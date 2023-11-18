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Новини
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Україна більш адаптована до війни, ніж РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

У Міноборони Естонії переконані, що українська армія здатна адаптуватися, і зараз є більш адаптованою до війни, ніж російська. Ця перевага може стати шляхом до успіху України у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

На його думку, наразі ключове питання полягає в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.

Він зауважив, що українська армія показує приклад адаптації та навчання використання нового озброєння.

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"Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж Росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", - сказав він.

Міністр вважає, що така перевага є шляхом до успіху у війні, однак важливо розуміти, що у нас ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії. Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.

"Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія", - наголосив Певкур.

Читайте: росія хоче знищити ідею суверенітету Європи, встановити новий порядок безпеки під своїми сферами впливу, - МЗС Естонії

Автор: 

армія рф (17309) Естонія (1609) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+7
Я в це не вірю.
На жаль.
Ми адаптувались за чужий рахунок. Не за власний, як кацапи.
До того ж щоденні втрати для нас значно болючіші ніж для орків
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18.11.2023 17:48
+3
Почитай как Киев освобождали
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18.11.2023 17:57
+2
Радянський Союз завалив Вермахт не трупами (як багато хто вважає), а танками та іншою зброєю.
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18.11.2023 17:48
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Радянський Союз завалив Вермахт не трупами (як багато хто вважає), а танками та іншою зброєю.
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18.11.2023 17:48 Відповісти
а в танках льядьяньцько-сцойухних їздили роботи шолі?
таке ж саме бидло шо і весело воювало заСраліна в Фінляндії.
так і тут - русня пхає в танки дебілів, проте їх багато. смішно горять, але до Лісабону дойдуть(вони так думають, а Джонсон сміється, ну, або хто там в Британії є. до речі танки то Британія придумала, вкравши у козаків ідею, як і підводні човни - теж вкрали.)
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18.11.2023 17:54 Відповісти
когда видишь какой-то дикий бред,набор букв и слов,которые не несут никакого смысла,можно не сомневаться,кто творец этого шедевра.это юрий смит.и срет же,неугомонный под каждой статьей
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18.11.2023 18:27 Відповісти
я правду написал, просто не привык шо надо разжевывать как для детсада.
подлодки, ну, похожее нечто - делали еще козаки, "танк", тоже похожее что то, я правда не знаю, правда ли, но читал - они же делали. может и ложь, поди проверь?
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19.11.2023 10:11 Відповісти
Почитай как Киев освобождали
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18.11.2023 17:57 Відповісти
Нет! Отвоевывали. ты совок шоле? а страны Балтии тоже "освобождали", или завоевывали обратно? совка сразу видно
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19.11.2023 10:09 Відповісти
Вчіть історію. Саме трупами і закидала. Консервованими.
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18.11.2023 18:26 Відповісти
Я в це не вірю.
На жаль.
Ми адаптувались за чужий рахунок. Не за власний, як кацапи.
До того ж щоденні втрати для нас значно болючіші ніж для орків
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18.11.2023 17:48 Відповісти
такое впечатление, что тут не война, а бои гладиаторов.
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18.11.2023 17:50 Відповісти
Цього мало, ми маємо бути більше ніж у п'ять разів сильнішими. В нас усіх повинен прокинутись "дикий укр". А ми розслабились і зайнялись своїми звичайними чварами, коли доля нам посилає можливість загинути героєм!

Ps. Дядько класно співає гімн "Браття українці", респект.
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18.11.2023 17:52 Відповісти
Ви це хто, флажок не український. Легко писати про героїчну загибель з іншої країни.
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18.11.2023 18:24 Відповісти
Покровський район Донецької області - це Україна!
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18.11.2023 18:37 Відповісти
Ага-ага, це Україна десятки років клепала зброю і готувалася до війни з мордором.
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18.11.2023 18:00 Відповісти
Ця перевага може стати шляхом до успіху України у війні

Геж, геж...
Спасибі на добрім слові...
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18.11.2023 18:00 Відповісти
Закрий своє москальське хлєбало, ТП.
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18.11.2023 20:28 Відповісти
Очевидно, бо ж на території РФ ми перенести війну не маємо права і поки уся ця "адаптація" відбувається лише на нашій території вона не дасть нам жодного позитивного результату...
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18.11.2023 18:36 Відповісти
Така маленька країна робить неможливе щоб нам допомогти, країни Балтії непохитні у відношенні до підарашки, і нашої підтримки в Європі, маймо повагу і вдячність до них.
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18.11.2023 18:36 Відповісти
 
 