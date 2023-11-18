Україна більш адаптована до війни, ніж РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

У Міноборони Естонії переконані, що українська армія здатна адаптуватися, і зараз є більш адаптованою до війни, ніж російська. Ця перевага може стати шляхом до успіху України у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

На його думку, наразі ключове питання полягає в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.

Він зауважив, що українська армія показує приклад адаптації та навчання використання нового озброєння.

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"Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж Росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", - сказав він.

Міністр вважає, що така перевага є шляхом до успіху у війні, однак важливо розуміти, що у нас ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії. Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.

"Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія", - наголосив Певкур.

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