Російська пропаганда поширила брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів, - представник ГУР Юсов
Російська пропаганда поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону, у ГУР спростували це повідомлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на джерела УП, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи заяви російських пропагандистів.
Російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито "чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону". Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП наголосив, що "це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою".
За даними джерел УП, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.
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Крупная пабєда?
Звідки у ЗСУ Ка-52?
- Правда. Только не Рабинович, а Кацман, не машину, а деньги, и не выиграл, а проиграл…
Тобто, це росіянин.
За 30 років в Україні, ще залишилися лише ЖДУТИ від совдепії, та в копанках сидить нарот даумбаса! Чекають на нове пришестя дворазово несудимого якунОвоща … Ті, в копанках, у що хочуть вірять!! Бо нароТ..
зараз таких ідіотів немає
Чим більша брехня тим швидше в неї повірять ( с ) Й Геббельс