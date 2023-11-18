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Україна матиме можливість приєднатися до НАТО, щойно завершиться війна, - сенаторка США Шахін

нато

Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку під час перебування у Канаді висловила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін.

"Як і у випадку з рішенням стосовно наближення України до ЄС, ми бачимо, що НАТО також рухається у цьому напрямі. Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО", – сказала Шахін.

За її словами, негайне членство України в НАТО підтримується доволі широким колом осіб, але існують чинники, які перешкоджають цьому. "Перш за все, існує п'ята стаття, яку буде застосовано у разі приєднання України до НАТО зараз, що викликає у багатьох сумніви в тому, чи нині – належний час", – зауважила сенаторка.

Вона додала, що Україні також слід провести певні реформи, адже "НАТО – це також альянс цінностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенсек НАТО Расмуссен закликав прийняти Україну в Альянс ще до кінця війни: "Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми завершимо війну"

Автор: 

Україна (5882) членство в НАТО (1719) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+13
Тобто війна буде вічно, бо кацапам зрозуміло говорять, поки не закінчиться війна то Україну в НАТО не візьмуть, а тому можна підтримувати бойові дії до безкінечності.
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18.11.2023 20:36
+8
Якщо США припинять постачання зброї та фінансування, а в ЄС прорашистська мерзота блокуватиме всю допомогу і на додачу ще й "добрі" сусіди продовжать економічну блокаду на кордоні, а війна триватиме з такою ж інтенсивністю - є висока ймовірність, що в цьому вже не буде потреби. Приймати вже буде нікого.
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18.11.2023 20:44
+4
Якщо будуть такі формулювання, то ***** (або ляльководи двійників) зроблять все, щоб війна тривала вічність. Може реально бути Друга Тридцятирічна війна, беручи до уваги той факт, що війна триває 9 років.
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18.11.2023 20:46
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Вот это уже хоть как-то понятно. А то Портников уже рвет на себе рубаху, идем в НАТО по частям и точка. Такое впечатление, что для вот таких вступ в НАТО важнее страны в целом.
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18.11.2023 20:33 Відповісти
Вступ в НАТО це єдиний шанс зберегти державу, адже кацапи не розваляться і навіть після гепотетичної поразки через 5-10 років знову попруть. Але нажаль поразкою параші поки і не пахне.
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18.11.2023 20:57 Відповісти
Если по частям, то это как раз и есть кацапский сценарий. Еще уже кормящий червей жириновский сказал, если Украина и будет в НАТО, то только по частям.
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18.11.2023 21:03 Відповісти
нас и по частям никто не берет
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19.11.2023 01:03 Відповісти
Нічого схожого Портников не говорить.
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18.11.2023 20:59 Відповісти
Верю)
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18.11.2023 21:05 Відповісти
Блин, да пох уже с тем НАТО... Главное, чтоб война закончилась, а зверолюди отправились к себе на болота...
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18.11.2023 23:44 Відповісти
Портніков на собі нічого не рве. Він висловлює свої думки з приводу ідеї ексгенсека НАТО Расмуссена про вступ України в НАТО частиною яка неокупована. А як воно піде побачимо. Як довго буде йти війна ніхто не знає. Але на практиці такі випадки вже були: Західна Німеччина - ФРН була в ЄС і НАТО, Східна Німеччина - НДР була під совєцькою окупацією. Сьогодні Республіка Кіпр - член ЄС і Турецька республіка Кіпр. Південна Корея і Північна Корея.

Ось що говорив з цього приводу Портніков:

https://www.youtube.com/watch?v=5mFpzEIodss Чи наважиться Україна на ТАКИЙ вступ до НАТО? Нова концепція приєдання

