Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 58 авіаударів по території України, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 18 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також в ніч на 18 листопада противником було нанесено авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 29 з 38 ударних БпЛА.

Загалом, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, та інша цивільна інфраструктура".

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