Польща у співпраці з американською оборонною корпорацією організовує масове виробництво протитанкових боєприпасів

Польща у співпраці з американською оборонною корпорацією Northrop Grumman Corp. організовує масове виробництво протитанкових боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник генерального директора польської компанії-виробника боєприпасів Mesko S.A. Пшемислав Ковальчук.

"Наразі ми готуємося до трансферу технологій і виробничої кооперації з Northrop Grumman з випуску широкого спектра 120-мм боєприпасів", - зазначив Ковальчук.

За його словами, підписання контракту планується в грудні поточного року або на початку січня 2024-го.

Очікується, що це дасть змогу збільшити щорічні обсяги виробництва цього типу боєприпасів у Польщі з кількох тисяч до 50-70 тис.

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