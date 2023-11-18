У МЗС РФ висловили "рішучий протест" послу Чехії і пообіцяли "здійснити кроки у відповідь" через заморожування російського майна

У п’ятницю, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах Чехії Їржі Чистецького у зв’язку з рішенням Чехії заморозити російські державні активи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське МЗС.

"Дипломату заявлено рішучий протест у зв'язку з постановою Уряду Чехії від 15 листопада про внесення ФДУП "Госзагрансобственность" до чеського національного санкційного списку, "заморожування" активів підприємства та заборону на управління та користування об'єктами федерального нерухомого майна на території Чехії. Жорстко вказано на неприпустимість такого правового свавілля.

Наголошено, що з метою захисту своїх законних інтересів російська сторона задіяє всі способи, у тому числі здійснить кроки у відповідь щодо чеських майнових активів у Росії", - йдеться в повідомленні.

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