У Міноборони обіцяють захищати бойові виплати військовим від дискредитації: "Маніпулюють свої ж"

Бойові виплати сьогодні опинилися під загрозою, бо ними маніпулюють свої ж.

Про це написав заступник міністра оборони Юрій Джигир, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бойові виплати українським військовим свідчать, що ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким стало духу піти під ворожий вогонь. І сьогодні цей символ - під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють, деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", - наголосив Джигир.

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Такі вчинки, за його словами, є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави. Вони руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх Чин. Вони руйнують впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною, підкреслив заступник міністра.

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"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш залізний купол", - наголосив Джигир.