Близько 20 російських солдат 144-ї бригади дезертувало з Кринків Херсонської області, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дезертирства у російській армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади зс рф, які самовільно залишили бойові позиції".
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- Майже. Тільки не машину, а квартиру. І не в лотерею, а в покер. І не виграв, а програв.
От хлопці з окопів пишуть що банально не вистачає масксіток, окопи і техніка проглядаються наскрізь. Лізуть в вищі матерії, f16 давай, будемо леопарди і три топори робити. Та по тюрмах тисячі сидять нероб, могли б за день на бригаду гектари сітки наплести.
- я кажу?
- ну, думаєте...
https://twitter.com/i/status/1725964529505370240 4км - цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію"(MCR Horizon's Lord).
«Володар Обрію» (Horizon's Lord) - це спеціально спроєктований та створений високоточний стрілецький комплекс, що складається з власно гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплексу лягла ідея використати кулю калібру .510" (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114. Гвинтівка оснащувалась прицілом March Genesis 4-40x56 F1, що має механіку, яка забезпечує великий запас вертикальних поправок для стрільби на великі відстані, а також повну відсутність будь-яких спотворень зображення у прицілі при такій стрільбі.