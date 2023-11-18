На журналіста Ткача напали під час зйомок біля елітного ресторану у Козині на Київщині. ВIДЕО
На журналіста УП Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.
Про це розповів Ткач у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
У п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.
Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.
"Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст "Української правди". Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені", - розповів Ткач.
Топ коментарі
+71 Ksenia VB
показати весь коментар18.11.2023 19:32
+64 CrossFirenko
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+46 Сармат Сарматович
показати весь коментар18.11.2023 19:28
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Це все сталося з відомим на всю країну журналістом. З простого обивателя, який би випадково там заблукав, мокрого місця не залишили б.
Що вони не це все скажуть?
При "баризі ж дуже балакучими були, а зараз нібито вимерли чи може там у тому ж ресторані сидять?
Спільнотою вони були при Ющенко, при Пороху.
При якийсь події, що їм не подобадась по 800 журналістських підписів збирали!
Представниці медіасфери звинуватили президента України Петра Порошенка в сексизмі через його звертання до журналістки видання «Детектор медіа» Марини Баранівської, яку він назвав «дорогенькою».
Мене обурює, як він звертався до жінок-журналісток на своїй прес-конференції. #Ятобінедорогенька, Петре Олексійовичу», - написала Земляна.
Що скаже зараз оця Земляна?
Ти бач "дорогенькою" назвав, а міг би охорону нацькувати
Случайно оказался?
де мусора? комендантська ж година.
де тцк? ці упітані небриті бодігард-підаркки втрьох могли б штурмом взяти не одну посадку з орками