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Російська пропаганда поширила брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів, - представник ГУР Юсов

юсов

Російська пропаганда поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону, у ГУР спростували це повідомлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на джерела УП, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи заяви російських пропагандистів.

Російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито "чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону". Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП наголосив, що "це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою".

За даними джерел УП, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 листопада під Авдіївкою ЗСУ збили російський Су-25, - речник Сил оборони Штупун

Автор: 

авіація (4118) літак (2900) ГУР (496)


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Топ коментарі
+10
Будемо сподіватись що це іпсо, бо так літаків нам точно не дадуть
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18.11.2023 19:48
+7
Його не існує, про кого мова - як він виступить?
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18.11.2023 19:49
+7
- Скажите, а это правда, что Рабинович выиграл машину?
- Правда. Только не Рабинович, а Кацман, не машину, а деньги, и не выиграл, а проиграл…
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18.11.2023 20:06
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Будемо сподіватись що це іпсо, бо так літаків нам точно не дадуть
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18.11.2023 19:48 Відповісти
Саме на це і розрахунок. Якщо гра фсб.
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18.11.2023 20:29 Відповісти
Так,як що відомо,про кого мова,то хай виступіть і спростуе сам цю брехню.Як що не виступіть,то це правда.
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18.11.2023 19:48 Відповісти
Його не існує, про кого мова - як він виступить?
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18.11.2023 19:49 Відповісти
Думаю,що Ви таки прави.Кацапи також призвіще не назвали.
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18.11.2023 19:59 Відповісти
Цікаво, чим така гуйня, виколупана з носу, може допомогти рузьгим?
Крупная пабєда?
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18.11.2023 19:48 Відповісти
Це щоб "стимулювати" передачу ф16 Україні.
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18.11.2023 19:51 Відповісти
це фейкові "перемоги" для внутрішнього споживача
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18.11.2023 20:02 Відповісти
"льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода"

Звідки у ЗСУ Ка-52?
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18.11.2023 19:55 Відповісти
Ссиш, москаліку? Правильно, сси 🤣
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18.11.2023 20:03 Відповісти
- Скажите, а это правда, что Рабинович выиграл машину?
- Правда. Только не Рабинович, а Кацман, не машину, а деньги, и не выиграл, а проиграл…
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18.11.2023 20:06 Відповісти
", який організував переліт"

Тобто, це росіянин.
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18.11.2023 20:04 Відповісти
То рашистьский організатор переліту - уважно.
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18.11.2023 20:31 Відповісти
То не українсьуий льотчик Воєвода перелетів, а російський льотчик Воєвода "повідомив та організував переліт". Читайте уважніше, будь ласка! Прізвища зрадника ніде немає, тож велика ймовірність чергової іпсо. "100500 сбітих Петріотов і укрАінскій льотчік" - міфи з однієї і тієї ж бочки.
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19.11.2023 10:08 Відповісти
В кінці другого року повномасштабного вторгнення?! Повна маячня!
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18.11.2023 19:59 Відповісти
Не сси...читай ТГ
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18.11.2023 20:01 Відповісти
Юсов і не реагував на ТГ, він відреагував на запит звичайних журналістів УП, які відреагували на ТГ.
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18.11.2023 20:06 Відповісти
а вже відомо хто буде грати роль того льотчика? Бєзруков чи Машков?
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18.11.2023 20:04 Відповісти
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18.11.2023 20:07 Відповісти
Короче - горит госпиталь при заводе!
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19.11.2023 13:58 Відповісти
Московітам вірити, себе неповажати!!
За 30 років в Україні, ще залишилися лише ЖДУТИ від совдепії, та в копанках сидить нарот даумбаса! Чекають на нове пришестя дворазово несудимого якунОвоща … Ті, в копанках, у що хочуть вірять!! Бо нароТ..
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18.11.2023 20:16 Відповісти
На болотах пропагандони разом з військовими ввели нове поняття діючої армії -ЧИСЛО. Подойдет,подбросят,направят ЧИСЛО тогда будем наступать. Зараз ще встановлять "золотоє сєчєніє ЧИСЛА" і маршал Жора відпочиває.
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18.11.2023 20:21 Відповісти
хто хотів перейшли ще у 2014
зараз таких ідіотів немає
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18.11.2023 20:21 Відповісти
Коли безбожно брешеш , головне зробити невинне лице . https://twitter.com/ho_fed/status/1725483883599126930

Чим більша брехня тим швидше в неї повірять ( с ) Й Геббельс
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18.11.2023 20:24 Відповісти
Схоже дійсно фейк, бо нахолери кацапам 27, їм спокою не дають наші 24 та 29. Та хоча відкидати на всі 100 не варто, кацап же купився за гроші, а нашому думаю більше запропонували, якраз під передачу ефок так би мовити
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18.11.2023 20:42 Відповісти
Настільки масовою що треба новий табір бо невлазять.
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18.11.2023 20:55 Відповісти
Перелетів льотчик ? Невже Арєстовіч Зєлін борт з новою розважальною системою угнав ? ))
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18.11.2023 21:20 Відповісти
"Птичка в Гнезде" Це ж брехня. ГУРом клянусь
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19.11.2023 03:17 Відповісти
Мабуть на F16 втік.......
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19.11.2023 09:03 Відповісти
 
 