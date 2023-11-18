Орбан на з’їзді своєї партії пообіцяв "виправити помилкову обіцянку Україні розпочати переговори" про вступ до ЄС

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на з’їзді своєї партії "Фідес" у суботу повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Текст промови Орбана опублікувало угорське провладне видання Magyar Hirlap, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Частина промови прем’єра Угорщини була присвячена баченню Європейського Союзу, де, на його думку, в найближчі місяці будуть "серйозні політичні баталії". Серед них він згадав обговорення змін до бюджету й "виправлення помилкової обіцянки Україні розпочати переговори" про вступ із ЄС, "оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

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"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", – заявляв Орбан.

Він також заявив, що Угорщина повинна не виходити з Євросоюзу, а змінювати його, бо без "радикальних змін" ЄС, на думку Орбана, "просто розвалиться".

"Ми не хочемо, щоб Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба", – додав він.

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Останнім часом Угорщина активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.