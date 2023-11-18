Близько 20 російських солдат 144-ї бригади дезертувало з Кринків Херсонської області, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дезертирства у російській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади зс рф, які самовільно залишили бойові позиції".

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