирів серед російських окупантів. При цьому росіяни там навіть використовують так звані загороджувальні загони.

"Минулої доби загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 456 осіб. Також знищено 19 одиниць військової техніки противника", - нагадав Штупун.

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За словами Штупуна, російські окупаційні війська готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку Донецької області. Окупанти, уточнив речник, можуть знову спробувати оточити місто.