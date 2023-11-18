Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона у Херсонській тергромаді поранено двох людей
У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.
Про це ввечері повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.
43-річний чоловік і 40-річна жінка отримали легкі поранення внаслідок скидання російськими військовими вибухівки з дрона", - йдеться в повідомленні.
Також ще один чоловік 1966 р.н. сьогодні звернувся по медичну допомогу. Травм він зазнав 16 листопада під час обстрілу армією РФ Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПравдаЛюбка
показати весь коментар18.11.2023 19:41 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Кот #566492
показати весь коментар18.11.2023 19:50 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль