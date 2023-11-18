У МЗС РФ висловили "рішучий протест" послу Чехії і пообіцяли "здійснити кроки у відповідь" через заморожування російського майна
У п’ятницю, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах Чехії Їржі Чистецького у зв’язку з рішенням Чехії заморозити російські державні активи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське МЗС.
"Дипломату заявлено рішучий протест у зв'язку з постановою Уряду Чехії від 15 листопада про внесення ФДУП "Госзагрансобственность" до чеського національного санкційного списку, "заморожування" активів підприємства та заборону на управління та користування об'єктами федерального нерухомого майна на території Чехії. Жорстко вказано на неприпустимість такого правового свавілля.
Наголошено, що з метою захисту своїх законних інтересів російська сторона задіяє всі способи, у тому числі здійснить кроки у відповідь щодо чеських майнових активів у Росії", - йдеться в повідомленні.
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а то, шо какапи - мразі, ніхто і не проти в Чехії
не ****** а *****!!!
і ці ***** починаються за 60-100 км від центрального очка
А прикольно спостерігати як гопника ставлять на місце очкаріка.
Адже кацапи виробляють що їм заманеться, а проти лише "стурбованості".
Коли Ірак захопив частину Кувейту, то одразу отримав "Бурю в пустелі".
І ніяких "стурбованостей".
Бо ж перегар від слівовіци чи кристалівської бормотухи-це далеко не одне й те ж саме
Мавзолейные обезьяны Вермахта...что такое Майдан..хоть знаете?, БЫДЛО ЗеКодломойское...типа 73%😁😁😁
Будуть бульдозерами чавити чешське пиво і моравські вина та труїтися скрєпним Жигульовським?
Єнта будєт потужна відповідь!