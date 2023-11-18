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Новини
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У МЗС РФ висловили "рішучий протест" послу Чехії і пообіцяли "здійснити кроки у відповідь" через заморожування російського майна

рф,мзс

У п’ятницю, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах Чехії Їржі Чистецького у зв’язку з рішенням Чехії заморозити російські державні активи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське МЗС.

"Дипломату заявлено рішучий протест у зв'язку з постановою Уряду Чехії від 15 листопада про внесення ФДУП "Госзагрансобственность" до чеського національного санкційного списку, "заморожування" активів підприємства та заборону на управління та користування об'єктами федерального нерухомого майна на території Чехії. Жорстко вказано на неприпустимість такого правового свавілля.

Наголошено, що з метою захисту своїх законних інтересів російська сторона задіяє всі способи, у тому числі здійснить кроки у відповідь щодо чеських майнових активів у Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російську нерухомість заблокували в кадастрі Чехії

Автор: 

МЗС рф (959) Чехія (1610) заморожені активи (559)


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Топ коментарі
+8
Бедные чехи. Они никогда больше не купят сортир с дыркой в Нижних *******.
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18.11.2023 18:28
+5
Кацапи навєрна рєшитєльна пратєстуя снова насрут сєбє в скрєпниє парткі...
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18.11.2023 18:31
+5
Снова грозно насут себе в штаны? Це ж було вже
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18.11.2023 18:59
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Бедные чехи. Они никогда больше не купят сортир с дыркой в Нижних *******.
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18.11.2023 18:28 Відповісти
і шо характєрно, чешською мороз - мразь.

а то, шо какапи - мразі, ніхто і не проти в Чехії
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18.11.2023 18:36 Відповісти
навіщо ти так????
не ****** а *****!!!
і ці ***** починаються за 60-100 км від центрального очка
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18.11.2023 19:22 Відповісти
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18.11.2023 18:30 Відповісти
Кацапи навєрна рєшитєльна пратєстуя снова насрут сєбє в скрєпниє парткі...
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18.11.2023 18:31 Відповісти
Рішучий протест це сурово, можна ще озабочєность...
А прикольно спостерігати як гопника ставлять на місце очкаріка.
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18.11.2023 18:31 Відповісти
Логіка РФ наступна - їм можна підтертись міжнародним правом, але шось робити проти них - оце не можна
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18.11.2023 18:34 Відповісти
І це працює, якщо ви маєте ЯЗ.

Адже кацапи виробляють що їм заманеться, а проти лише "стурбованості".

Коли Ірак захопив частину Кувейту, то одразу отримав "Бурю в пустелі".

І ніяких "стурбованостей".
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18.11.2023 18:50 Відповісти
Законні інтереси? Ні, у цивілізованому світі це так не працює: тут нам вигідно - то законні інтереси, а тут нам не вигідно, тож нам насрати на закони. Йдіть на хєр.
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18.11.2023 18:48 Відповісти
В очко вас рюзке будут имееть весь мир!!!,конченные ублюдки!
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18.11.2023 18:49 Відповісти
Пуганули то пуганули
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18.11.2023 18:50 Відповісти
Снова грозно насут себе в штаны? Це ж було вже
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18.11.2023 18:59 Відповісти
рашка воняє....як і в усі часи...
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18.11.2023 19:04 Відповісти
Відсмокчуть?
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18.11.2023 19:13 Відповісти
Манька захєрова дмухне перегаром. Стережіться чехи)
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18.11.2023 19:21 Відповісти
Дійсно, стережіться!
Бо ж перегар від слівовіци чи кристалівської бормотухи-це далеко не одне й те ж саме
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18.11.2023 19:54 Відповісти
В Воронеже опять напряглись
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18.11.2023 19:29 Відповісти
Хана. Не срати чехам в елітних нужниках кацапських дєрєвєнь...
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18.11.2023 19:31 Відповісти
нічого з цього у росіян не вийде - тому що нерухомість була дана російському міду для дипломатичної діяльності. але ці ссуки вирішили здати їх у суборенду. тому чехи і повернули все назад, тому що це не відповідає умовам договору
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18.11.2023 19:40 Відповісти
https://youtu.be/iRJa6GW36Fo?si=KyaPKBSd5v4UEZVR ...

Мавзолейные обезьяны Вермахта...что такое Майдан..хоть знаете?, БЫДЛО ЗеКодломойское...типа 73%😁😁😁
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18.11.2023 19:45 Відповісти
І шо?
Будуть бульдозерами чавити чешське пиво і моравські вина та труїтися скрєпним Жигульовським?
Єнта будєт потужна відповідь!
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18.11.2023 19:51 Відповісти
И на злость Чехий пиво выпить ,бутылку разбить. Но не сдать в скупку.
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18.11.2023 20:36 Відповісти
Чехам-респект!помнят же еще 1968 год.Ну а мадяры оказались тряпками..................................гидота ****...........
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18.11.2023 19:53 Відповісти
 
 