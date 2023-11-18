Україна матиме можливість приєднатися до НАТО, щойно завершиться війна, - сенаторка США Шахін
Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку під час перебування у Канаді висловила член Сенату США від Демократичної партії Джин Шахін.
"Як і у випадку з рішенням стосовно наближення України до ЄС, ми бачимо, що НАТО також рухається у цьому напрямі. Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО", – сказала Шахін.
За її словами, негайне членство України в НАТО підтримується доволі широким колом осіб, але існують чинники, які перешкоджають цьому. "Перш за все, існує п'ята стаття, яку буде застосовано у разі приєднання України до НАТО зараз, що викликає у багатьох сумніви в тому, чи нині – належний час", – зауважила сенаторка.
Вона додала, що Україні також слід провести певні реформи, адже "НАТО – це також альянс цінностей".
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Ось що говорив з цього приводу Портніков:
https://www.youtube.com/watch?v=5mFpzEIodss Чи наважиться Україна на ТАКИЙ вступ до НАТО? Нова концепція приєдання
https://www.youtube.com/watch?v=LDxhWFHqO0k ПОРТНИКОВ: Умови вступу до НАТО - НЕПРИЙНЯТНІ!
2025 рік саміт НАТО в Нідерландах - Україна стане членом НАТО.
Чтобы в колхозе появился новый амбар, есть два варианта:
Реальный - прилетят марсиане и построят.
Фантастический - построить самим.
Хоча про що це я ***** вирішив додавити наваросію, тут від нас самих вже мало що залежить, адже докерувались ціленаправлено до ручки зегниди.
Рейганомика и империя зла - это сила.
Для того чтобы иметь деньги на развал империи зла был взят курс на вывод своих предприятий в страны с дешевой рабочей силой. Империя зла была повержена - ей 30 лет понадобилось чтоб восстановиться. Всё производство в США было похерено. Желтые макаки были подняты из нищеты и на сегодня требуют у "сыновей" Рейгана пол мира. Кстати наращивание безумного долга, начало от туда из рейганомики. А так да попервах оно пёрло круто. Вот сейчас только завод микроэлектроники в США построить невозможно. Зато 30 лет миром правили.
У Украины был шанс начать коренную перестройку государства, - это февраль 14-го. Но "патриоты" решили что самым первым делом нужно менять "языковой закон", а потом поехали "вежливые человечки" и история покатилась как она сейчас есть. До новой развилки.