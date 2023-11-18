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Новини Війна
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Окупаційні загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат. Ворог готує чергову хвилю наступу на Авдіївку, - Сили оборони

жінки,окупанти,арміярф

Наразі на Таврійському напрямку окупаційні загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат, всі, хто поповнює їхні ряди - майбутні смертники.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає в першу чергу, зазнають дуже значних втрат. У деяких залишилося 10-15% особового складу від початкової кількості. Але російське командування і російське керівництво продовжує спроби формування нових подібних підрозділів, зокрема і на території Росії", - розповів Штупун в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що спочатку батальйони "Шторм" та "Шторм-Z" формували із колишніх засуджених силовиків. Однак з весни 2023 року вони фактично перетворилися на штрафні батальйони. Їх почали укомплектовувати зеками та військовими, які отримали дисциплінарні стягнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зменшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Ймовірно, це пов’язано із нестачею зброї та погодними умовами, - Сили оборони

За словами речника, що, по суті, солдати з цих загонів - це майбутні смертники.

Водночас Штупун додав, що на Донеччині фіксується збільшення дезертирів серед російських окупантів. При цьому росіяни там навіть використовують так звані загороджувальні загони.

"Минулої доби загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 456 осіб. Також знищено 19 одиниць військової техніки противника", - нагадав Штупун.

Читайте: Російські війська хочуть оточити Авдіївку та її гарнізон, але уникнути входу в місто, - розвідка Естонії

За словами Штупуна, російські окупаційні війська готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку Донецької області. Окупанти, уточнив речник, можуть знову спробувати оточити місто.

Автор: 

армія рф (17309) Авдіївка (2342) дезертирство (295) Штупун Олександр (88)


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Топ коментарі
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.11.2023 15:05
+5
Всіх чекають ісконно руцкіє зємлі на глибині 2 м. Благородна мотивація здохнути: за путіна.
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18.11.2023 14:56
+5
Їм краще хероїчно здохнути, ніж жити на кацапській скотобазі.
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18.11.2023 15:34
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Всіх чекають ісконно руцкіє зємлі на глибині 2 м. Благородна мотивація здохнути: за путіна.
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18.11.2023 14:56 Відповісти
Втрати Шторма кацапів НЕ хвилюють. Взагалі.

Це не е для них суттєвим

Так що досить писати про другорядні моменти.
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18.11.2023 18:35 Відповісти
Кацапня дурнувата йде на цю безглузду війну , твердо знаючи , що їх посилають
на вірну смерть 😠
Повні ідіоти , тому що навіть не знають , за що воюють і дохнуть 😡
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18.11.2023 15:04 Відповісти
Їм краще хероїчно здохнути, ніж жити на кацапській скотобазі.
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18.11.2023 15:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.11.2023 15:05 Відповісти
Де наші доти
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18.11.2023 15:21 Відповісти
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) - найбільше коксохімічне підприємство в Україн.На заводі випускається понад 30 видів продукції, основна з яких - кокс для металургії.
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18.11.2023 15:27 Відповісти
Это ты так оскорбления в сторону евреев под ненависть к кацапам замаскировал?
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18.11.2023 15:58 Відповісти
Авдеевку спасет 2 фактора : 1) если командовать обороной будет НЕ Сыркин. 2) и контрудар в направлении Горловки. Так что пока всё не плохо. ЗСУ понемногу перемалывают ублюдков-рашистов, дикарей и варваров. А там и F-16 c "Абрамсами" на подходе.
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18.11.2023 15:45 Відповісти
Интересная точка зрения.
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18.11.2023 15:59 Відповісти
Пох... на їхнє м'ясо на утилізацію.... а яке гів..но у нас відбувається....

https://www.youtube.com/watch?v=WfittmmjmAI

https://www.youtube.com/watch?v=U9gfiTDmlNk
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18.11.2023 16:35 Відповісти
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18.11.2023 17:25 Відповісти
здохнуть за трупяка в мавзолее и шизоида в кремле, -это Эпик!!!!
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18.11.2023 19:13 Відповісти
 
 