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Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона у Херсонській тергромаді поранено двох людей

херсон

У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.

Про це ввечері повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей.

43-річний чоловік і 40-річна жінка отримали легкі поранення внаслідок скидання російськими військовими вибухівки з дрона", - йдеться в повідомленні.

Також ще один чоловік 1966 р.н. сьогодні звернувся по медичну допомогу. Травм він зазнав 16 листопада під час обстрілу армією РФ Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.

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Автор: 

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До яких пір українці будуть страждати? Всьому миру на це наплювати!
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18.11.2023 19:41 Відповісти
А чому світу буде не начхати якщо самим українцям начхати? Одні совкодрочери радіють діям тцк і закритим кордонам, інші називають тих хто не виїздить з небезпечних місць ждунами, усі спокійно хавають велике крадівництво і мовчки купляють ЗСУ дрони. Тут багато чого такого, що в розвинених країнах навіть теоретично не могло вібдуватися.
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18.11.2023 19:50 Відповісти
 
 