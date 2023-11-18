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Близько 20 російських солдат 144-ї бригади дезертувало з Кринків Херсонської області, - Генштаб

дезертир,дезертирство

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дезертирства у російській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади зс рф, які самовільно залишили бойові позиції".

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Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+3
Пусть дезертиры видосик снимут как всегда мол дорогой царь батюшка помиои..
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18.11.2023 20:53
+3
Для них це як піщинка в морі - там навіть якби й кілька сотень втекли, то не дуже б переймалися. Рано чи пізно все одно зловлять та відправлять назад, а м'яса у них вистачає як свого, так і з окупованих територій.
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18.11.2023 20:55
+2
думаю, краще їх розстріляти на плацу перед особовим складом.
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18.11.2023 20:45
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Знайти, відгамселити, посадити на яму (пляшку?), зібрати по 400к фублів і в расход. Нічого не пропустив?
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18.11.2023 20:38 Відповісти
думаю, краще їх розстріляти на плацу перед особовим складом.
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18.11.2023 20:45 Відповісти
У них ще кувалда вагнера є
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18.11.2023 21:26 Відповісти
це не скрєпно. Повинна буть спеціальна розстрільна команда реставраторів у кавалерійських шинелях, будьоновках і з мосінками.
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18.11.2023 21:54 Відповісти
Пусть дезертиры видосик снимут как всегда мол дорогой царь батюшка помиои..
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18.11.2023 20:53 Відповісти
Для них це як піщинка в морі - там навіть якби й кілька сотень втекли, то не дуже б переймалися. Рано чи пізно все одно зловлять та відправлять назад, а м'яса у них вистачає як свого, так і з окупованих територій.
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18.11.2023 20:55 Відповісти
не скажи, 18 "ребят" остановили армию немцев под Москвой у развилки Дубосеково))
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18.11.2023 21:02 Відповісти
28 панфілавцев. Хоча насправді не 28, а близько 120, і не всю армію, а близько десятка танків, і не зупинили, а танки прорвалися
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18.11.2023 22:18 Відповісти
Панфилов командовал дивизией, которая входила в состав армии под командованием Власова
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18.11.2023 23:16 Відповісти
- Це правда, що ви машину в лотерею виграли?
- Майже. Тільки не машину, а квартиру. І не в лотерею, а в покер. І не виграв, а програв.
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19.11.2023 09:11 Відповісти
Это не дезертиры, там офицеры покинули расположение - на них идёт целенаправленная охота со спутника Притулы. Соответственно рядовой состав может идти восвояси.
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18.11.2023 21:00 Відповісти
Нам, своє робити!!!
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18.11.2023 21:34 Відповісти
Генштаб нехай оприлюднить чесну інформацію про ситуейшен на критичних напрямках, бо замість "противник успіху немав" починають рахувати кількість відбитих атак. Ну і що з тих 20 москаликів що десь в тилу розповзлись по селах шукати самогонку ? Це їхніх півгодини якогось штурму.
От хлопці з окопів пишуть що банально не вистачає масксіток, окопи і техніка проглядаються наскрізь. Лізуть в вищі матерії, f16 давай, будемо леопарди і три топори робити. Та по тюрмах тисячі сидять нероб, могли б за день на бригаду гектари сітки наплести.
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18.11.2023 21:47 Відповісти
Генштаб сітками не займається, це парафія МО або волонтерів
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18.11.2023 22:20 Відповісти
Насправді Генштабу нема сенсу тобі оприлюднювати якусь більш детальну інформацію, бо вона за 20-30 хвилин вже стає неактуальна.
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18.11.2023 23:28 Відповісти
- от ви кажете рекорди...
- я кажу?
- ну, думаєте...

https://twitter.com/i/status/1725964529505370240 4км - цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію"(MCR Horizon's Lord).

«Володар Обрію» (Horizon's Lord) - це спеціально спроєктований та створений високоточний стрілецький комплекс, що складається з власно гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплексу лягла ідея використати кулю калібру .510" (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114. Гвинтівка оснащувалась прицілом March Genesis 4-40x56 F1, що має механіку, яка забезпечує великий запас вертикальних поправок для стрільби на великі відстані, а також повну відсутність будь-яких спотворень зображення у прицілі при такій стрільбі.
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18.11.2023 22:11 Відповісти
Генштабу більше нічим займатись крім рахувати рашистських дезертирів?
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18.11.2023 22:44 Відповісти
А з чого ти цю хірню вигадав?
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18.11.2023 23:29 Відповісти
Я? Читай уважно - Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дезертирства у російській армії. Джерело: про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0B1AMssXqxSFgbwTghAgWEZCcSr8XZLRndnVdUWWgH4AjE71tM5qJzhoMY1gV96g4l?__cft__[0]=AZWI6kpOrOnOJ9U2dTZrZwYKqVzMDcS5V4e4bCiHkzAHTOkwngkAo42dh6rVpBglSJa1tMZr4g8i8pCty4c4wt0CpDk5WM6zSsPrauhy_2HPMFMFImu4jT64IXuBmRvsT_j47IYyJQJhfwShjKy7VSYUkVWZD6CJB0gRqTHduLMSvXkfD3FwPHdXvgkpgKD-VcI&__tn__=%2CO%2CP-R повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці Джерело:
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19.11.2023 00:00 Відповісти
 
 