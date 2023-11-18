Орбан на з’їзді своєї партії пообіцяв "виправити помилкову обіцянку Україні розпочати переговори" про вступ до ЄС
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на з’їзді своєї партії "Фідес" у суботу повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".
Текст промови Орбана опублікувало угорське провладне видання Magyar Hirlap, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Частина промови прем’єра Угорщини була присвячена баченню Європейського Союзу, де, на його думку, в найближчі місяці будуть "серйозні політичні баталії". Серед них він згадав обговорення змін до бюджету й "виправлення помилкової обіцянки Україні розпочати переговори" про вступ із ЄС, "оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".
"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", – заявляв Орбан.
Він також заявив, що Угорщина повинна не виходити з Євросоюзу, а змінювати його, бо без "радикальних змін" ЄС, на думку Орбана, "просто розвалиться".
"Ми не хочемо, щоб Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба", – додав він.
Останнім часом Угорщина активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.
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І за це ми податки платимо ? Зрощуємо сепаратизм ?
звиняйте вони теж платять налоги і між собою можуть спілкуватись хоч ельфійською
інтегрально-націоналістичної України вже не буде, запізно чухнулися, треба було за часів Української держави 1917-1920 рр. діяти....
треба творити політичну українську націю
.
Ви написали дурницю.
Отже, готуйтесь бачити в Україні людей всіх кольорів веселки 😕
да і більшість населення ставиться до мігрантів вороже
наша корупція в ЄСне потрібна.....
і є сумніви що ми туда попадемо при цьому житті
хіба переїдемо туда на пмп
Не буде в нас корупції , він придумає щось інше .
Вказівка від ***** прийшла , от він і загавкав .
Але, як на мене "при цьому житті" треба змінити на "при діючій владі".
Тоді зміна ПМП зведеться всього тільки до зміни влади...
Піди запропонуй мадярському поліцаю порішать на місці, подивимось що буде.
А поки нам своє робить.
Але можна детальніше про те, що ми нарід, не олігархи чи великий бізнес який в офшорах отримаємо від вступу в ЄС? Бо може ми крім біженців, пееселенців азіатів, гомосяків та качання прав нацменшинами таких прибацаних ******** нічого більше і не отримаємо
Обычно такие орбаны на ГБ СССР еще работали
Страх перед ГБ у орбана на клеточном уровне
И это правильно
Своих агентов ГБ травит как клопов
Це так прийнято на оркостані…
Тим більше, його лідор чудово усвідомлює, що без евросубсидій він ніщо.
Після рашки - потрібно ту проблему вирішувати. Дати уральким циганам ********.
Якщо Угорщину не влаштовує Євросоюз, то є приклад Великої Британії.
У 2018 році Великобританія вирішила вийти з ЄС в результаті референдуму.
Минуло п'ять років, а видимих переваг Великобританія так і не отримала.
У Брюсселі вже неодноразово звинувачували уряд Орбана в порушенні принципів ЄС у сфері прав людини, демократичних стандартів і боротьби з корупцією. При цьому Єврокомісія попереджала про можливість уперше застосувати механізм верховенства права ЄС, який дозволяє скоротити виплати країні з бюджету Євросоюзу.
Рішення ЄС стане важким ударом для Будапешта, оскільки обіцяні йому виплати становлять кілька відсотків прогнозованого ВВП Угорщини цьогоріч. Експерти також вказують на серйозність можливих наслідків через конфлікт між Єврокомісією та Угорщиною через можливість Будапешта заблокувати рішення ЄС, для ухвалення яких потрібна одностайність, зокрема, санкції проти Росії або допомогу Україні.
резирваціі. А після закінчення -- відпустили до дому. В Японію ні
хто не поїхав.
Если он сидит на прикорме у россии, это проверяется элементарно, и на него должно быть заведено дело.
Молчание ЕС и в 1ом и во 2ом случае просто шокирует. Как минимум могли бы выйти с общим заявлением и осудить кретина