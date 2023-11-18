На журналіста Ткача напали під час зйомок біля елітного ресторану у Козині на Київщині. ВIДЕО

На журналіста УП Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.

Про це розповів Ткач у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

У п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

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Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", - розповів Ткач.