https://www.youtube.com/watch?v=LDxhWFHqO0k ПОРТНИКОВ: Умови вступу до НАТО - НЕПРИЙНЯТНІ!
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18.11.2023 23:52 Відповісти
Тобто війна буде вічно, бо кацапам зрозуміло говорять, поки не закінчиться війна то Україну в НАТО не візьмуть, а тому можна підтримувати бойові дії до безкінечності.
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18.11.2023 20:36 Відповісти
Вічно війна не буде хоча б тому, що у нас на це немає ні людських, ні збройних, ні фінансових ресурсів. Тому кацапня і взяла курс на виснаження, заразом, вкидаючи чималі кошти своїм посіпакам в ЄС та США за саботаж будь-якої допомоги з заходу.
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18.11.2023 20:49 Відповісти
Липень 2024 року саміт НАТО у Вашингтоні - Україна отримає запрошення до НАТО.
2025 рік саміт НАТО в Нідерландах - Україна стане членом НАТО.
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18.11.2023 23:56 Відповісти
смішно...
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19.11.2023 01:04 Відповісти
Ваші ,,цінності" вже всім відомі!! Подивимось як ця ,,п'ята стаття" спрацює коли від рашки і до альянса прилетить!!! Як ви будете у похід збиратись!!! А нас після війни ще треба буде не ,,запросити", а попросите! Вас захищати!!! Купа ласих до кацапськіх грошей, жадібних боягузів!
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18.11.2023 20:36 Відповісти
Почитайте про так называемую "пятую статью" ничего там страшного нет. Своими словами каждая страна будет решать как ей оказывать помощь из имеющихся средств. "Извините, но пулемёт я вам не дам". Мы сейчас полностью находимся под 5-ой статьёй.
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19.11.2023 07:39 Відповісти
А я якому році закічиться війна? Років через 20 ?
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18.11.2023 20:36 Відповісти
Вона не закінчиться, принаймні поки тов. байден чи хтось інший з опг демпартії сидітиме в Білому домі і лизатиме #уйлу.
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18.11.2023 20:53 Відповісти
Сумно
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18.11.2023 20:37 Відповісти
Гора з плеч.
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18.11.2023 20:37 Відповісти
Если мы победим и закончится война то ето мы будем думать принимать НАТО в Украину или нет
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18.11.2023 20:38 Відповісти
Навеяло:
Чтобы в колхозе появился новый амбар, есть два варианта:
Реальный - прилетят марсиане и построят.
Фантастический - построить самим.
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19.11.2023 07:43 Відповісти
Якщо США припинять постачання зброї та фінансування, а в ЄС прорашистська мерзота блокуватиме всю допомогу і на додачу ще й "добрі" сусіди продовжать економічну блокаду на кордоні, а війна триватиме з такою ж інтенсивністю - є висока ймовірність, що в цьому вже не буде потреби. Приймати вже буде нікого.
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18.11.2023 20:44 Відповісти
Думаю, тому вони й розкидаються подібними обіцянками.
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18.11.2023 20:46 Відповісти
Якщо будуть такі формулювання, то ***** (або ляльководи двійників) зроблять все, щоб війна тривала вічність. Може реально бути Друга Тридцятирічна війна, беручи до уваги той факт, що війна триває 9 років.
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18.11.2023 20:46 Відповісти
наллємо води у басейн коли стрибати з вишки навчітесь
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18.11.2023 20:47 Відповісти
Ну враховуючи засланих 'козачків' в ОПі і оманські договорняки то НАТО нам в близькому майбутньому ''не світить''.
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18.11.2023 20:49 Відповісти
Тобто, Роіся буде робили все, щоб війна тривала якомога довше.
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18.11.2023 20:50 Відповісти
Саме тому війні не видно кінця. Товариш байден товаришу путіну око не виклює.
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18.11.2023 20:50 Відповісти
она уже договорилась с Орбаном и Эрдоганом?
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18.11.2023 20:52 Відповісти
Коли війна закінчиться, ця шановна пані Сєнаторка вже буде на пенсії !
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18.11.2023 20:53 Відповісти
Звучить цинічно.
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18.11.2023 21:03 Відповісти
А мрійники далі мріють що нас кудись там візьмуть з війною, тут є два шляхи воювати до пабедного з імовірним сценарієм втрати всього або йти на непопулярні територіальні поступки задля збереження держави та вступу в ЄС НАТО.
Хоча про що це я ***** вирішив додавити наваросію, тут від нас самих вже мало що залежить, адже докерувались ціленаправлено до ручки зегниди.
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18.11.2023 21:05 Відповісти
Як закінчиться війна, вірніше коли буде Перемога, приймемо НАТО до себе, тільки без уГорщини..
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18.11.2023 21:10 Відповісти
Матиме можливість приєднатися і приєднається, це не одне і те ж. Відчуйте різницю.
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18.11.2023 21:12 Відповісти
Рейган был достойным президентом, а эти смельчаки и гении, это позорище.
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18.11.2023 21:14 Відповісти
Рейган - это голова! Я вам скажу лично я палец бы в рот Рейгану не положила.
Рейганомика и империя зла - это сила.
Для того чтобы иметь деньги на развал империи зла был взят курс на вывод своих предприятий в страны с дешевой рабочей силой. Империя зла была повержена - ей 30 лет понадобилось чтоб восстановиться. Всё производство в США было похерено. Желтые макаки были подняты из нищеты и на сегодня требуют у "сыновей" Рейгана пол мира. Кстати наращивание безумного долга, начало от туда из рейганомики. А так да попервах оно пёрло круто. Вот сейчас только завод микроэлектроники в США построить невозможно. Зато 30 лет миром правили.
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19.11.2023 07:56 Відповісти
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18.11.2023 22:34 Відповісти
Коли будуть реформи, тоді буде зброя і буде перемога, але з ворожими щурами у владі це неможливо
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19.11.2023 04:20 Відповісти
Ах, не надо. Ах, бросьте. В нашей стране проблемы системные. Которые возможно решить только полным сносом существующей системы управления и тотальной перестройкой государства. Что во время войны просто нереально. Оно и в мирное время очень и очень тяжело.
У Украины был шанс начать коренную перестройку государства, - это февраль 14-го. Но "патриоты" решили что самым первым делом нужно менять "языковой закон", а потом поехали "вежливые человечки" и история покатилась как она сейчас есть. До новой развилки.
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19.11.2023 08:05 Відповісти
 
 