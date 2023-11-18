Польща у співпраці з американською оборонною корпорацією організовує масове виробництво протитанкових боєприпасів
Польща у співпраці з американською оборонною корпорацією Northrop Grumman Corp. організовує масове виробництво протитанкових боєприпасів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник генерального директора польської компанії-виробника боєприпасів Mesko S.A. Пшемислав Ковальчук.
"Наразі ми готуємося до трансферу технологій і виробничої кооперації з Northrop Grumman з випуску широкого спектра 120-мм боєприпасів", - зазначив Ковальчук.
За його словами, підписання контракту планується в грудні поточного року або на початку січня 2024-го.
Очікується, що це дасть змогу збільшити щорічні обсяги виробництва цього типу боєприпасів у Польщі з кількох тисяч до 50-70 тис.
Топ коментарі
+12 Serhiy Tokolov
показати весь коментар18.11.2023 17:10
+8 Дмитрий Донской #339252
показати весь коментар18.11.2023 17:24
+6 Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар18.11.2023 17:48
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Потужний успіх!
Приклад: Антонов самостійно нездатен виробляти дрон-розвідник. Я зараз не про іноземну електроніку, дрон проектували французи.
Харківські танки ремонтують чехи.
І все це "дякуючі" потужному промисловому росту останніх років.
Які аграрії?
Для чого ці зайві трати, і стреси для населення...
Не треба чекати « милостині» від неметчеини
- чи зможе їх концерн , чі не зможе.
За базу треба брати зброю та технологів США,
а не гаяти час на балачки про «можливості» корумпованого Укроборонпром порому.
зараз зоряний час дронів, але цей час може бути надто короткий
.
Танки себе показали у 1 світовій війни, зараз їх час минув. При наявності безлімітного флоту дронів з ШІ, життєвий цикл танка дорівнює 5 хвилинам.
Те що зараз е це- звичайний софт, алгоритми.
А не « штучний інтелект» як система яка саба себе « забезпечує».