У Єревані розпочалася осіння сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ: у фокусі Вірменія та Україна

На 21-й осінній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка розпочалася у суботу в Єревані, обговорюють розбудову сталого миру та справжньої безпеки в євроатлантичному регіоні.

У роботі осінньої сесії беруть участь понад 300 учасників, у тому числі майже 200 парламентаріїв з близько 50 країн. Про це йдеться на офіційному сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче і буде розпалювати війни в різних куточках світу, щоб відволікти, втомити всіх і чекати, поки про Україну забудуть. Ми ж не можемо втомитися, адже якщо втомимося ми, не буде України", - з таким словами звернулася до депутатів на відкритті членкиня української делегації народна депутатка України Євгенія Кравчук.

На полях осінньої зустрічі Парламентська група підтримки України (ПГПУ) провела засідання, присвячене обговоренню війни Російської Федерації проти України, під час якого три доповідачі ПГПУ обговорили безпековий, економічний, екологічний та гуманітарний виміри її виміри. Піа Каума, президентка ПА ОБСЄ, виступила зі вступним словом, зосередившись на людських втратах війни, включаючи десятки тисяч жертв серед цивільного населення та мільйони біженців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США в ОБСЄ Карпентер: росія заперечує свою відповідальність за звірства, але відповість за все

ОБСЄ в Україні зараз зосереджене на подоланні впливу протипіхотних мін, зміцненні українських інституцій та допомозі Україні на шляху реформ. Про це доповів на засіданні Марсель Пешко, координатор проектів ОБСЄ в Україні.

Основні доповідачі та парламентарії наголосили на конфліктах в Україні й на Близькому Сході, а також нещодавніх військових діях на Південному Кавказі як свідченні про необхідність більш сміливого підходу до міжнародної дипломатії та безпеки, заснованої на співробітництві.

"У той час як ми, здається, переходимо від кризи до кризи, не в змозі передбачити великі події, ми повинні нагадати собі, що майже півстоліття тому наші країни знову зібралися разом, щоб розірвати це руйнівне коло", - нагадала всім учасниками Піа Каума, президент ПА ОБСЄ.

На відкритті конференції виступили також Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії та Ален Симонян, голова Національних зборів Вірменії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція передасть бронеавтомобілі Bastion Вірменії. Спочатку їх планували відправити Україні

Осіння зустріч Парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме до понеділка і продовжиться ще двома сесіями Парламентської конференції та засіданням Середземноморського форуму.