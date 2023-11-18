Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона у Херсонській тергромаді поранено двох людей

У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.

Про це ввечері повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.



43-річний чоловік і 40-річна жінка отримали легкі поранення внаслідок скидання російськими військовими вибухівки з дрона", - йдеться в повідомленні.



Також ще один чоловік 1966 р.н. сьогодні звернувся по медичну допомогу. Травм він зазнав 16 листопада під час обстрілу армією РФ Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.

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