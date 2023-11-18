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Новини Війна
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У Міноборони обіцяють захищати бойові виплати військовим від дискредитації: "Маніпулюють свої ж"

джигир

Бойові виплати сьогодні опинилися під загрозою, бо ними маніпулюють свої ж.

Про це написав заступник міністра оборони Юрій Джигир, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бойові виплати українським військовим свідчать, що ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким стало духу піти під ворожий вогонь. І сьогодні цей символ - під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють, деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", - наголосив Джигир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командири в/ч виплатили військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом понад 123 млн грн додаткової винагороди, - Міноборони

Такі вчинки, за його словами, є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави. Вони руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх Чин. Вони руйнують впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною, підкреслив заступник міністра.

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"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш залізний купол", - наголосив Джигир.

Автор: 

виплати (1040) Міноборони (7345) військовослужбовці (4734) Джигир Юрій (17)


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Топ коментарі
+10
Ну "єдиний марафєт" ви шануєте ще більше! Вам, падлам, вже не натяками, а відкритим текстом кажуть: його існування - пряме паплюження демократичних приципів. Але ж дєрьмак не може дозволити свободу думки і слова, коли вже майже 2 роки веде передвиборчу агітацію боневтіка і себе в режимі 24/7 за допомогою цієї пропаганди.
Ну а збільшення фінансування ОПи, ВРУ та КМУ - то найпотужніше "шанування" захисників! Ага...
Цікаво: виборцям цієї шобли ще заходить? Ще сміються? Гірше не стало?
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18.11.2023 21:20
+9
Тобто з початку дегенерати в ВР за підтримки вищого армійського керівництва прийняли закон який перетворив воїнів в безправних рабів а зараз виявляється що через небмежену владу командири охрініли від безкарності ? Раджу МО не витрачати час на прозу а ініціювати законопроект який наведе порядок з виплатами .
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18.11.2023 21:13
+8
а хто буде контролювати вимагання та хабарництво командного составу??які за ""свої"" послуги здирають з хлопців гроші!!
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18.11.2023 21:22
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Ха-ха. А я думал Байден))))
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18.11.2023 20:59 Відповісти
Значить скоро пацанам поврізають, а залишать тільки прибліжонним. Прохолили.
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18.11.2023 21:00 Відповісти
Пропоную - пистити.. правильніше - бити..
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18.11.2023 21:07 Відповісти
Тобто з початку дегенерати в ВР за підтримки вищого армійського керівництва прийняли закон який перетворив воїнів в безправних рабів а зараз виявляється що через небмежену владу командири охрініли від безкарності ? Раджу МО не витрачати час на прозу а ініціювати законопроект який наведе порядок з виплатами .
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18.11.2023 21:13 Відповісти
Ну "єдиний марафєт" ви шануєте ще більше! Вам, падлам, вже не натяками, а відкритим текстом кажуть: його існування - пряме паплюження демократичних приципів. Але ж дєрьмак не може дозволити свободу думки і слова, коли вже майже 2 роки веде передвиборчу агітацію боневтіка і себе в режимі 24/7 за допомогою цієї пропаганди.
Ну а збільшення фінансування ОПи, ВРУ та КМУ - то найпотужніше "шанування" захисників! Ага...
Цікаво: виборцям цієї шобли ще заходить? Ще сміються? Гірше не стало?
показати весь коментар
18.11.2023 21:20 Відповісти
а хто буде контролювати вимагання та хабарництво командного составу??які за ""свої"" послуги здирають з хлопців гроші!!
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18.11.2023 21:22 Відповісти
13 млн грн в кишені "Маркер медіа" за розробку розмовного шоу для ТБ: війна у розпалі
https://www.youtube.com/watch?v=Fj9JveB2BsU&t=40s
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18.11.2023 21:28 Відповісти
Резніков, із купою наволочі на посадах, отримували, а тепер новим, не платитимуть!
Далі буде…
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18.11.2023 21:32 Відповісти
Художній свист зільоних рукавадітєлєй.....
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18.11.2023 21:33 Відповісти
на паливо скидайте, на запчастини,на дрони, на ще 1000 речей , за відпустку теж дай на ВЛК дай і що з тих грошей залишилось?
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18.11.2023 21:43 Відповісти
Похоже кто то хочет оставить любовниц не сознательных командиров без "боевых"
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18.11.2023 21:53 Відповісти
Обіцяє воно. А не хоче він сказати про те,що зараз у військових забрали навіть надбавку в 30к,при тому що командири вимагають ремонтувати і заправляти авто за свій рахунок. А за не виконання статя.
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18.11.2023 22:45 Відповісти
асоціація у мене з совковими промовами про зп як "винагорода за працю".
Бійці повинні отримати свої гроші в будь-якому разі, все інше - це твоя, джига, робота і умєра, звичайно.
Якщо бійці будуть жалітися на неотримання, то ви дві кончені зелені тварини!
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18.11.2023 22:46 Відповісти
як стимул за 2 місяця нуля зарплата теж НУЛЬ,
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19.11.2023 06:53 Відповісти
У 60 бригаді пораненого бійця "вивели зі штату" і НЕ ПЛАТЯТЬ ЗАРПЛАТИ ВЗАГАЛІ (0 гривень 0 копійок)
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19.11.2023 09:14 Відповісти
 
 