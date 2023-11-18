Російська пропаганда поширила брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів, - представник ГУР Юсов

Російська пропаганда поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону, у ГУР спростували це повідомлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на джерела УП, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи заяви російських пропагандистів.

Російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито "чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону". Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП наголосив, що "це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою".

За даними джерел УП, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

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