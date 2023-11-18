Україна більш адаптована до війни, ніж РФ, - міністр оборони Естонії Певкур
У Міноборони Естонії переконані, що українська армія здатна адаптуватися, і зараз є більш адаптованою до війни, ніж російська. Ця перевага може стати шляхом до успіху України у війні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
На його думку, наразі ключове питання полягає в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.
"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.
Він зауважив, що українська армія показує приклад адаптації та навчання використання нового озброєння.
"Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж Росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", - сказав він.
Міністр вважає, що така перевага є шляхом до успіху у війні, однак важливо розуміти, що у нас ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії. Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.
"Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія", - наголосив Певкур.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
таке ж саме бидло шо і весело воювало заСраліна в Фінляндії.
так і тут - русня пхає в танки дебілів, проте їх багато. смішно горять, але до Лісабону дойдуть(вони так думають, а Джонсон сміється, ну, або хто там в Британії є. до речі танки то Британія придумала, вкравши у козаків ідею, як і підводні човни - теж вкрали.)
подлодки, ну, похожее нечто - делали еще козаки, "танк", тоже похожее что то, я правда не знаю, правда ли, но читал - они же делали. может и ложь, поди проверь?
На жаль.
Ми адаптувались за чужий рахунок. Не за власний, як кацапи.
До того ж щоденні втрати для нас значно болючіші ніж для орків
Ps. Дядько класно співає гімн "Браття українці", респект.
Геж, геж...
Спасибі на добрім слові...