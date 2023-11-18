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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 58 авіаударів по території України, - Генштаб

обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 18 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також в ніч на 18 листопада противником було нанесено авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 29 з 38 ударних БпЛА.

Загалом, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, та інша цивільна інфраструктура".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6549) обстріл (28378)


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Казаться неродиві.. добре що Ми це стало не охрестили.. не так соромно зараз..
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18.11.2023 21:18 Відповісти
Финляндия закрыла четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией утром из-за резкого роста числа мигрантов, которых российские власти пропускают без надлежащих документов. В сети уже появились кадры
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18.11.2023 21:19 Відповісти
 
 