Україна матиме можливість приєднатися до НАТО, щойно завершиться війна, - сенаторка США Шахін

Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку під час перебування у Канаді висловила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін.

"Як і у випадку з рішенням стосовно наближення України до ЄС, ми бачимо, що НАТО також рухається у цьому напрямі. Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО", – сказала Шахін.

За її словами, негайне членство України в НАТО підтримується доволі широким колом осіб, але існують чинники, які перешкоджають цьому. "Перш за все, існує п'ята стаття, яку буде застосовано у разі приєднання України до НАТО зараз, що викликає у багатьох сумніви в тому, чи нині – належний час", – зауважила сенаторка.

Вона додала, що Україні також слід провести певні реформи, адже "НАТО – це також альянс цінностей".

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